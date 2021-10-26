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В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма Украине

В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма Украине (4 фото)

Автор:
26 октября 2021 13:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нидерланды   апелляция   золото скифов   коллекция   музей   политика   суд   
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Апелляционный суд Амстердама, сегодня, 26 октября, принял решение о необходимости возврата культурных ценностей Украине, однако в России считают это решение политизированным.


"Хотя объекты происходят из Крыма, …они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", — цитирует судью, оглашавшую решение, агентство РИА Новости. Согласно постановлению золотые артефакты, хранящиеся в Музее Алларда Пирсона передадут на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму".


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Согласно действующему закону, решение суда по этому вопросу может быть обжаловано. Адвокат крымского музея поясняет, что золотые украшения еще три месяца будут находиться в Нидерландах, а если российская сторона обжалует сегодняшнее постановление, то "слушания в вышестоящей инстанции же могут занять около года". И все это время, пока будет длиться тяжба, артефакты останутся в Музее Алларда Пирсона.


Коллекция скифского золота из четырех музеев Крыма была вывезена на выставку в Амстердам езе до событий 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. С тех пор судьба этих артефактов остается в подвешенном состоянии. В августе 2014 года музей, в котором выставлялась коллекция, решил не передавать экспонаты ни одной из претендующих сторон до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.


В 2016 году окружной суд Амстердама вынес постановление о передаче коллекции Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, однако крымская сторона, сменив адвокатов, подала на апелляцию. В июле 2019 года было принято промежуточное решение, и в 2021 году - настоящее, согласно которому коллекция должна отправиться на Украину. Напомним, сейчас в музее хранится около 2000 экспонатов, представляющих золотые украшения, предметы быта и другие вещи скифов.


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Метки: Ynews   Нидерланды   апелляция   золото скифов   коллекция   музей   политика   суд   
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Т.е. Амстердамский суд открыто подтверждает, что Крым - это не Украина.
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32k
Mamin Sibiriak 4 минуты назад
Странно было бы ожидать от окружного суда Амстердама - столицы наркотиков, пи.дорасов и еще какой-то страны - другого решения.
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445
Павел Сергиевский 14 минут назад
На Украине золото скифов очень быстро сопрут. Это они умеют...
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64k
Доктор Джонс 20 минут назад
И всё же в Амстердамском суде что-то курят...
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13k
Михалыч Полчаса назад
Эх. Давно российские десантники в европке не тренировались. Надо сделать вылазку до города амстердама - забрать своё.
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3k
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну здесь только издать указ .В связи в возможным воровством экспонатов и иного имущества -запрещается вывозить экспозиции музеев,театральные постановки итд в Голландию .
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61
apqurhf Полчаса назад
хохлы - потомки скифов?
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
- А могли вообще не вернуть.
- Крым что в составе Украины,чсто в составе РФ ведь автономной республикой был?
Тогда какая разница какой там флаг над Крымом? Золотишко Крымское.
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160k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Чинуши укропские раздарят своим женам, в виде украшения будут таскать на БАЛы рагульские.
https://zen.yandex.ru/media/diamond_history/istoricheskie-ukrasheniia-kateriny-iuscenko-byvshei-pervoi-ledi-ukrainy-5dd54af5c047f615998f737ahttps://zen.yandex.ru/media/diamond_history/istoricheskie-ukrasheniia-kateriny-iuscenko-byvshei-pervoi-ledi-ukrainy-5dd54af5c047f615998f737a
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752
Миша 36 минут назад
Теперь осталось тщательно упаковать все вещи из Воронцовского, Ливадийского, Массандровского... дворцов, и отрпавить в Киев. Наглые воры!
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−80
наместник 42 минуты назад
все верно
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16k
Пумба 45 минут назад
"в России считают это решение политизированным"
Да нет, что вы, какая политика?!! Европейский союз - независимый союз независимых государств, никакие США не могут воздействовать на судебные системы ЕС ни политически, ни экономически, ни социально!
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724
Олег 52 минуты назад
Ворьё
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Ну кто бы сомневался. Сейчас вся Европа, за редкими исключениями, настроена враждебно к России.
Это пока еще цветочки, Потом начнутся ягодки - раскулачивания имущества россияненских олигархов, политиков и чиновников, которое они понакупали в Европе. Примут закон, что наворованное бабло подлежит конфискации, и вперед. В Британиии этот процесс уже начался.
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25k
Батончик с маком Час назад
Все давно знают, что наркоманам нельзя давать в долг или вещи на хранение.
Эти педерасты вообще никому ничего не вернут, пока бзды не отхватят.
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5k
Echo Час назад
Ладно, потом заберём
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28k
Антон Час назад
Вроде бы как писалось, что "золото скифов" на самом деле - серебряные изделия, просто дали такое название. Или я ошибаюсь?
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