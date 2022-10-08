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Кому и зачем нужен огромный восьмиугольный бассейн на берегу Тихого океана?

Кому и зачем нужен огромный восьмиугольный бассейн на берегу Тихого океана?

Автор:
08 октября 2022 09:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   восьмиугольный бассейн   интересноо   тихий океан   удивительно   факты   фото   
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На Окинаве, на самом берегу Тихого океана есть странное сооружение. На снимках со спутника или с камеры дрона оно выглядит как восьмиугольный огромный бассейн с бетонными берегами под открытым небом.

Вид сооружения вызывает множество ассоциаций. Его можно счесть спортивным объектом, промышленным отстойником или чудачеством колоссального размера.

Но для бассейна у него странная форма и слишком большой объем, а для отстойника не самое удачное место — далеко от промышленных объектов, на берегу.


Для чего же японцы построили восьмиугольный водоем?

Какие экономические и технические хитрости они при этом применили?


Восьмиугольное чудо

Все предположения о функции красивого восьмиугольного водоема — ошибочные.

Но он действительно играет важнейшую роль в жизни Окинавы. И таит в себе множество хитрых технических решений.

Как и многие густонаселенные территории, японский остров имеет проблемы с перепадами нагрузки на энергетическую систему. Днем, когда работают предприятия, движется транспорт, а люди ведут активную жизнь, энергетический комплекс острова испытывает перегрузку.

Если же ввести дополнительные мощности, то ночью они будут работать вхолостую.

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Для этого в некоторых регионах мира используют гидротехнические сооружения, служащие дополнением к имеющейся энергосистеме.

Они состоят из двух чаш на разном уровне. Днем из верхней в нижнюю стекает вода, вращая турбины, вырабатывая электричество.

Ночью другие объекты энергетической системы региона сбрасывают сюда избытки мощности. За счет ненужной энергии вода закачивается из нижнего бассейна в верхний.

И такой круговорот позволяет сгладить пики и падения потребления в течение суток.

Японцы — признанные мастера разработки гидротехнических сооружений. Поэтому при проектировании Окинавской ГЭС они пошли еще дальше, используя природные ресурсы и технические инновации.


Японские хитрости

Подходящих водоемов для верхней и нижней чащи электростанции подпитки на острове не нашлось. Да и губить природные водоемы японцам не хотелось. К тому же на островах — дефицит места.

Поэтому они построили один искусственный водоем восьмиугольной формы прямо на берегу океана.

В него закачали морскую воду.

Для этого все детали турбин и емкости пришлось сделать из инновационных материалов, которые не разъедает соленая жидкость.

Нижней же чашей служит сам океан. Перепад высот здесь идеальный — около 130 метров.

Решение экологично — ведь на воду ничего не воздействует. Она только перетекает из верхней чаши в океан и обратно. Морским обитателям ничего не вредит.

Все оборудование и конструкции, кроме чаши, находятся под землей, не портя вид.


Энергия из ничего

Но хитрости Окинавской ГЭС на этом не заканчиваются.

Для заброса жидкости в верхнюю чашу используются не ночные избытки мощностей других объектов, а энергия прилива.

В результате электричество получают буквально из ничего. Часть времени — за счет волны, в другой период за счет воды, сбегающей обратно в океан.

Мощность восьмиугольного энергетического комплекса невелика — около 31 МВт. Но именно столько и достаточно Окинаве, чтобы компенсировать нехватку электричества в дневные часы пик.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   восьмиугольный бассейн   интересноо   тихий океан   удивительно   факты   фото   
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3  комментария
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Deniss 23 минуты назад
я по началу думал, что это сейсмометр
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24
Artem Rybka 40 секунд назад
Это подземный ангар людей-Х
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34k
Александр Невский 11 минут назад
Вон с банковой тоже подарок сделали
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