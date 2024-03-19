Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Причины смерти Уткина не называются, но, по данным Карпова, у легендарного ведущего и комментатора "что-то с сердцем". В последний раз Василия Уткина видели в конце октября 2023 года на стадионе в Волгограде. Тогда пользователей сети сильно удивил облик комментатора — за последние несколько месяцев он сильно располнел, что возможно и повлияло на такой ранний уход из жизни.