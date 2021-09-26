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15 вещей, которые мало кто видел в жизни

15 вещей, которые мало кто видел в жизни (16 фото)

Автор:
26 сентября 2021 00:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Впечатление   Необычные   Попадаются   вещи   мало кто видел   сюрприз   
1172
16

Наш мир полон всего необычного, и хотя существует множество источников информации, все ещё попадаются некоторые вещи, которые могут произвести на нас впечатление. В этом посте вы увидите фотографии, которые возможно окажутся для вас сюрпризом.

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Метки: Впечатление   Необычные   Попадаются   вещи   мало кто видел   сюрприз   
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Кыся Час назад
Слушайте, заколебали мост для животных показывать. Типа только один и только в Голландии. Их на самом деле только в Финляндии десятки.
А часы, которые хоть примерно представят реальное положение планет(не всех!), будут размером со стадион.
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616
X Æ A-12 39 минут назад
Животным вообще насрать на этот мост,не будут они только там ходить. Каменная цепь сначала глиной была, потом гончар её обжог огнём, вот тебе и все чудеса.
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