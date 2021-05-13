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Специалисты утверждают, что в массе уранового топлива наблюдается рост плотности потока нейтронов. Насколько это опасно?
В журнале Science появилась статья, авторы которой указывают на возрастающую активность ядерных реакций в разных участках АЭС.
После аварии над четвертым энергоблоком электростанции был сооружен саркофаг "Укрытие" . Это защита из стали и бетона не была герметичной, внутрь все равно проникала вода, которая увеличивала шансы на деление урановых ядер. А проливные дожди и вовсе служили катализатором этих реакций, поэтому было принято решение в 2016 году усилить защиту уже имеющегося саркофага за счет нового сооружения. Над "Укрытием" вырос новый безопасный конфайнмент (НБК).
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Новый безопасный конфайнмент (НБК)
Благодаря этим мерам количество нейтронов в четвертом энергоблоке остается стабильным. Однако сейчас, как замечают специалисты, их рост замечен в других помещениях АЭС. В некоторых местах электростанции в последние четыре года оно выросло аж в два раза.
Химик Нил Хайят считает, что это явление нельзя игнорировать. Если рост реакций будет прогрессировать, это может привести к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.
Химик Нил Хайят считает, что это явление нельзя игнорировать. Если рост реакций будет прогрессировать, это может привести к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.
Специалисты Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины с этой проблемой знакомы. Они подтвердили, что в одном из подреакторых помещений четвертого энергоблока наблюдается рост плотности потока нейтронов, но он не превышает установленных пределов безопасности. Все это происходит из-за находящегося там определенного количества топливосодержащих материалов, которые могут быть потенциально опасны как источник активных ядерных реакций, однако как-то контролировать эти процессы ученые не в состоянии из-за недофинансирования программы мониторинга обстановки в районе ЧАЭС.
Главред портала Atominfo.ru Александр Уваров считает, что эта шумиха вокруг ЧАЭС связана исключительно с финансовыми проблемами, т.к. реальной угрозы, связанной с увеличенным потоком нейтронов, нет. Помещения, в которых обнаружили ядерное деление, - самые грязные на электростанции, и это не удивительно. Масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала как раз через эти отсеки, потому пока они не распадутся (а это может занять тысячи лет) реакции деления происходили и будут происходить.
Но мы-то знаем, кто всему виной
Петров и Боширов???— von☭Schlosser (@vonSchlosser) May 12, 2021
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Нет-нет - это не угроза и не шантаж, просто повезло.
А пока всем сталкерам предупреждение, держитесь ближе к укрытиям!