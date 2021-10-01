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18 сравнительных размеров, о которых вы и не догадывались

18 сравнительных размеров, о которых вы и не догадывались (18 фото)

Автор:
01 октября 2021 13:57
Сообщество : Факты
Метки: Земля   Размеры   вещи   интересное   природа   сравнение   факты   человек   
1710
18

Прописная истина - все познается в сравнении. И иногда, сравнивая раззные вещи из нашего мира, мы не можем не удивиться тому насколько что-то бывает большим, либо маленьким. Смотрите, сранвивайте, удивляйтесь!

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К самым мелким летающим насекомым, сходным по размеру с одноклеточными организмами, относят паразитических ос из рода Megaphragma

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Метки: Земля   Размеры   вещи   интересное   природа   сравнение   факты   человек   
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841
Отец Пигидий Час назад
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225
Сергей Ляхов Полчаса назад
Орех сейшельской пальмы с чем сравнивают? Фотку хоть рядом разместите!
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4k
Белый 48 минут назад
"Кормовой флаг испанского 74-пушечного линейного корабля «Сан-Ильдефонсо»"
А что бывает носовой флаг? Или все таки Гюйс!
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