Императорское рабочее кресло "скорпион" с единственным недостатком

Наверняка во время пандемии для многих людей, ушедших работать на удаленку, возникла проблема с оборудованием рабочего места.
После повального заблуждения в том, что работать лёжа удобно, пришло осознание, что дома не хватает такого "неудобного" офисного кресла. Именно это "неудобство" и заставляло многих концентрироваться на работе.
А есть ли вообще удобные кресла, спросите вы? Вот так, чтобы универсально для любого работника? Умельцы из компании ImperatorWorks создали модель рабочего компьютерного кресла IW-SK, внешне напоминающего скорпиона.
Вместо колесиков и ножек, у "императорского" кресла несколько "механических" ножек, которые могут изменять угол наклона и высоту.
Жалом "скорпиона" выступает его спинка. И она так же как и жало насекомого может находиться в разных положениях. На его "кончике" располагаются мониторы от компьютера. Их, естественно, несколько.
Клавиатура располагается на одной из рукоятей кресла. Она также регулируется на удобном расстоянии.
Казалось бы идеальное рабочее кресло, у которого есть даже подсветка, не говоря уже об удобстве для человека любых габаритов. Но не идеальным его делает цена - практически 4 тысячи долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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это дизайнерская система, включающая в себя кроме кресла регулируемые подвески/подставки/свистелки/перделки...
кресло вот 200-300$ вполне себе
4000 в принципе немного дороговато... Но... Выглядит удобно. Жалко у нас нет таких чтобы в шоу-руме можно было посидеть/полежать...