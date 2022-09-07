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Паста капибара: переписка о любимом животном

Паста капибара: переписка о любимом животном

Автор:
07 сентября 2022 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   животные   забавно   капибара   переписка   собака   
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Собеседник сказал, что любит кошек, собак и… карбонар. И даже показал, как они выглядят. Это породило поток шуток и мемов.

Понапридумывают этих похожих сложных слов, а люди потом путаются! Пользователь Твиттера с ником «коробка с фантазией» поделился милой, но неловкой перепиской о любимых животных.


Знаете это удивительное животное?

×
×

Если вдруг вы не узнали, это капибара — действительно милое и дружелюбное создание. Как только её не называют! И капибарыня, а теперь вот и карбонара.


Главное — ничего не перепутать!


А какое у вас любимое животное?


Агути, которого ещё называют «южноамериканским золотым зайцем», действительно всего одной буквы не хватает до знаменитого исполнителя. Хоп хей лала-лей!


Продолжаем парад любимчиков


Но вернёмся к нашим карбонарам… ой, капибарам


Очевидно, шутки на эту тему появились не в первый раз


Так много вопросов…


Оказывается, найти можно


Мы проверили!


Вот в чём дело


Наш девиз простой

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   забавно   капибара   переписка   собака   
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Александр Полчаса назад
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