Идеальный таксист: запрещает курить и бережно относится к детям

По словам мужчины, он работает в такси 27 лет, это его заработок и «успешный бизнес». Чтобы поездка была нескучной, Сергей предлагает почитать книги, которые находятся у него в автомобиле, а если литература очень понравится, разрешает её забрать с собой.

Во время поездки предлагаю вам отвлечься от своего телефона и немного почитать. На задней полке для вас размещены книги, которые представляются мне интересными. Если, когда мы приедем, вы решите продолжить чтение, просто скажите об этом мне и забирайте книгу.

Также в такси можно зарядить телефон — есть кабели USB Type A, Type C и Lighting. Сергей готов поставить любую радиостанцию по требованию пассажира или подключить гаджет клиента через Bluetooth, чтобы он слушал свою музыку. Из других бонусов — комфортная температура в салоне авто.

По умолчанию климат-контроль установлен на 22 градуса. Если вам некомфортно, скажите, какая температура вам предпочтительна.

Помимо приятностей есть и строгие правила — в такси Сергея нельзя курить даже электронные сигареты и вейпы, а дети ниже 150 сантиметров и меньше 36 килограмм ездят в специальных креслах.