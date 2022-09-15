Императорское рабочее кресло "скорпион" с единственным недостатком

Клавиатура располагается на одной из рукоятей кресла. Она также регулируется на удобном расстоянии.

Казалось бы идеальное рабочее кресло, у которого есть даже подсветка, не говоря уже об удобстве для человека любых габаритов. Но не идеальным его делает цена - практически 4 тысячи долларов.