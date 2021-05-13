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"Это как тлеющие угли в мангале": на Чернобыльской АЭС зафиксировали рост ядерных реакций

"Это как тлеющие угли в мангале": на Чернобыльской АЭС зафиксировали рост ядерных реакций (6 фото)

Автор:
13 мая 2021 11:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 4 энергоблок   monitoring   Чернобыль   катастрофа   нейтроны   чаэс   ядерные реакции   
1625
6
Специалисты утверждают, что в массе уранового топлива наблюдается рост плотности потока нейтронов. Насколько это опасно?
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Метки: 4 энергоблок   monitoring   Чернобыль   катастрофа   нейтроны   чаэс   ядерные реакции   
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13  комментариев
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11k
Антон Семёныч 51 минуту назад
Собрать всех священников и туда. Освящать и окраплять пока радиационная активность не снизится. Ракетам же помогает взлетать и тут должно помочь. Ну а если не поможет ...грош цена такой вере .
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4k
Konstantin Klipikov 7 минут назад
"Во-первых у меня денег нету, а во-вторых: как вам нравится это во-первых?" © А.Платонов
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13k
Вася Александрович 13 минут назад
Контора, смени пластинку. Твои шутки про Петробоширова уже давно напоминают Петросяна.
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5k
Дмитрий Горчилин 17 минут назад
Ерунда. Нейтроны- это именно реакция а не радиоактивный распад. Там столько грязи поглощающей нейтроны, что течение реакции невозможно ни в каком месте. Ладно еще образование "локальных котлов" в реакторе, но чтобы в самом здании- это новое слово в ядерных технологиях.
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5
Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
Опять денег клянчить начнут. Ничего нового.
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16k
sanchesS80 22 минуты назад
В общем сейчас начнут гроши просить у всех соседей. Встанут в позу "не дадите денег, ничего делать не будем". Европа и Россия рано или поздно денег подкинут на проведение работ. Никому не нужен новый радиоактивный ветер в их сторону.
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5k
mr.Poher Полчаса назад
Ну теперь можно ещё миллиард евро просить в Европе. На локализацию проблемы, а-то облако, ветер там...
Нет-нет - это не угроза и не шантаж, просто повезло.
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2k
Bridge Полчаса назад
А ведь там недавно креосан с командой и главное с суперсусом был.... совпадение? Не думаю...
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2k
Макар Полчаса назад
Как Гон начнётся, значит скоро Выброс.
А пока всем сталкерам предупреждение, держитесь ближе к укрытиям!
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−3
40k
Александр Час назад
Хохлатые скакуны не в состоянии даже контролировать последствия ...
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