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Императорское рабочее кресло "скорпион" с единственным недостатком

Императорское рабочее кресло "скорпион" с единственным недостатком

Автор:
15 сентября 2022 23:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Скорпион   интересно   компьютер   кресло   офис   рабочее место   техника   удобство   
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Наверняка во время пандемии для многих людей, ушедших работать на удаленку, возникла проблема с оборудованием рабочего места.

После повального заблуждения в том, что работать лёжа удобно, пришло осознание, что дома не хватает такого "неудобного" офисного кресла. Именно это "неудобство" и заставляло многих концентрироваться на работе.

А есть ли вообще удобные кресла, спросите вы? Вот так, чтобы универсально для любого работника? Умельцы из компании ImperatorWorks создали модель рабочего компьютерного кресла IW-SK, внешне напоминающего скорпиона.

Вместо колесиков и ножек, у "императорского" кресла несколько "механических" ножек, которые могут изменять угол наклона и высоту.

Жалом "скорпиона" выступает его спинка. И она так же как и жало насекомого может находиться в разных положениях. На его "кончике" располагаются мониторы от компьютера. Их, естественно, несколько.

Клавиатура располагается на одной из рукоятей кресла. Она также регулируется на удобном расстоянии.

Казалось бы идеальное рабочее кресло, у которого есть даже подсветка, не говоря уже об удобстве для человека любых габаритов. Но не идеальным его делает цена - практически 4 тысячи долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Скорпион   интересно   компьютер   кресло   офис   рабочее место   техника   удобство   
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5  комментариев
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Андрей Иванов 2 часа назад
Японка в комплекте идёт? Если идёт, то в принципе ...
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6k
Tim_G 8 минут назад
недостаток не относится к креслу, потому что это никуя не кресло

это дизайнерская система, включающая в себя кроме кресла регулируемые подвески/подставки/свистелки/перделки...
кресло вот 200-300$ вполне себе

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