Королевская жизнь: 4 самые неизвестные резиденции монархов

Мандалай

В Мьянме по сей день сохранились сооружения, относящиеся к роду последних бирманских правителей. Уникальный в силу своей архитектуры дворец возвели в конце 50-х годов XIX века. Комплекс состоял из множества зданий, все они были созданы в едином стиле и размещались в окружении стены и рва. В ту пору, когда страну колонизировали англичане, дворец считался символом независимости былого государства.

Во Вторую мировую большая часть построек была повреждена. Тогда уцелели лишь монетный двор и сторожевая башня. К сегодняшнему дню удалось восстановить и остальные здания комплекса.