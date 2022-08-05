Какой корпус выберете вы: "туалетный трон" или тихий скромный аквариумный компьютер?

Компьютерные гики всегда отличались своей "нестандартностью". В качестве корпуса пользователи используют различные модификации по форме, внешнему виду и материалу.
Например, есть компьютер, собранный на основе аквариума. Правда, характеристики у него слабоватые: материнская плата формата micro-ATX или mini-ATX, видеокарта до 200 мм, диск на 2,5", кулер на 90 мм и маленький блок питания.
И это не единственный пример нестандартных корпусов, у каждого на что горазда фантазия. Недавно один умелец под ником Basically Homeless сделал ПК в корпусе из-под сливного бочка туалет.
Чудак начинил стандартный толчок "железом", на котором можно спокойно играть в "тяжелые" игры, если не на максималках, так на стандартных качествах. Самое главное, можно играть не отходят от игрового места ни на секунду.
А какой по вашему мнению идеальный концепт ПК? Хотели ли вы себе компьютер в комнате для раздумий?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор что,нас за дураков держит? Ведь характеристики компьютера определяются не физическим размером устройств а тем, что эти устройства могут из себя выдавать. Например
"диск на 2.5'" это стандартный физический размер диска для ноутбуков. И эта цифра никак не говорит про характеристику этого диска. Это не показатель того или это жесткий диск (HDD) или твердонакопитель (SDD). Я уже не говорю про объем памяти и про скорость передачи данных. Так что это плохой пример для определения характеристики устройства. То же самое с кулером и блоком питания. Они должны подходить функционально к устройствам которые они обслуживают а не определяться по их размерам. Ведь никто не будет ставить колеса от Камаза в БMВ или наоборот.И никто не говорит что характеристика у Камаза лучше чем у БМВ потому что у Камаза колеса по размеру больше. Для каждого авто есть свои , подходящие только для определенной модели запчасти. С компами тоже самое...