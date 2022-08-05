Идеальный таксист: запрещает курить и бережно относится к детям

Пользовательница твиттера показала фото, сделанное в автомобиле таксиста. На пассажирском кресле висел свод правил поведения в машине с приятными бонусами для клиента — никакого курения и чтение книг вместо скроллинга ленты новостей.
По словам мужчины, он работает в такси 27 лет, это его заработок и «успешный бизнес». Чтобы поездка была нескучной, Сергей предлагает почитать книги, которые находятся у него в автомобиле, а если литература очень понравится, разрешает её забрать с собой.
Во время поездки предлагаю вам отвлечься от своего телефона и немного почитать. На задней полке для вас размещены книги, которые представляются мне интересными. Если, когда мы приедем, вы решите продолжить чтение, просто скажите об этом мне и забирайте книгу.
Также в такси можно зарядить телефон — есть кабели USB Type A, Type C и Lighting. Сергей готов поставить любую радиостанцию по требованию пассажира или подключить гаджет клиента через Bluetooth, чтобы он слушал свою музыку. Из других бонусов — комфортная температура в салоне авто.
По умолчанию климат-контроль установлен на 22 градуса. Если вам некомфортно, скажите, какая температура вам предпочтительна.
Помимо приятностей есть и строгие правила — в такси Сергея нельзя курить даже электронные сигареты и вейпы, а дети ниже 150 сантиметров и меньше 36 килограмм ездят в специальных креслах.
На момент написания материала пост Анастасии развирусился в твиттере и набрал более 15 тысяч лайков. В реплаях девушка рассказывала об ощущениях от поездки. По словам блогерши, книги лежат в надёжно закреплённой корзинке и точно не ударят клиента при резком торможении. Пассажирам в основном предлагается читать классическую литературу.
Большинство пользователей твиттера приятно удивились своду правил от Сергея, но нашлись и те, кто назвал таксиста занудой из-за предложения отвлечься от телефона и уличил в высокомерии.
Я бы написал в службу поддержки, что мне некомфортно. Ибо ну [нафиг] таких морализаторов. Я сам буду решать, когда и как мне проводить время с пользой.
Вижу на 100 процентов высокомерный текст.
Но, похоже, почитателей у таксиста Сергея Куликова всё же больше — пользователи твиттера хотят донатить ему на новые книги и мечтают покататься в его авто.
Источник:
АНТИФИШКИ
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