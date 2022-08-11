FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9330 постов • 1334 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии

Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии

Автор:
11 августа 2022 08:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Овсянникова   дискредитация ВС РФ   обвинение   политика   суд   
294
4

Она может получить до 10 лет лишения свободы.

Журналистке Марине Овсянниковой, которой прочили всемирную славу рупора свободы, похоже, не позавидуешь. Её персоной снова заинтересовались и, на этот раз довольно серьезно. 10 августа к журналистке пришли с обыском, саму её увезли на допрос. После адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил новости: против его подзащитной возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ).


×
×

Максимальное наказание по этой статье, предусмотренное законом, составляет до 10 лет лишения свободы.


Адвокат сообщил, что нынешнюю ночь журналистка провела в изоляторе временного содержания на Петровке. Захватов также уточнил, что уголовное дело против Овсянниковой было возбуждено после пикета на Софийской набережной.


Напомним, что ничем не примечательный редактор Марина Овсянникова стала мгновенно знаменитой после того, как вышла с пацифистским плакатом в прямом эфире Первого канала. После журналистка была оштрафована, уехала в Германию, где её взяли на работу в крупное немецкое издание. Впрочем, через три месяца, когда контракт с Die Welt был закончен, ей пришлось снова искать работу.


Возможно, через время Овсянниковой будет обеспечена и крыша над головой, и трехразовое питание. Причём - бесплатно и надолго.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Овсянникова   дискредитация ВС РФ   обвинение   политика   суд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Margo 4 минуты назад
Что-то давно про Чулпан новостей не было, наверное у неё всё хорошо?! Про Лабаду совсем забыли?! Не расслабляйтесь, пишите чаще, за что вам только платят?!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill 3 минуты назад
Да, пусть уже присядет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 21 минуту назад
не получилось выслужиться перед нацистами...на Миротворец закинули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155290



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу
Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу
17 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний
17 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний
Набирающие популярность в сообществах
15 ответов на вопрос “Что хорошего происходят в мире прямо сейчас?”
15 ответов на вопрос “Что хорошего происходят в мире прямо сейчас?”
Богини фотошопа: не дай бог назначить им свидание вживую!
Богини фотошопа: не дай бог назначить им свидание вживую!
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#в мире#забавно#новости#знаменитости#сатира#удивительно#Жизнь#кошка
#Юмор#животные#позитив#интересное#улыбнуло#СССР#смешно#Ynews#собака#домашние животные
#люди#интересно#история#картинки#подборка#сарказм#факты#познавательно#природа#Еда
В Австралии нашли обломки космического корабля Crew Dragon (2 фото + видео) В Австралии нашли обломки космического корабля Crew Dragon (2 фото + видео) Обвинения Навального: предыстория и текущий результат Обвинения Навального: предыстория и текущий результат В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма Украине В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма Украине Экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию Экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+ Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+ "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших...

На что жалуетесь?

Вернуться