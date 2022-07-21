Турист заснял вулкан с высоты птичьего полета

"Сам полет имеет некоторые технические особенности, - объясняет Рид. - Инструктор сказал мне при разбеге не садиться без его команды. Некоторые пассажиры просто висят мешком в обвязке перед взлетом, мешая пилоту. Я сделал, как мне сказали. В начале полета пилот заснял нас с помощью селфи-палки, и мы погрузились в облака. Борха рассказал мне об оборудовании GPS и сказал, что следит за приложением, которое знает, где мы находимся, когда нам нужно повернуть и как далеко и быстро мы должны спускаться. Взлет с горы Тейде был захватывающим; было мало ощущения, что находишься на большой высоте, потому что все, что можно было увидеть, было укрыто пушистым белым покрывалом. Только когда мы вышли из облаков и вся долина оказалась далеко-далеко под нами, полет стал для меня реальностью. По прямой расстояние от Изаны до места посадки составляло около 13 километров, но мы делали петли вдоль побережья и над городом Пуэрто-де-ла-Крус. Мы прошли над каплевидным бассейном отеля Botanico, где я остановился, а затем снова направились к морю, пролетая над морскими скалами и высокими зданиями. А затем мы снова скользили почти по крышам отелей, делая вид, что протягиваем руки удивленным загорающим. Мы успешно приземлились на пляже, и я даже устоял на ногах. Всего мы находились в воздухе 45 минут. Как и предсказывал Борха, меня слегка укачивало, но это не имело значения. Это было одно из самых захватывающих приключений в моей жизни!"