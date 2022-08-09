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Королевская жизнь: 4 самые неизвестные резиденции монархов

Королевская жизнь: 4 самые неизвестные резиденции монархов

Автор:
09 августа 2022 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Королевская жизнь:   в мире   люди   монархи   резиденция   фото   
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Много лет назад обычные смертные и мечтать не могли о посещении резиденций правителей. Сегодня же многие из них доступны для туристов. Ниже рассказываем о четверке королевских резиденций со всего мира, которые стоит увидеть своими глазами.

Мандалай

В Мьянме по сей день сохранились сооружения, относящиеся к роду последних бирманских правителей. Уникальный в силу своей архитектуры дворец возвели в конце 50-х годов XIX века. Комплекс состоял из множества зданий, все они были созданы в едином стиле и размещались в окружении стены и рва. В ту пору, когда страну колонизировали англичане, дворец считался символом независимости былого государства.

Во Вторую мировую большая часть построек была повреждена. Тогда уцелели лишь монетный двор и сторожевая башня. К сегодняшнему дню удалось восстановить и остальные здания комплекса.

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Аль-Алам

Этот дворец используется и в настоящее время — это резиденция оманского султана. Однако сам правитель в нем не проживает, в здании чаще всего проводят официальные мероприятия.

Здание выделяется особым вычурным стилем. С виду оно кажется довольно современным, что часто удивляет туристов, ведь оно построено более 200 лет назад. Правда, для посетителей все же действуют ограничения: внутрь войти не получится. Однако рассмотреть здание снаружи можно без помех.


Хава-Махал

Эта интересная конструкция в Индии вовсе не дворец, а пятиэтажное крыло большого дворцового комплекса. Его построили в Джайпуре примерно в конце XVIII века. Снаружи здание впечатляет интересной формой: оно выполнено из розового песчаника и украшено кружевным орнаментом. Среди приезжих конструкция известна как Дворец ветров. Все потому, что постройка имеет 953 окна, куда легко проникает ветер. Даже при высоких температурах там нежарко из-за потока ветра. Также интересно, что внутри зданий совершенно нет лестниц. Вместо них встроили пологие переходы.


Гугун

В этой китайской резиденции проживали 24 правителя на протяжении более чем 500 лет. Комплекс впечатляет размахом: на его территории располагается 980 зданий. Во многие из них туристам вход закрыт, но посмотреть там все равно есть на что. Посетителям предлагают посмотреть не только покои, но и одежду с посудой, в окружении которых жили китайские императоры.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Королевская жизнь:   в мире   люди   монархи   резиденция   фото   
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2  комментария
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12k
Eltiftel 52 минуты назад
ну.... кто-же будет первый???? давай-те, давай-те.. тот самый, с "комнатой грязи"....
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2k
sos1960sos 49 минут назад
Разве это не новый элитный коттеджный посёлок под Москвой?
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