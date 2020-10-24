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В Чернобыль запустили роботов-собак, которые будут "вынюхивать" радиацию

В Чернобыль запустили роботов-собак, которые будут "вынюхивать" радиацию (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 12:07
Сообщество : Наука
Метки: Boston Dynamics   Чернобыль   аэс   видео   роботы   украина   
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Украинские власти надеются обнаружить ранее неизвестные места с радиоактивным загрязнением. В этом им помогает американская компания Boston Dynamics.

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Метки: Boston Dynamics   Чернобыль   аэс   видео   роботы   украина   
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6  комментариев
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352
Nane First NameLast Час назад
Опять эти кожанные ублюдки.
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507
Dreamlin 10 минут назад
Креосан там все давно разнюхал. Дайте ему лучше эти деньги, он там не одну квартиру, а весь город восстановит)
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16k
Ватаку Накомоде 16 минут назад
Через час всех собак сп*здили сталкеры-ютуберы.
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9k
Евгений 43 минуты назад
В Чернобыльской зоне отчуждения впервые в истории появились роботы...
В Чернобыльской зоне отчуждения впервые в истории появились роботы...
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11k
Yasen_Perec 49 минут назад
Пиндосы заинтересовались даже заражённой зоной? Близится растаскивание 404-ой на куски, за вложенные деньги. На колени, скакуны, к вам идут ваши заокеанские братья. Будете толчки мыть, никуда не выезжая.
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44k
Albert GER Час назад
сенсация!!!
британские учоные установили - радиационный фон в Чернобыле выше чем в Киеве.
на исследования ушло 3миллиона гривен.
в этом виноват Путин.

коротко о главном в киевских новостях.
я их читаю уже годы.
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