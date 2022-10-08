Кому и зачем нужен огромный восьмиугольный бассейн на берегу Тихого океана?

Вид сооружения вызывает множество ассоциаций. Его можно счесть спортивным объектом, промышленным отстойником или чудачеством колоссального размера.

Но для бассейна у него странная форма и слишком большой объем, а для отстойника не самое удачное место — далеко от промышленных объектов, на берегу.

Для чего же японцы построили восьмиугольный водоем?

Какие экономические и технические хитрости они при этом применили?

Восьмиугольное чудо

Все предположения о функции красивого восьмиугольного водоема — ошибочные.

Но он действительно играет важнейшую роль в жизни Окинавы. И таит в себе множество хитрых технических решений.

Как и многие густонаселенные территории, японский остров имеет проблемы с перепадами нагрузки на энергетическую систему. Днем, когда работают предприятия, движется транспорт, а люди ведут активную жизнь, энергетический комплекс острова испытывает перегрузку.

Если же ввести дополнительные мощности, то ночью они будут работать вхолостую.