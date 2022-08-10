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15 крохотных вещиц и созданий, которых не так просто разглядеть

15 крохотных вещиц и созданий, которых не так просто разглядеть

Автор:
10 августа 2022 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Размер   в мире   маленькие   милота   природа   удивительно   фото   
164
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Какие бы причины их малюсенького размера ни были — проделки природы, случайность или приложенная к этому делу рука человека — они всё равно остаются очень милыми и интересными вещичками и созданиями, которыми сложно устать любоваться. Взгляните сами!

Есть в нашей жизни вещи, животные или даже люди, которые удивляют всех своими габаритами. Но если кто-то или что-то это делает своими внушительными размерами, рядом с которыми становится тесновато, то другие же наоборот превращаются в таких крохотулек, что их едва можно заметить.


Кроха-лягушка

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Змеёныш

Вам шурупчик закрутить?

На ужин хватит!

Мне дали эту крошечную упаковку макарон в Италии.


А это как раз бутылочка острого соуса к предыдущей упаковке макарон

Обед по расписанию

Моя мама очень любит кормить белок! Смастерил из колбасных досок полноценный мини-стол для пикника.


Битва малюсеньких бананов

К барбекю готовы

Превратил велосипедный звонок в крошечный гриль. Кто хочет попробовать маленьких рёбрушек?


Кажется, из меня вышел неплохой специалист по выращиванию томатов

Мини-версия сумки IKEA

Книжка, которая точно у вас не займёт много места на полке

Две версии консервированного мяса. А какую выберешь ты?

Зубная паста на один зуб

Миленький голубоглазик-крабик

Источник:

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Метки: Размер   в мире   маленькие   милота   природа   удивительно   фото   
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4  комментария
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Сергей Семенов 21 минуту назад
Не на один зуб, а на один раз (хотя, вполне хватает на два: утром и вечером). Совершенно стандартная упаковка для отелей. А я еще и в дорогу такие с собой беру: почистил зубы - выкинул. К концу поездки освобождается место. А был бы большой тюбик - тащить с собой обратно полупустой.
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6k
newegg 7 минут назад
Соус табаско нормальные люди с макаронами не едят.
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436
Lexx 19 минут назад
---Превратил велосипедный звонок в крошечный гриль. Кто хочет попробовать маленьких рёбрушек?---

А ребрышки от лягушки с первой фотки.
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