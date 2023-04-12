Что такое гурий или почему башенки из камней нельзя строить и разрушать

Но обо для местного населения — это не только ориентир, это священная конструкция, место поклонения духам, которые охраняют эти территории. Таким духом может быть шаман или давно умерший предок. Путники стараются оставить ему небольшое подношение, а иногда несколько раз обходят обо, чтобы выказать уважение и поклониться духу. Так что сооружать свои пирамидки рядом или разрушать имеющиеся неразумно. К тому же в походах и в путешествиях лучше придерживаться правила — не оставлять после себя следов.