FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7243 поста • 781 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Необычные растения, которых словно вырастили на другой планете

Необычные растения, которых словно вырастили на другой планете

Автор:
05 августа 2022 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   в мире   красота   природа   удивительно   фото   
313
18

В этой подборке вы сможете взглянуть на самые необычные растения, которые только существуют, и убедиться в том, что этому миру ещё есть, чем вас удивить.

Природа — та еще выдумщица и фантазёрка. Она умеет создавать настолько удивительные растения, что их внешний вид может легко отнять дар речи. Некоторые из них выглядят, как инопланетные существа, другие напоминают зловещих монстров из фильмов ужасов, а остальные попросту восхищают своей неземной красотой. Все они разбросаны по разных уголкам Земли. К сожалению, увидеть их всех вживую у вас вероятно не получится.


Трахиандра

×
×

Трахиандра – растение, известное и любимое многими за забавно завитые кверху листочки, которые выглядят, словно искусственные.


Драконово дерево

Если вы сделаете надрез на стволе драконового дерева, из него будет выделяться липкий красный сок (смола). Его часто используют в медицинских целях.


Конофитум — небольшой суккулент необычного вида, произрастающий в Южной Африке и на юге Намибии


Красивоплодник — выглядит действительно красиво

Главным украшением кустарника являются его невероятно красивые плоды с блестящей кожицей. Ягоды имеют терпкий и достаточно неприятный вкус, поэтому в сыром виде не употребляются. Однако их можно использовать для приготовления вина, соусов и желе. Процесс ферментации и добавление сахара позволят избавиться от специфического привкуса.


«Гуляющая» пальма или сократея голокоренная

Своё название пальма получила за необычные корни, которые начинаются в нескольких десятках сантиметров над поверхностью земли и входят в почву, напоминая ноги.


Гиднора африканская

Африканская гиднора — одно из самых странно выглядящих растений на Земле. Является паразитом, так как присасывается к корням деревьев и кустарников, отбирая у них питательные вещества. Несмотря на устрашающий вид, часто используется в медицинских целях. Также её плодами любят лакомиться обезьяны, лисицы и даже шакалы.


Роза Иерихона

Удивительное растение, умеющее в буквальном смысле воскресать из высушенного состояния. Роза Иерихона впадает в своеобразную «спячку», если жидкости для поддержания жизни оказывается недостаточно. На фото роза до и после полива.


Воронец толстоножковый или кукольные глазки


Раффлезия Арнольда

Отыскать в джунглях растение, имеющее самый большой в мире цветок — проблематично. Раффлезии растут поодиночке, расцветают в разное время года и цветут не более четырёх дней. Те, кому удалось на него полюбоваться вживую, являются настоящими счастливчиками.


Гигантская секвойя


«Растение-вампир» лангсдорфия

Лангсдорфия — крайне коварное растение, так как высасывает питательные вещества из корней других растений, опутывая их под землей своими сероватыми цепкими отростками.


Пуйя

Растение может достигать до 15 метров в высоту.


Королевская протея — национальный цветок Южной Африки

Protea cynaroides приспособлена переживать пожары благодаря своему толстому подземному стеблю, на котором много спящих почек. Они произведут новый рост после огня.


Pollia condensata — африканское растение, чьи ягоды имеют металлический блеск

Pollia condensata носит звание одного из самых ярких и красочных растений в мире.


Гигантское алоэ

Литопс

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Растение   в мире   красота   природа   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
395
Александр Зотов 3 минуты назад
напомнило бехерит из мульта "Берсерк")
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1060500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом ухода от налогов
Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом...
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Набирающие популярность в сообществах
5 самых странных войн в истории человечества
5 самых странных войн в истории человечества
У черты. По заветам голливуда: ну, здравствуй, страна обезьян
У черты. По заветам голливуда: ну, здравствуй, страна обезьян
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#дтп#в мире#автомир#забавно#подборка#картинки#познавательно#комментарии
#Юмор#факты#Еда#аварии#удивительно#кино#история#сарказм#Москва#милота
#интересно#животные#люди#автомобили#Россия#позитив#интересное#авто аварии#девушки#улыбнуло
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) 17 снимков, показывающих, что природа обладает огромной силой 17 снимков, показывающих, что природа обладает огромной силой 15 удивительных природных экспонатов 15 удивительных природных экспонатов 15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса 15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса Любопытные природные явления Любопытные природные явления 10 самых красивых ящериц в мире 10 самых красивых ящериц в мире

На что жалуетесь?

Вернуться