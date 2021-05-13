Благодаря этим мерам количество нейтронов в четвертом энергоблоке остается стабильным. Однако сейчас, как замечают специалисты, их рост замечен в других помещениях АЭС. В некоторых местах электростанции в последние четыре года оно выросло аж в два раза.

Химик Нил Хайят считает, что это явление нельзя игнорировать. Если рост реакций будет прогрессировать, это может привести к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.