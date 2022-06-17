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Сайдквесты, лаги и честные разрабы: мемная подборка для геймеров

Сайдквесты, лаги и честные разрабы: мемная подборка для геймеров

Автор:
17 июня 2022 19:39
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Твиттер   Юмор   видеоигры   геймеры   игры   компьютер   консоли   пк   приставка   
2037
20

Смеёмся над игровыми штампами и героями старых добрых игр.

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Источник:

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Метки: Мемы   Твиттер   Юмор   видеоигры   геймеры   игры   компьютер   консоли   пк   приставка   
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6  комментариев
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2k
Трям Час назад
Это потому что глаза находятся ближе ушей!!!
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2k
R00T 10 минут назад
> Какой была ваша первая любовь, из-за которой вы не спали по ночам?

Оооо! Я был любвеобильным многолюбом. Для меня устраивали безумные оргии любви такие волшебные феи, как: Civilization, F-16, F-19, King's Bounty, Supaplex, Mech Warrior, Elite - это всё на 286-й (впрочем, любовь с Элиткой началась ещё на Spectrum'е, но это было в дневные часы - и продолжается до сих пор уже в виде Elite: Dangerous). Ну а когда появилась 486-я, к гарему присоединились Master of Orion (первый и второй), Battle Isles (второй и третий), Doom, Quake... ох, да разве ж упомнишь всех этих любовниц?
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Николай Дмитрич

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