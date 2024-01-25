Глазастые плоды сырного дерева со специфическим вкусом и реальной пользой

Вот если бы на деревьях росли конфеты… Не надо в магазин ходить – сорвал парочку шоколадок с ветки и пьёшь себе спокойно чай.
Конечно, подобные мечты – это из области сказок и фантастики. Но природа подарила людям возможность лакомиться сыром с ветки. Правда, он не каждому придётся по вкусу.
Речь о моринде цитрусолистной – небольшом дереве из Южной Азии. Несмотря на теплолюбивость, моринда довольно неприхотлива и может расти на скалистых, песчаных и даже вулканических почвах. Цветёт и плодоносит практически без перерыва.
Вечнозелёный представитель семейства Мареновых дорастает максимум до 7 метров, обладает яркими листьями с большим количеством прожилок и разветвлённой корневой системой.
После цветения образуются некрупные плоды овальной формы. По виду они больше напоминают картофелины, усеянные большим количеством глазков. А вот в части вкуса плоды нони, как называют его основные потребители – жители островов Тихого океана, похожи на сыр. Но не классический, а тот который с плесенью.
Поэтому для неподготовленного человека они покажутся совершенно несъедобными, словно продукт уже испорчен или на грани этого. Но островитяне, для которых львиная доля рациона – это фрукты, не жалуются. А уплетают плоды сырного дерева в жареном, варёном и даже сыром виде.
Впрочем, жители островов Фиджи, Самоа и других используют плоды моринды не только в пищу, но и для лечения. Они, как и другие части дерева, обладают способностью снимать жар, повышать иммунитет, укреплять дёсны, способствуют регенерации тканей.
А жители Таити делают из плодов какой-то совершенно волшебный эликсир, обладающий противовоспалительным, общеукрепляющим и омолаживающим действием.
«Деревом жизни», как называют моринду островитяне, не могли не заинтересоваться медики с материка. Направление задал в 50-х доктор Ральф Хайнике, живший и работавший на Гавайях.
В 90-х исследования родоначальника продолжил Джон Водстворд. А небывалый взрыв интереса общественности спровоцировала вышедшая в 1999 году книга доктора Нейла Соломона, посвящённая нони.
«Дерево жизни» можно вырастить и в тепличных условиях в нашей стране. Чтобы любоваться экзотической красавицей и поправлять здоровье. Если, конечно, получится привыкнуть к специфическому вкусу нони.
Источник:
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