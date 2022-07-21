13 людей рассказали о своих снах, которые их преследуют до сих пор

Говорят, что во сне мы видим то, о чем переживаем в реальной жизни. В детстве нам часто что-то снилось, но мы не обращали на это внимание, или забывали кошмары. Но у многих с тех лет некоторые сюжеты врезались в память. Пользователи Твиттера поделились своими снами из прошлого, которые помнят в мельчайших деталях.