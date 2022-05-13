8 человек, которые стали миллионерами, реализовав совсем глупые, казалось бы, идеи

Однако, оказывается, разбогатеть таким способом и, правда проще всего - придумал нелепую штуковину, удачно продал и вот ты уже в списке самых состоятельных жителей планеты. Не верите? В данной подборке представлены именно такие случаи!

Поющий окунь

Некто по имени Джо Пеллетье в 1998 году стал создателем необычной рыбины. Его окунь, названный Билли, двигался и забавно пел. Только представьте, эта нелепая, на первый взгляд, задумка принесла автору сотню миллионов долларов всего за первые 12 месяцев.