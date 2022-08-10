15 крохотных вещиц и созданий, которых не так просто разглядеть

Есть в нашей жизни вещи, животные или даже люди, которые удивляют всех своими габаритами. Но если кто-то или что-то это делает своими внушительными размерами, рядом с которыми становится тесновато, то другие же наоборот превращаются в таких крохотулек, что их едва можно заметить.

Кроха-лягушка