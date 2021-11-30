О том, что молоко за вредность дают в условиях вредного производства, знают практически все. Но почему именно этот продукт был выбран в таком качестве? Действительно ли он обладает чудодейственными свойствами и спасает от заводских болезней?
Соответствующая трудовая норма – выдача молока или равноценных ему пищевых продуктов работникам, которые трудятся во вредных условиях, была предусмотрена законодательством. Норма составляет 0,5 литра за смену вне зависимости от ее длительности. Работникам, чья трудовая деятельность связана с обработкой цветных металлов, дополнительно положен пектин (в составе желе, мармелада, различных напитков). А вместо молока таким категориям положены кисломолочные продукты. Они же, дополнительно обогащенные пробиотиками, должны выдаваться персоналу, чья деятельность связана с производством или переработкой антибиотиков.
Впервые директива была внедрена в 1918 году по личному распоряжению Ленина на Путиловском заводе. Спустя год так называемые специальные – молочные жиры (молоко, сливки, творог, масло) начали выдавать на многих заводах Петрограда и Москвы. Окончательно соответствующую норму закрепили в законодательстве в 1922 году.
Этот продукт считается сильным природным абсорбентом, способным выводить из организма токсичные соединения и предупреждающим их накапливание (хотя это утверждение спорно, поскольку он не обладает способностью обезвреживать яды). Считается также, что молоко обладает антиоксидантным действием. А высокий уровень содержания кальция, селена, каротиноидов, витаминов A и B, белка улучшает кроветворение и укрепляет иммунитет. А при слабой естественной защите организм не в состоянии противостоять вирусной атаке.
Но при этом нельзя забывать о том, что с возрастом ухудшается способность усваивать этот продукт, поскольку в организме перестает вырабатываться специальный фермент, необходимый для расщепления лактозы.
Сейчас работникам-«вредникам» вместо молока может выплачиваться равноценная компенсационная выплата. Выплачивать ее нужно по заявлению сотрудника не реже одного раза в месяц.
Источник:
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Но после определённых работ организм просто требовал молока! Как так? Даже не знаю.
Выпивал поллитра и через полчаса...
Сейчас ввели СОУТ и многие рабочие не увидят ни молока, ни компенсаций...