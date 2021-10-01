18 сравнительных размеров, о которых вы и не догадывались

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Прописная истина - все познается в сравнении. И иногда, сравнивая раззные вещи из нашего мира, мы не можем не удивиться тому насколько что-то бывает большим, либо маленьким. Смотрите, сранвивайте, удивляйтесь!
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К самым мелким летающим насекомым, сходным по размеру с одноклеточными организмами, относят паразитических ос из рода Megaphragma
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