Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках об армии

Она может получить до 10 лет лишения свободы.
Журналистке Марине Овсянниковой, которой прочили всемирную славу рупора свободы, похоже, не позавидуешь. Её персоной снова заинтересовались и, на этот раз довольно серьезно. 10 августа к журналистке пришли с обыском, саму её увезли на допрос. После адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил новости: против его подзащитной возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ).
Максимальное наказание по этой статье, предусмотренное законом, составляет до 10 лет лишения свободы.
Адвокат сообщил, что нынешнюю ночь журналистка провела в изоляторе временного содержания на Петровке. Захватов также уточнил, что уголовное дело против Овсянниковой было возбуждено после пикета на Софийской набережной.
Напомним, что ничем не примечательный редактор Марина Овсянникова стала мгновенно знаменитой после того, как вышла с пацифистским плакатом в прямом эфире Первого канала. После журналистка была оштрафована, уехала в Германию, где её взяли на работу в крупное немецкое издание. Впрочем, через три месяца, когда контракт с Die Welt был закончен, ей пришлось снова искать работу.
Возможно, через время Овсянниковой будет обеспечена и крыша над головой, и трехразовое питание. Причём - бесплатно и надолго.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма Украине
- Обвинения Навального: предыстория и текущий результат
- Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+
- Экс-президент Франции Николя Саркози получил реальный срок за коррупцию
- "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах