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Продукт-спасатель

Продукт-спасатель (2 фото)

Автор:
30 ноября 2021 12:03
Сообщество : Факты
Метки: вредность   действие   здоровые   молоко   опасность   польза   почемучка   продукт   
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О том, что молоко за вредность дают в условиях вредного производства, знают практически все. Но почему именно этот продукт был выбран в таком качестве? Действительно ли он обладает чудодейственными свойствами и спасает от заводских болезней?

Соответствующая трудовая норма – выдача молока или равноценных ему пищевых продуктов работникам, которые трудятся во вредных условиях, была предусмотрена законодательством. Норма составляет 0,5 литра за смену вне зависимости от ее длительности. Работникам, чья трудовая деятельность связана с обработкой цветных металлов, дополнительно положен пектин (в составе желе, мармелада, различных напитков). А вместо молока таким категориям положены кисломолочные продукты. Они же, дополнительно обогащенные пробиотиками, должны выдаваться персоналу, чья деятельность связана с производством или переработкой антибиотиков.

Впервые директива была внедрена в 1918 году по личному распоряжению Ленина на Путиловском заводе. Спустя год так называемые специальные – молочные жиры (молоко, сливки, творог, масло) начали выдавать на многих заводах Петрограда и Москвы. Окончательно соответствующую норму закрепили в законодательстве в 1922 году.


Этот продукт считается сильным природным абсорбентом, способным выводить из организма токсичные соединения и предупреждающим их накапливание (хотя это утверждение спорно, поскольку он не обладает способностью обезвреживать яды). Считается также, что молоко обладает антиоксидантным действием. А высокий уровень содержания кальция, селена, каротиноидов, витаминов A и B, белка улучшает кроветворение и укрепляет иммунитет. А при слабой естественной защите организм не в состоянии противостоять вирусной атаке.

Но при этом нельзя забывать о том, что с возрастом ухудшается способность усваивать этот продукт, поскольку в организме перестает вырабатываться специальный фермент, необходимый для расщепления лактозы.

Сейчас работникам-«вредникам» вместо молока может выплачиваться равноценная компенсационная выплата. Выплачивать ее нужно по заявлению сотрудника не реже одного раза в месяц.


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Метки: вредность   действие   здоровые   молоко   опасность   польза   почемучка   продукт   
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9k
Алексей 2 часа назад
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29k
Антон 40 минут назад
Не знаю, у меня до сих пор организм прекрасно переносит молоко, хотя уже к пятидесятилетию подбираюсь. Недавно был дефицит кальция в организме (спазмировались мышцы спины до боли), выручало молоко, мороженное, препараты кальция. Раньше тренироваться невозможно было, любое движение вызывало спазм. Сейчас всё норм. Брал скоропортящееся местное молоко, а не те пакеты, что без холодильника со сроком годности до полугода.
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10k
Lev Asriev Час назад
А я вообще так устроен, что простую воду не пью в принципе. Не утоляется водою жажда. Хорошо еще, что молоко организм переваривает. Пью его до сих пор.
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49k
doker Час назад
Да, было время - получал молоко, но пить не мог, так как желудок уже не тот.
Но после определённых работ организм просто требовал молока! Как так? Даже не знаю.
Выпивал поллитра и через полчаса...
Сейчас ввели СОУТ и многие рабочие не увидят ни молока, ни компенсаций...
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19k
shevanez Час назад
В свое время, все.работающие в операционной, инфекционном отд, рентгенкабинетах, получали, в зависимости от должности, либо молоко, либо сок в 3-х литровых банках, либо куриные яйца. В принципе. это уже закончилось. Сейчас все в деньгах.
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1k
Росомаха Час назад
Аммиак нормально выводило...
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40k
dima423 2 часа назад
мне с бодуна чето молока всегда хочется пить)
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