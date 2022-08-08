Поадминил - отдохни, или типичные дни системных администраторов

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Этим ребятам скучать точно не приходится - факт. Только посмотрите, с какими ситуациями им приходится ежедневно сталкиваться.
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4. Нет гашения вибрации + 100% передача вибрации, плохой поток воздуха. Дни этих дисков сочтены
Источник:
АНТИФИШКИ
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