"Запорожская АЭС - это 15 Чернобылей": обстреливая атомную электростанцию Украина ведёт мир к катастрофе

Ситуация на Запорожской АЭС обостряется. В ходе противостояния с Россией, 7 августа ВСУ ударили по АЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Как утверждают специалисты, в случае аварии на Запорожской АЭС страшнейшая техногенная катастрофа коснется не только Украины.
"Там мощностей на 15 "Чернобылей". На ЧАЭС было 2 блока 400, здесь 6 блоков по миллиону. Там взорвался 1 блок, а тут теоретически может взорваться 15 "Чернобылей". Это может быть чудовищная катастрофа", - рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков.
"Купол Запорожской АЭС, я так понимаю, должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия. Поэтому удар может немного навредить, но есть надежда, что не удастся сделать ядерный взрыв. Но то, что они угрожают это сделать — без сомнения".
"Россия занимает единственную четкую последовательную позицию. Евросоюз при этом вообще в полном ауте. На его глазах государство-террорист занимается ядерным шантажом и ядерным терроризмом", - комментирует эксперт.
По заявлению Минобороны РФ: «В случае аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения оказалось бы население в радиусе 5 300 кв. км, на территории длинной около 420 км.
Черное море и пролив Босфор на длительное время станут непригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными с высоким уровнем радиации».
Обстреливая Запарожскую АЭС, Украина берет в заложники всю Европу", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.
При этом, страны Евросоюза "взяли политику поддержки этого гостерроризма, они вообще молчат", - говорит эксперт, - Европа не способна выразить интересы своих граждан, которые, без сомнения, заинтересованы в том, чтобы не было никакого ядерного взрыва и радиоактивной пустыни."
Накануне глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на взятой под контроль в марте Россией Запорожской АЭС "полностью вышла из-под контроля".
И сразу из США и Европы послышались требования к России немедленно покинуть территорию Украины и вернуть ЗАЭС под её контроль.
"МАГАТЭ является подразделением ООН, и, в большой степени зависит от западных стран и от ООН. Генсек там – марионетка в руках Госдепа США и делает всё, что они скажут", - комментирует ситуацию Сергей Марков, - "А США пока не решили, как они будут выходить из этой ситуации. Пока никакого приказа не отдали, кроме одного, — не говорить о том, что киевский режим занимается политикой государственного ядерного терроризма. Им это выгодно - они наверняка рассматривают возможность взрыва ЗАЭС, достигая нескольких целей: затрудняя наступление армии РФ, которая должна пройти через эти территории и мстя населению, которое оказалось на территории России. В случае катастрофы России придётся потратить десятки миллионов долларов на радиоактивную очистку территории".
"В определенном смысле речь идет о потенциальной катастрофе если не мирового, то европейского масштаба", - говорит отвественный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин.
По сложившейся традиции Зеленский в ударах по АЭС обвиняет Россию, однако поверить в такую чудовищную ложь готовы далеко не все. Читатели британской Daily Mail призывают человека в зелёной футболке перестать врать:
"Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты — украинские", — пишет Hurbat Grabtor.
"Это украинцы ведут огонь по АЭС. Надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому", — заявил Susan Green.
"Еще санкции? Этот шутник действительно пытается утянуть с собой на дно весь мир", — отметил Limes.
"Приятно видеть, что уже далеко не все верят в это дерьмо", — добавил Able_Archer_44.
"АЭС под контролем России, и тем не менее русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?" — резюмировали читатели.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да хоть 150, накроет Европу. А пиндосия с другой стороны глобуса, к ним навряд ли что долетит.
Он не сеет и не пашет
А валяет дурака.
Из Кремля он х:::ем машет -
Разгоняет"облака".
Путин, это "Солнце мира",
Встал над Русью из сортира.
Вот уже который год
Над Страной - Говно встает.