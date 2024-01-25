Глазастые плоды сырного дерева со специфическим вкусом и реальной пользой

«Деревом жизни», как называют моринду островитяне, не могли не заинтересоваться медики с материка. Направление задал в 50-х доктор Ральф Хайнике, живший и работавший на Гавайях.

В 90-х исследования родоначальника продолжил Джон Водстворд. А небывалый взрыв интереса общественности спровоцировала вышедшая в 1999 году книга доктора Нейла Соломона, посвящённая нони.