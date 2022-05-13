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8 человек, которые стали миллионерами, реализовав совсем глупые, казалось бы, идеи

8 человек, которые стали миллионерами, реализовав совсем глупые, казалось бы, идеи

Автор:
13 мая 2022 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   изобретение   интересно   люди   фантазия   фото   
1730
9

Мало найдется людей, кто не мечтает о больших деньгах, полученных легким путем. Кто-то покупает лотерейные билеты и надеется на случай, другие усердно работают и копят, но есть и те, кто постоянно находятся в поиске идеи, которая принесет им сразу миллионы.

Однако, оказывается, разбогатеть таким способом и, правда проще всего - придумал нелепую штуковину, удачно продал и вот ты уже в списке самых состоятельных жителей планеты. Не верите? В данной подборке представлены именно такие случаи!


Поющий окунь

Некто по имени Джо Пеллетье в 1998 году стал создателем необычной рыбины. Его окунь, названный Билли, двигался и забавно пел. Только представьте, эта нелепая, на первый взгляд, задумка принесла автору сотню миллионов долларов всего за первые 12 месяцев.

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Шарик на антенне

Украшать антенны на машинах симпатичными шариками предложил Джейсон Уолл в конце XX века. Тогда он и представить не мог, что всего за 7 лет продаж аксессуара сможет стать настоящим миллионером.

Подарочный картофель

Всего 7 лет назад Алекс Крейг организовал странную услугу Potato Parcel Service. Всего за 10 долларов на картофеле будет написан любой текст, и в таком виде послание анонимно отправится к получателю. Забавная задумка парня стала быстро завоевывать популярность и остается актуальной до сих пор.

Flowbee

Изобретение для стрижек, крепящееся к пылесосу, Рик Хантс задумал в далеких 80-х годах прошлого века. Первые приборы мужчина продал своим близким, но вскоре они появились и на прилавках. Автор сумел отлично заработать на продаже миллионов экземпляров.

Кость для желаний

Сломать вилочковую косточку птицы и загадать сокровенное желание является старым обычаем для многих. Кен Арони подарил людям возможность желать неограниченное количество раз. С 1999 года он изготавливает кости желаний из пластика. Продавая их всего за несколько долларов, уже через несколько лет он стал миллионером.

Собачьи очки

Еще одним человеком, кому в конце XX века пришла в голову удачная бизнес-идея, стал Рони ди Лулло. Мужчина придумал защитные очки для своего пса. Сейчас он уже успел заработать большое состояние на этом, и продолжает зарабатывать, продавая уникальные вещицы для животных.

Зубы Билли Боба

Вот уже 9 лет Джон Уайт производит смешные челюсти, которые за секунды меняют внешность людей. Фирма сумела продать веселые зубки уже более 20 миллионов раз.

Wacky WallWalker

Еще в 80-е годы Кен Хакута придумал странное развлечение. Забава из эластика прилипала к поверхностям и самостоятельно спускалась по стенке. Уже через 2 месяца изобретатель получил несколько миллионов долларов. А вам какая-то из этих идей показалась абсурдной?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   изобретение   интересно   люди   фантазия   фото   
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7  комментариев
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30k
Snork Snorkoff 37 минут назад
биткоин пожалуй всех переплюнул
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2k
Dorell 9 минут назад
Приватизация тоже была глупой, казалось бы, идеей. Но некоторые разбогатели
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3k
Vlamir 10 минут назад
Прочитал это ВСЕ и понимаю - настоящаая жизнь прошла мимо!
Ничего из этого добра(дерьма) не покупал, а о многом узнал только что!
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126
Лютый вам Бетховен 12 минут назад
Простите за банальность, но "лох не мамонт - не вымрет". (с)
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16k
Топпер Харли 42 минуты назад
СПИНЕР
Первое изделие, напоминающее спиннер, в 2014 году изобрел Скотт МакКоскери специалист в IT-индустрии. Ему хотелось создать карманное приспособление для снятия стресса в офисе, на совещаниях, перед выступлениями на публике и т.д. Так свет увидело устройство, названное torqbar (от слова torque крутящий момент). Игрушка имела металлический корпус и подшипник в центре.
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123
AMATORI 44 минуты назад
А про спинер уже все забыли
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19k
The Dude Час назад
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