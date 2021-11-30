Соответствующая трудовая норма – выдача молока или равноценных ему пищевых продуктов работникам, которые трудятся во вредных условиях, была предусмотрена законодательством. Норма составляет 0,5 литра за смену вне зависимости от ее длительности. Работникам, чья трудовая деятельность связана с обработкой цветных металлов, дополнительно положен пектин (в составе желе, мармелада, различных напитков). А вместо молока таким категориям положены кисломолочные продукты. Они же, дополнительно обогащенные пробиотиками, должны выдаваться персоналу, чья деятельность связана с производством или переработкой антибиотиков.

Впервые директива была внедрена в 1918 году по личному распоряжению Ленина на Путиловском заводе. Спустя год так называемые специальные – молочные жиры (молоко, сливки, творог, масло) начали выдавать на многих заводах Петрограда и Москвы. Окончательно соответствующую норму закрепили в законодательстве в 1922 году.