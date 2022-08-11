Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии

Максимальное наказание по этой статье, предусмотренное законом, составляет до 10 лет лишения свободы.

Адвокат сообщил, что нынешнюю ночь журналистка провела в изоляторе временного содержания на Петровке. Захватов также уточнил, что уголовное дело против Овсянниковой было возбуждено после пикета на Софийской набережной.

Напомним, что ничем не примечательный редактор Марина Овсянникова стала мгновенно знаменитой после того, как вышла с пацифистским плакатом в прямом эфире Первого канала. После журналистка была оштрафована, уехала в Германию, где её взяли на работу в крупное немецкое издание. Впрочем, через три месяца, когда контракт с Die Welt был закончен, ей пришлось снова искать работу.