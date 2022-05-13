8 человек, которые стали миллионерами, реализовав совсем глупые, казалось бы, идеи

Мало найдется людей, кто не мечтает о больших деньгах, полученных легким путем. Кто-то покупает лотерейные билеты и надеется на случай, другие усердно работают и копят, но есть и те, кто постоянно находятся в поиске идеи, которая принесет им сразу миллионы.
Однако, оказывается, разбогатеть таким способом и, правда проще всего - придумал нелепую штуковину, удачно продал и вот ты уже в списке самых состоятельных жителей планеты. Не верите? В данной подборке представлены именно такие случаи!
Поющий окунь
Некто по имени Джо Пеллетье в 1998 году стал создателем необычной рыбины. Его окунь, названный Билли, двигался и забавно пел. Только представьте, эта нелепая, на первый взгляд, задумка принесла автору сотню миллионов долларов всего за первые 12 месяцев.
Шарик на антенне
Украшать антенны на машинах симпатичными шариками предложил Джейсон Уолл в конце XX века. Тогда он и представить не мог, что всего за 7 лет продаж аксессуара сможет стать настоящим миллионером.
Подарочный картофель
Всего 7 лет назад Алекс Крейг организовал странную услугу Potato Parcel Service. Всего за 10 долларов на картофеле будет написан любой текст, и в таком виде послание анонимно отправится к получателю. Забавная задумка парня стала быстро завоевывать популярность и остается актуальной до сих пор.
Flowbee
Изобретение для стрижек, крепящееся к пылесосу, Рик Хантс задумал в далеких 80-х годах прошлого века. Первые приборы мужчина продал своим близким, но вскоре они появились и на прилавках. Автор сумел отлично заработать на продаже миллионов экземпляров.
Кость для желаний
Сломать вилочковую косточку птицы и загадать сокровенное желание является старым обычаем для многих. Кен Арони подарил людям возможность желать неограниченное количество раз. С 1999 года он изготавливает кости желаний из пластика. Продавая их всего за несколько долларов, уже через несколько лет он стал миллионером.
Собачьи очки
Еще одним человеком, кому в конце XX века пришла в голову удачная бизнес-идея, стал Рони ди Лулло. Мужчина придумал защитные очки для своего пса. Сейчас он уже успел заработать большое состояние на этом, и продолжает зарабатывать, продавая уникальные вещицы для животных.
Зубы Билли Боба
Вот уже 9 лет Джон Уайт производит смешные челюсти, которые за секунды меняют внешность людей. Фирма сумела продать веселые зубки уже более 20 миллионов раз.
Wacky WallWalker
Еще в 80-е годы Кен Хакута придумал странное развлечение. Забава из эластика прилипала к поверхностям и самостоятельно спускалась по стенке. Уже через 2 месяца изобретатель получил несколько миллионов долларов. А вам какая-то из этих идей показалась абсурдной?
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АНТИФИШКИ
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Ничего из этого добра(дерьма) не покупал, а о многом узнал только что!
Первое изделие, напоминающее спиннер, в 2014 году изобрел Скотт МакКоскери специалист в IT-индустрии. Ему хотелось создать карманное приспособление для снятия стресса в офисе, на совещаниях, перед выступлениями на публике и т.д. Так свет увидело устройство, названное torqbar (от слова torque крутящий момент). Игрушка имела металлический корпус и подшипник в центре.