15 вещей, которые мало кто видел в жизни

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Наш мир полон всего необычного, и хотя существует множество источников информации, все ещё попадаются некоторые вещи, которые могут произвести на нас впечатление. В этом посте вы увидите фотографии, которые возможно окажутся для вас сюрпризом.
Черепаха-альбинос, сердце которой находится не внутри, а снаружи ее груди
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Растение-призрак, которое не нуждается в солнечном свете и получает энергию от флоры, на которой оно растет
Этот чехол для мотоцикла полностью сбивает с толку зрение и является хорошей защитой от кражи
Стоимость этих часов составляет от 245 000 до 333 000 долларов. Самое интересное, что вместе с движением, меняется и положение планет, и оно точно напоминает их примерное положение в космосе
Следы в ущелье Олдувай, Танзания, являются старейшими следами человеческих предков в мире. Им 3,6 миллиона лет
Цепь из цельного куска камня. Это архитектурное чудо находится в храме Варадхараджа Перумал, Канчипурам, Индия
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А часы, которые хоть примерно представят реальное положение планет(не всех!), будут размером со стадион.