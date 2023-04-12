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Что такое гурий или почему башенки из камней нельзя строить и разрушать

Что такое гурий или почему башенки из камней нельзя строить и разрушать

Автор:
12 апреля 2023 10:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: башенки из камней   в мире   гурий   природа   удивительно   факты   фото   
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Что значат пирамидки из камней, которые можно встретить во многих парках мира, и почему не нужно строить свои каменные башенки.

Сооружать башенки из камней — любимая практика многих туристов, однако национальным паркам такое развлечение может навредить. Разрушать такие каменные пирамидки тоже не нужно, ведь их тут кто-то оставил, возможно, намеренно.

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Подобные пирамиды с доисторических времен использовались как указатели, ими обозначали тропы, направление движения, а большие скопления камней могли даже быть укрытием от ветра. У таких башенок есть даже название: в России их называют тур, или гурий.

Камни и сегодня во многих парках мира используются как указатели, поэтому новая башенка рядом может быть неправильно расценена. К тому же любое передвижение камней наносит вред окружающей природе: можно сместить растения или спровоцировать эрозию почвы. Кроме того, под камнями могут жить насекомые или мелкие животные, и движение «домиков» только их потревожит. Она живет под камнями, а туристы постоянно строят из них башенки и всячески передвигают, отчего у несчастного грызуна в последние десятилетия сильнейший стресс.

Пирамиды из камней бывают разных размеров, в некоторых уголках планеты их и сегодня используют для ориентира. Например, в национальном парке Хавайи-Волкейнос на Гавайях по башням действительно ориентируются опытные путешественники. Много туров и в Арктике: часто с помощью камней обозначали какую-то важную локацию, также под грудой камней могли хоронить погибших полярников.

В некоторых регионах каменные пирамиды имеют сакральный характер. Например, если вы отправитесь в Хакасию, Тыву, Бурятию или будете путешествовать по Монголии, то наверняка встретите огромное количество сооружений из камней. Какие-то из них будут большими пирамидами, напоминающими башни, но будут и небольшие узоры из камней, выложенные прямо на земле. У тюркско-монгольских народов они называются обо, их раскладывали на дорогах, тропах, горных перевалах, рядом с озерами или у берегов рек. Иногда они очень большие и украшены лентами и тканью.

Но обо для местного населения — это не только ориентир, это священная конструкция, место поклонения духам, которые охраняют эти территории. Таким духом может быть шаман или давно умерший предок. Путники стараются оставить ему небольшое подношение, а иногда несколько раз обходят обо, чтобы выказать уважение и поклониться духу. Так что сооружать свои пирамидки рядом или разрушать имеющиеся неразумно. К тому же в походах и в путешествиях лучше придерживаться правила — не оставлять после себя следов.


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Метки: башенки из камней   в мире   гурий   природа   удивительно   факты   фото   
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6  комментариев
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854
ProFanas Час назад
Каждой собаке палку и кость.
Какая такая организация запретит мне передвинуть камень с дороги, если он реально мешает?
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10
Mary Jane 9 минут назад
Банк Империал - Тамерлан в ютюбе.
ссылку карма не позволяет
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2k
Икра ежа 22 минуты назад
Не понял про ту, которая грызун-подкаменщик, со стрессом десятилетиями...
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225
Dead Moroz Полчаса назад
Чего точно нельзя, так это писать подобную тупорылую чушь....
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59k
pynh Час назад
Я тоже, бывает, пирамидки в кустах строю. И их постоянно кто-то топчет ногами!!!
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