Сайдквесты, лаги и честные разрабы: мемная подборка для геймеров

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Смеёмся над игровыми штампами и героями старых добрых игр.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Оооо! Я был любвеобильным многолюбом. Для меня устраивали безумные оргии любви такие волшебные феи, как: Civilization, F-16, F-19, King's Bounty, Supaplex, Mech Warrior, Elite - это всё на 286-й (впрочем, любовь с Элиткой началась ещё на Spectrum'е, но это было в дневные часы - и продолжается до сих пор уже в виде Elite: Dangerous). Ну а когда появилась 486-я, к гарему присоединились Master of Orion (первый и второй), Battle Isles (второй и третий), Doom, Quake... ох, да разве ж упомнишь всех этих любовниц?