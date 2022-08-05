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Какой корпус выберете вы: "туалетный трон" или тихий скромный аквариумный компьютер?

Какой корпус выберете вы: "туалетный трон" или тихий скромный аквариумный компьютер?

Автор:
05 августа 2022 23:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аквариум   бачок   интересно   компьютер   корпус   пк   туалет   фантазия   
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Компьютерные гики всегда отличались своей "нестандартностью". В качестве корпуса пользователи используют различные модификации по форме, внешнему виду и материалу.

Например, есть компьютер, собранный на основе аквариума. Правда, характеристики у него слабоватые: материнская плата формата micro-ATX или mini-ATX, видеокарта до 200 мм, диск на 2,5", кулер на 90 мм и маленький блок питания.

И это не единственный пример нестандартных корпусов, у каждого на что горазда фантазия. Недавно один умелец под ником Basically Homeless сделал ПК в корпусе из-под сливного бочка туалет.

Чудак начинил стандартный толчок "железом", на котором можно спокойно играть в "тяжелые" игры, если не на максималках, так на стандартных качествах. Самое главное, можно играть не отходят от игрового места ни на секунду.

А какой по вашему мнению идеальный концепт ПК? Хотели ли вы себе компьютер в комнате для раздумий?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аквариум   бачок   интересно   компьютер   корпус   пк   туалет   фантазия   
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46k
Прораб Час назад
Идите нах.уй! У меня моноблок!
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1k
КАКАнгел Минуту назад
хрень всё. рыба не сможет долго жить в вибрирующей воде. а толчек вообще невнятная хрень .
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32k
ACU900 14 минут назад
"Правда характеристики у него слабоватые: материнская плата формата micro-ATX или mini-ATX, видеокарта до 200 мм, диск на 2,5", кулер на 90 мм и маленький блок питания"
Автор что,нас за дураков держит? Ведь характеристики компьютера определяются не физическим размером устройств а тем, что эти устройства могут из себя выдавать. Например
"диск на 2.5'" это стандартный физический размер диска для ноутбуков. И эта цифра никак не говорит про характеристику этого диска. Это не показатель того или это жесткий диск (HDD) или твердонакопитель (SDD). Я уже не говорю про объем памяти и про скорость передачи данных. Так что это плохой пример для определения характеристики устройства. То же самое с кулером и блоком питания. Они должны подходить функционально к устройствам которые они обслуживают а не определяться по их размерам. Ведь никто не будет ставить колеса от Камаза в БMВ или наоборот.И никто не говорит что характеристика у Камаза лучше чем у БМВ потому что у Камаза колеса по размеру больше. Для каждого авто есть свои , подходящие только для определенной модели запчасти. С компами тоже самое...
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Александр Невский
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