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Порция убойных моментов из типичных будней сисадминов

Порция убойных моментов из типичных будней сисадминов

Автор:
02 декабря 2022 20:54
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   айтишник   офис   починил   сисадмин   смех   техника   
1317
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"Я куда-то нажала, а потом всё пропало!" - фраза, которую очень часто слышат сисадмины. Они очень важные люди, без них офисы крупных компаний просто бы встали. Давайте же посмотрим, с какими ситуациями им приходится сталкиваться на пути к бесперебойной работе техники!
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Метки: Прикол   Юмор   айтишник   офис   починил   сисадмин   смех   техника   
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2  комментария
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Андрей Иванов Полчаса назад
Во времена Синклера оный был собран мне друганом. Был затык с блоком питания, но была КРЕН, ну на ней всё и работало. Но радитор был маловат. Поэтому КРЕН стояла на радиаторе, а тот примерно так вот был погружен в воду в кювете. И водичка всегда была тёпленькая
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