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Турист заснял вулкан с высоты птичьего полета

Турист заснял вулкан с высоты птичьего полета

Автор:
21 июля 2022 11:33
Сообщество : Путешествия
Метки: Испания   Тенерифе   захватывающе   интересно   параглайдинг   параплан   полет над вулканом   путешествия   
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Параглайдинг - одно из самых популярных экстремальных развлечений для туристов на Тенерифе. Карлтон Рид из Британии сделал невероятные фотографии и полюбовался островом с высоты птичьего полета, спустившись на параплане со склона горы Тейде на Тенерифе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   Тенерифе   захватывающе   интересно   параглайдинг   параплан   полет над вулканом   путешествия   
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MrMopnex Час назад
О, я тоже с командой Роя прыгал там. Классно. И раз уж начали за Тенерифе, посоветую ещё один интересный отдых - погружение к черепахам. Кто не может/боится с аквалангом, можно просто с трубочкой. Фото делал сам.

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