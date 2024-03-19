Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Спортивному журналисту было 52 года.
Сегодня скончался один из известнейших российских футбольных комментаторов Василий Уткин. Об этом сообщил его друг, журналист Иван Карпов. Позднее трагическую информацию подтвердили в любительском футбольном клубе "Эгриси", владельцем которого был Василий Вячеславович.
"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами", — написали на страничке медиаклуба "Эгриси".
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Причины смерти Уткина не называются, но, по данным Карпова, у легендарного ведущего и комментатора "что-то с сердцем". В последний раз Василия Уткина видели в конце октября 2023 года на стадионе в Волгограде. Тогда пользователей сети сильно удивил облик комментатора — за последние несколько месяцев он сильно располнел, что возможно и повлияло на такой ранний уход из жизни.
UPD: по предварительным данным, причиной смерти спортивного журналиста стала тромбоэмболия лёгочной артерии.
Сообщается, что врачи 4 месяца назад настоятельно рекомендовали Уткину похудеть, этим он начал заниматься в последние две недели. До вчерашнего дня на проблемы со здоровьем не жаловался. Однако сегодня он почувствовал себя плохо, вызвал скорую, был госпитализирован, но реанимационные мероприятия не помогли. Днём врачи кардиологического отделения больницы им. Пирогова констатировали смерть.
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