Необычные растения, которых словно вырастили на другой планете

Природа — та еще выдумщица и фантазёрка. Она умеет создавать настолько удивительные растения, что их внешний вид может легко отнять дар речи. Некоторые из них выглядят, как инопланетные существа, другие напоминают зловещих монстров из фильмов ужасов, а остальные попросту восхищают своей неземной красотой. Все они разбросаны по разных уголкам Земли. К сожалению, увидеть их всех вживую у вас вероятно не получится.

Трахиандра