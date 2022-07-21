Турист заснял вулкан с высоты птичьего полета

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Параглайдинг - одно из самых популярных экстремальных развлечений для туристов на Тенерифе. Карлтон Рид из Британии сделал невероятные фотографии и полюбовался островом с высоты птичьего полета, спустившись на параплане со склона горы Тейде на Тенерифе.
"Я спрыгнул с вулкана впервые, так что я был не один, а с инструктором за спиной, - рассказывает Рид. - На Тенерифе такой досуг очень популярен. Местные жители получают большие скидки от Роя Борха и его компании по парапланеризму. Таким образом Борх поддерживал свою компанию Enminube Parapente на плаву во время пандемии. Теперь, когда остров снова открыт, он снова возит туристов к склонам горы Тейде на микроавтобусе — а на уровень моря мы спускаемся на параплане.
Взлетев с высоты 2200 метров, мы спустились сквозь вздымающиеся облака и приземлились на черный вулканический песок пляжа в Пуэрто-де-ла-Крус".
Взлетев с высоты 2200 метров, мы спустились сквозь вздымающиеся облака и приземлились на черный вулканический песок пляжа в Пуэрто-де-ла-Крус".
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"Гора Тейде была потрясающим фоном для моего первого полета, - признается Рид. - Сначала я боялся, но инструктор объяснил, что параплан не может застопориться в воздухе. "Чтобы застопорить планер, нужно совершить особый маневр, используя одновременно две ручки и очень сильно потянув вниз", — рассказал он. "Тогда и не делай этого", — подумал я. Внешне я улыбался — ведь видео полета входит в стоимость, и мне хотелось выглядеть достойно, — но в голове я просчитывал, что буду делать, если карабины разболтаются, и я начну падать. Наверное, лучше не зацикливаться на этом.
"В мире есть много мест, захватывающих дух при полете на параплане", — сказал мне Борха в фургоне во время часового подъема на гору. Что ж, теперь я оценил, как минимум, одно".
"В мире есть много мест, захватывающих дух при полете на параплане", — сказал мне Борха в фургоне во время часового подъема на гору. Что ж, теперь я оценил, как минимум, одно".
"Национальный парк Тейде доставляет особое удовольствие при полете, потому что места, где можно пролететь с высоты более 2000 метров и приземлиться на пляже на уровне моря, вообще редки, - говорит Рид. - Но это несет свои трудности. Ранее в тот же день наш рейс из пункта взлета Ла-Корона над городком Лос-Реалехос на холме был отменен. Направление ветра изменилось, и взлет стал слишком рискованным. Шестеро из нашей группы из восьми человек уже летели с этого нижнего уровня, но теперь это становилось небезопасным, и Борха дал выбор нам, двоим оставшимся. "Мы можем все отменить и отвезти вас в ресторан, где встретитесь с остальными за обедом, или вы можете пропустить свой обед, мы едем в течение часа до национального парка, и вы получите полет оттуда через облака. Мы решили, что полетим".
"Мы ехали в гору, обгоняя велосипедистов, также совершавших подъем сквозь облака, - рассказывает Рид. - Вскоре мы миновали сосновые и можжевеловые леса среди древних лавовых полей. Подлесок — в основном ракитник — исчезал по мере того, как мы поднимались выше, а затем мы прорвали облака и выехали на яркое солнце. Мы направились к сияющим белым зданиям и телескопам астрономической обсерватории на горе Тейде в Изане. (Ночное небо над вулканом — одно из самых ясных в мире) и остановились на площадке Пуэрто-де-Исана. Это одновременно смотровая площадка и зона старта для парапланеристов. Повсюду вокруг нас был пыльный лунный пейзаж, с вершиной горы Тейде, к которой снизу подступали облака. Атлантика — и весь остальной мир — были скрыты ими. Нам предстоял спуск вслепую через облачный покров. Впрочем, парапланы летают с GPS и высотомерами, так что белая мгла не была такой рискованной, как казалось.
"Два наших пилота взяли 20-килограммовыерюкзаки, и мы последовали за ними на пологий взлетный склон, - рассказывает Рид. - Это одна из двух официальных взлетных зон в Национальном парке, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1954 года. За несколько секунд до взлета мы б подписали заявление об отказе от ответственности, еще раз осознав тот факт, что «практика полетов на параплане сопряжена с серьезными рисками». Впрочем, с точки зрения статистики, подъем на гору более опасен, чем прыжок с нее: парапланеристы травмируются реже, чем восходители. Так что парапланеристов тут много, и это неудивительно. Климат Тенерифе идеально подходит для адреналиновых видов спорта, таких как парапланеризм. Крупнейший из Канарских островов находится на той же широте, что и пустыня Сахара, и здесь почти круглый год стоит стабильная ясная погода".
"Тенерифе не зря называют островом вечной весны, - продолжает свой рассказ Рид. - Хотя в XV веке из-за вулкана Тейде он был известен как Исла-дель-Инфьерно: Адский остров. Последний раз вулкан Тейде извергался в 1909 году. Но ничто из этого не приходит вам на ум, когда вы собираетесь взлететь с пыльных склонов, зная, что скоро будете в воздухе над каменистой гористой местностью. Здешние места бесплодны и лишены амортизирующей растительности, и это очень пригодилось НАСА, которое испытывало здесь марсоход Perseverance Rover, позже использовавшийся на Марсе.".
"Сам полет имеет некоторые технические особенности, - объясняет Рид. - Инструктор сказал мне при разбеге не садиться без его команды. Некоторые пассажиры просто висят мешком в обвязке перед взлетом, мешая пилоту. Я сделал, как мне сказали. В начале полета пилот заснял нас с помощью селфи-палки, и мы погрузились в облака. Борха рассказал мне об оборудовании GPS и сказал, что следит за приложением, которое знает, где мы находимся, когда нам нужно повернуть и как далеко и быстро мы должны спускаться. Взлет с горы Тейде был захватывающим; было мало ощущения, что находишься на большой высоте, потому что все, что можно было увидеть, было укрыто пушистым белым покрывалом. Только когда мы вышли из облаков и вся долина оказалась далеко-далеко под нами, полет стал для меня реальностью. По прямой расстояние от Изаны до места посадки составляло около 13 километров, но мы делали петли вдоль побережья и над городом Пуэрто-де-ла-Крус. Мы прошли над каплевидным бассейном отеля Botanico, где я остановился, а затем снова направились к морю, пролетая над морскими скалами и высокими зданиями. А затем мы снова скользили почти по крышам отелей, делая вид, что протягиваем руки удивленным загорающим. Мы успешно приземлились на пляже, и я даже устоял на ногах. Всего мы находились в воздухе 45 минут. Как и предсказывал Борха, меня слегка укачивало, но это не имело значения. Это было одно из самых захватывающих приключений в моей жизни!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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