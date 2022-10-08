Кому и зачем нужен огромный восьмиугольный бассейн на берегу Тихого океана?

На Окинаве, на самом берегу Тихого океана есть странное сооружение. На снимках со спутника или с камеры дрона оно выглядит как восьмиугольный огромный бассейн с бетонными берегами под открытым небом.
Вид сооружения вызывает множество ассоциаций. Его можно счесть спортивным объектом, промышленным отстойником или чудачеством колоссального размера.
Но для бассейна у него странная форма и слишком большой объем, а для отстойника не самое удачное место — далеко от промышленных объектов, на берегу.
Для чего же японцы построили восьмиугольный водоем?
Какие экономические и технические хитрости они при этом применили?
Восьмиугольное чудо
Все предположения о функции красивого восьмиугольного водоема — ошибочные.
Но он действительно играет важнейшую роль в жизни Окинавы. И таит в себе множество хитрых технических решений.
Как и многие густонаселенные территории, японский остров имеет проблемы с перепадами нагрузки на энергетическую систему. Днем, когда работают предприятия, движется транспорт, а люди ведут активную жизнь, энергетический комплекс острова испытывает перегрузку.
Если же ввести дополнительные мощности, то ночью они будут работать вхолостую.
Для этого в некоторых регионах мира используют гидротехнические сооружения, служащие дополнением к имеющейся энергосистеме.
Они состоят из двух чаш на разном уровне. Днем из верхней в нижнюю стекает вода, вращая турбины, вырабатывая электричество.
Ночью другие объекты энергетической системы региона сбрасывают сюда избытки мощности. За счет ненужной энергии вода закачивается из нижнего бассейна в верхний.
И такой круговорот позволяет сгладить пики и падения потребления в течение суток.
Японцы — признанные мастера разработки гидротехнических сооружений. Поэтому при проектировании Окинавской ГЭС они пошли еще дальше, используя природные ресурсы и технические инновации.
Японские хитрости
Подходящих водоемов для верхней и нижней чащи электростанции подпитки на острове не нашлось. Да и губить природные водоемы японцам не хотелось. К тому же на островах — дефицит места.
Поэтому они построили один искусственный водоем восьмиугольной формы прямо на берегу океана.
В него закачали морскую воду.
Для этого все детали турбин и емкости пришлось сделать из инновационных материалов, которые не разъедает соленая жидкость.
Нижней же чашей служит сам океан. Перепад высот здесь идеальный — около 130 метров.
Решение экологично — ведь на воду ничего не воздействует. Она только перетекает из верхней чаши в океан и обратно. Морским обитателям ничего не вредит.
Все оборудование и конструкции, кроме чаши, находятся под землей, не портя вид.
Энергия из ничего
Но хитрости Окинавской ГЭС на этом не заканчиваются.
Для заброса жидкости в верхнюю чашу используются не ночные избытки мощностей других объектов, а энергия прилива.
В результате электричество получают буквально из ничего. Часть времени — за счет волны, в другой период за счет воды, сбегающей обратно в океан.
Мощность восьмиугольного энергетического комплекса невелика — около 31 МВт. Но именно столько и достаточно Окинаве, чтобы компенсировать нехватку электричества в дневные часы пик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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