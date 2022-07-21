13 людей рассказали о своих снах, которые их преследуют до сих пор

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Говорят, что во сне мы видим то, о чем переживаем в реальной жизни. В детстве нам часто что-то снилось, но мы не обращали на это внимание, или забывали кошмары. Но у многих с тех лет некоторые сюжеты врезались в память. Пользователи Твиттера поделились своими снами из прошлого, которые помнят в мельчайших деталях.
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А у вас есть сны, которые вы не можете забыть много лет?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ещё довольно часто снится, что на моих глазах разбивается самолёт. Причём так часто снится, что я уже во сне понимаю, что это сон.
И ещё часто снится, что я умею летать. Причём эта способность кажется обыденной. Просто напрягаю ноги, и происходит отрыв от земли.