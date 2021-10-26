В суде Амстердама решили передать золото скифов из музеев Крыма Украине

Согласно действующему закону, решение суда по этому вопросу может быть обжаловано. Адвокат крымского музея поясняет, что золотые украшения еще три месяца будут находиться в Нидерландах, а если российская сторона обжалует сегодняшнее постановление, то "слушания в вышестоящей инстанции же могут занять около года". И все это время, пока будет длиться тяжба, артефакты останутся в Музее Алларда Пирсона.