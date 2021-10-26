В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма Украине

Апелляционный суд Амстердама, сегодня, 26 октября, принял решение о необходимости возврата культурных ценностей Украине, однако в России считают это решение политизированным.
"Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", — цитирует судью, оглашавшую решение, агентство РИА Новости. Согласно постановлению золотые артефакты, хранящиеся в Музее Алларда Пирсона передадут на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму".
Согласно действующему закону, решение суда по этому вопросу может быть обжаловано. Адвокат крымского музея поясняет, что золотые украшения еще три месяца будут находиться в Нидерландах, а если российская сторона обжалует сегодняшнее постановление, то "слушания в вышестоящей инстанции же могут занять около года". И все это время, пока будет длиться тяжба, артефакты останутся в Музее Алларда Пирсона.
Коллекция скифского золота из четырех музеев Крыма была вывезена на выставку в Амстердам езе до событий 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. С тех пор судьба этих артефактов остается в подвешенном состоянии. В августе 2014 года музей, в котором выставлялась коллекция, решил не передавать экспонаты ни одной из претендующих сторон до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
В 2016 году окружной суд Амстердама вынес постановление о передаче коллекции Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, однако крымская сторона, сменив адвокатов, подала на апелляцию. В июле 2019 года было принято промежуточное решение, и в 2021 году - настоящее, согласно которому коллекция должна отправиться на Украину. Напомним, сейчас в музее хранится около 2000 экспонатов, представляющих золотые украшения, предметы быта и другие вещи скифов.
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- Крым что в составе Украины,чсто в составе РФ ведь автономной республикой был?
Тогда какая разница какой там флаг над Крымом? Золотишко Крымское.
https://zen.yandex.ru/media/diamond_history/istoricheskie-ukrasheniia-kateriny-iuscenko-byvshei-pervoi-ledi-ukrainy-5dd54af5c047f615998f737ahttps://zen.yandex.ru/media/diamond_history/istoricheskie-ukrasheniia-kateriny-iuscenko-byvshei-pervoi-ledi-ukrainy-5dd54af5c047f615998f737a
Да нет, что вы, какая политика?!! Европейский союз - независимый союз независимых государств, никакие США не могут воздействовать на судебные системы ЕС ни политически, ни экономически, ни социально!
Это пока еще цветочки, Потом начнутся ягодки - раскулачивания имущества россияненских олигархов, политиков и чиновников, которое они понакупали в Европе. Примут закон, что наворованное бабло подлежит конфискации, и вперед. В Британиии этот процесс уже начался.
Путин (С): ""Замучаетесь пыль глотать по судам"
Эти педерасты вообще никому ничего не вернут, пока бзды не отхватят.
Ну так поезжай туда и дай им всем писды!
Писды-то мы можем им дать. Влёгкую.
Только они, как и ты, педерастами быть не перестанут.
Я в свое время был в Эмиратах и разговорился с местным, который поведал мне, что привычная нам 585 проба золота там за золото не считается. Они предпочитают 18 и 24 карата. Так что все относительно.
В составе золота где-то треть, остальное медь, олово, немного серебра (которое входило в состав самородков золота).
Чистое золото слишком тяжёлое, слишком мягкое, неприятного жёлтого цвета, и плохо блестит.