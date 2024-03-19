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Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Автор:
19 марта 2024 19:19
Сообщество : Спорт
Метки: Василий Уткин   Видео   Москва   комментатор   смерть   футбол   
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Спортивному журналисту было 52 года.

Сегодня скончался один из известнейших российских футбольных комментаторов Василий Уткин. Об этом сообщил его друг, журналист Иван Карпов. Позднее трагическую информацию подтвердили в любительском футбольном клубе "Эгриси", владельцем которого был Василий Вячеславович.


"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами", — написали на страничке медиаклуба "Эгриси".

Причины смерти Уткина не называются, но, по данным Карпова, у легендарного ведущего и комментатора "что-то с сердцем". В последний раз Василия Уткина видели в конце октября 2023 года на стадионе в Волгограде. Тогда пользователей сети сильно удивил облик комментатора — за последние несколько месяцев он сильно располнел, что возможно и повлияло на такой ранний уход из жизни.

UPD: по предварительным данным, причиной смерти спортивного журналиста стала тромбоэмболия лёгочной артерии.


Сообщается, что врачи 4 месяца назад настоятельно рекомендовали Уткину похудеть, этим он начал заниматься в последние две недели. До вчерашнего дня на проблемы со здоровьем не жаловался. Однако сегодня он почувствовал себя плохо, вызвал скорую, был госпитализирован, но реанимационные мероприятия не помогли. Днём врачи кардиологического отделения больницы им. Пирогова констатировали смерть.

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Метки: Василий Уткин   Видео   Москва   комментатор   смерть   футбол   
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8  комментариев
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393k
Алексей Час назад
конечно. где тут сердцу выдержать.
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30k
Кот Баюн 8 минут назад
когда это жирное чучело полезло в политику и оппозицию, оно перестало быть спортивным комментатором, да и как вообще можно превратиться в такое вот чучело, будучи спортивным комментатором?
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7k
Gamletof 10 минут назад
Земля пухом
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4k
workmen77 15 минут назад
Очень жаль, Василий, покойся с миром...
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11k
Vacony 19 минут назад
вроде и к спорту приближенный, но так довести себя... может ошибаюсь, и болел, но пишут что не жаловался.. Но видео со стадиона - совсем не здоровый человек
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175
Boka 23 минуты назад
невосполнимая потеря
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1k
АртемШишков 49 минут назад
Покойся с миром.....
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solosolovov Час назад
К доктору Назардону надо было ехать.
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