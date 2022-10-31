Обаятельный испанский маньяк Хосе Вега и его красная комната

Хосе Вега с детства ненавидел женщин.
Серийные маньяки часто бывают обаятельными. Они пользуются умением располагать к себе людей, втираются в доверие и затем творят зло. Причём их соседи, знакомые и даже родные, узнав о жестоких убийствах, потом долго не могут поверить новостям. Ну нет, этот просто не мог такого сделать, он такой вежливый, улыбчивый, заботливый, всегда откликался по первому зову. Испанец Хосе Вега тоже был волком в овечьей шкуре.
Вега с детства был жесток и ненавидел женщин. И это было у него в крови. Дед отравил бабушку, отец и старший брат были запойными алкоголиками, впадавшими в приступы ярости. Слишком строгая и властная мать часто унижала своего младшего сына Хосе. В 18 лет он спустил с лестницы своего отца, прикованного к инвалидному креслу. За это мать выгнала сына из дома. С тех пор он вроде как мстил матери, издеваясь над женщинами и убивая их. К несчастью, ему было очень легко строить с женщинами отношения.
В 1977 году 20-летнего Хосе арестовали и приговорили к 27 годам тюрьмы за многочисленные изнасилования. Вега не раскаивался в содеянном, однако через 8 лет вышел на свободу. Для досрочного освобождения преступнику надо было хорошо себя вести и получить письменное прощение от жертв преступления. В тюрьме он написал десятки писем своим жертвам, рассказывал о том, как встал на путь исправления, как его дома ждёт красавица жена и дочка. Все, кроме одной девушки, простили Хосе.
Незадолго от истечения срока заключения супруга Вега подала на развод. Уйдя из отчего дома, Вега женился на однокласснице. Со стороны брак выглядел почти идеально, но внутри были большие проблемы. Во-первых, Вега был маниакально ревнив, во-вторых, он был импотентом. Выйдя на волю, Вега довольно быстро нашёл себе новую девушку. Им негде было жить и насильник решил привести невесту в дом к матери. Мать была против и снова выгнала сына. Новые унижения от бывшей жены и матери Хосе Вега переживал стандартным для него способом - отыгрывался на других.
За унижение от жены досталось новой возлюбленной Хосе. Опять-таки со стороны их отношения были образцово-показательными, а внутри творился ужас. За унижение от матери он отыгрывался на пожилых женщинах. Первой жертвой Хосе стала 61-летняя проститутка, к которой он иногда заходил поговорить по душам (из-за импотенции он не мог полноценно воспользоваться услугами). Затем он стал искать одиноких пожилых женщин, приходил к ним домой, представлялся социальным работником, сантехником, мастером по ремонту телевизоров и убивал. Вега был приветлив и мил, бабушки совершенно спокойно пускали его к себе домой и угощали чаем.
Большинству жертв маньяка было за 80. Поэтому родственники (если они вообще были) думали, что старушка умерла от естественных причин. К тому же Хосе так обставлял место преступления, что казалось, будто жертва мирно умерла во сне. Однако родственники некоторых жертв обнаружил на теле жертв синяки и следы борьбы и издевательств. Приходивший к ней ранее мастер, сидевший 8 лет за изнасилование, быстро попал под подозрение.
19 мая 1988 года Хосе арестовали. Он не стал отпираться и признался, что убивал, представляя на месте жертв свою мать (позже на суде он отказался от этого признания). В доме, который Вега снимал со своей невестой, полиция обнаружила выкрашенную красной краской комнату, где маньяк устроил алтарь из "сувениров" из квартир убитых им старушек.
На суде, начавшемся в 1991 году, ему предъявили обвинения в 16 убийствах. Хосе Вега отправился в тюрьму на 440 лет. Однако на деле этот громкий приговор означал следующее - преступник выйдет из тюрьмы через 20 лет. Вот такая судебная система.
Вега должен был выйти в 2008 году в возрасте 51 года. Вега был уверен, что его опять выпустят пораньше за красивые глаза. Сидя за решёткой, он обожал давать интервью, мечтал, как напишет мемуары о том, как в тюрьме осознал свои ошибки и раскаялся, а потом заработает на книгах миллионы. Однако сокамерники не дали ему этого сделать. В 2002 году он был заколот в тюремной камере. Вега скончался от 113 ножевых ранений. "Уходите, это наше дело, мы сами с ним разберёмся", — якобы сказали попытавшимся вмешаться охранникам заключённые, вставшие стеной вокруг убийц Хосе. На похороны 44-летнего маньяка никто не пришёл. В последний путь его проводили лишь два могильщика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Непобедимый мозг русского человека!
p.s. Когда тебя система [мат] - то возмущение. Ты её - ... короче, поняфли)))