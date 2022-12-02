Порция убойных моментов из типичных будней сисадминов

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"Я куда-то нажала, а потом всё пропало!" - фраза, которую очень часто слышат сисадмины. Они очень важные люди, без них офисы крупных компаний просто бы встали. Давайте же посмотрим, с какими ситуациями им приходится сталкиваться на пути к бесперебойной работе техники!
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