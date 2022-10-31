Обаятельный испанский маньяк Хосе Вега и его красная комната

Вега с детства был жесток и ненавидел женщин. И это было у него в крови. Дед отравил бабушку, отец и старший брат были запойными алкоголиками, впадавшими в приступы ярости. Слишком строгая и властная мать часто унижала своего младшего сына Хосе. В 18 лет он спустил с лестницы своего отца, прикованного к инвалидному креслу. За это мать выгнала сына из дома. С тех пор он вроде как мстил матери, издеваясь над женщинами и убивая их. К несчастью, ему было очень легко строить с женщинами отношения.

В 1977 году 20-летнего Хосе арестовали и приговорили к 27 годам тюрьмы за многочисленные изнасилования. Вега не раскаивался в содеянном, однако через 8 лет вышел на свободу. Для досрочного освобождения преступнику надо было хорошо себя вести и получить письменное прощение от жертв преступления. В тюрьме он написал десятки писем своим жертвам, рассказывал о том, как встал на путь исправления, как его дома ждёт красавица жена и дочка. Все, кроме одной девушки, простили Хосе.