Порция убойных моментов из типичных будней сисадминов

"Я куда-то нажала, а потом всё пропало!" - фраза, которую очень часто слышат сисадмины. Они очень важные люди, без них офисы крупных компаний просто бы встали. Давайте же посмотрим, с какими ситуациями им приходится сталкиваться на пути к бесперебойной работе техники!

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Франкенфоны или как вырвать волосы за 14 простых шагов 0 Источник:

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Насисадминил 0 Источник:

Замочите разъем в растворителе лака на некоторое время, и краска сразу отпадет. Арендодатели… 0

Когда на работе есть свободное время 0 Источник:

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