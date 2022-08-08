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Поадминил - отдохни, или типичные дни системных администраторов

Поадминил - отдохни, или типичные дни системных администраторов

Автор:
08 августа 2022 23:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   офис   прикол   работа   сисадмин   системный администратор   типичный сисадмин   
1087
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Этим ребятам скучать точно не приходится - факт. Только посмотрите, с какими ситуациями им приходится ежедневно сталкиваться.
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Источник:

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Метки: Юмор   офис   прикол   работа   сисадмин   системный администратор   типичный сисадмин   
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Максим Минаев 49 минут назад
у автора поста любой девайс от компа ассоциируется с сисадмином?
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