В Чернобыль запустили роботов-собак, которые будут "вынюхивать" радиацию

Украинские власти надеются обнаружить ранее неизвестные места с радиоактивным загрязнением. В этом им помогает американская компания Boston Dynamics.
В Чернобыльской зоне отчуждения впервые в истории появились роботы. При поддержке американской компании Boston Dynamics украинские власти планируют обнаружить неизвестные ранее территории с радиоактивным загрязнением. Для этих целей будет использоваться робопёс SPOT.
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Пока исследовательская группа Бристольского университета совместно с украинскими специалистами испытала дронов внутри нового саркофага, возведенного над Чернобыльской АЭС.
Как говорится на официальной странице "Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами" в "Фейсбуке", радиометрические и геофизические работы проводились на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка".
По результатам проведенных работ специалисты ожидают получения изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории.
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британские учоные установили - радиационный фон в Чернобыле выше чем в Киеве.
на исследования ушло 3миллиона гривен.
в этом виноват Путин.
коротко о главном в киевских новостях.
я их читаю уже годы.