"Запорожская АЭС - это 15 Чернобылей": обстреливая атомную электростанцию Украина ведёт мир к катастрофе

"Там мощностей на 15 "Чернобылей". На ЧАЭС было 2 блока 400, здесь 6 блоков по миллиону. Там взорвался 1 блок, а тут теоретически может взорваться 15 "Чернобылей". Это может быть чудовищная катастрофа", - рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Марков.

"Купол Запорожской АЭС, я так понимаю, должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия. Поэтому удар может немного навредить, но есть надежда, что не удастся сделать ядерный взрыв. Но то, что они угрожают это сделать — без сомнения".

"Россия занимает единственную четкую последовательную позицию. Евросоюз при этом вообще в полном ауте. На его глазах государство-террорист занимается ядерным шантажом и ядерным терроризмом", - комментирует эксперт.