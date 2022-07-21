13 людей рассказали о своих снах, которые их преследуют до сих пор

FISHKINET
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета 5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета Вот что нищета с людьми делает! Вот что нищета с людьми делает! 14 удивительных и любопытных снимков, которые показывают реалии жизни в Бразилии 14 удивительных и любопытных снимков, которые показывают реалии... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за... Пост попоболи электриков и слаботочников Пост попоболи электриков и слаботочников 20+ гениальных сооружений и шедевров инженерной мысли 20+ гениальных сооружений и шедевров инженерной мысли Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины человечества Что скрывают мужчины: свежая порция секретов сильной половины... 20 самых сладких фото в мире: невероятная медовая феерия 20 самых сладких фото в мире: невероятная медовая феерия "И так сойдёт", — типичная фраза на стройке "И так сойдёт", — типичная фраза на стройке Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с главной роли Народные артисты СССР, дебют которых в кино начался сразу с... С такой помощью и врагов не надо: мэр Талдыкоргана проверил работу по благоустройству города С такой помощью и врагов не надо: мэр Талдыкоргана проверил работу... Откуда взялся итальянский язык, если римляне говорили на латыни Откуда взялся итальянский язык, если римляне говорили на латыни Йожика картинки. Выпуск 166 Йожика картинки. Выпуск 166 Удивительные находки археологов, которые сделали для нас историю чуточку ближе Удивительные находки археологов, которые сделали для нас историю... С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени С приветом из 90-х: атмосферные снимки того непростого времени Свадьбу накрыла океанская волна Свадьбу накрыла океанская волна Эта дама нашла хороший способ справиться с телефонными мошенниками Эта дама нашла хороший способ справиться с телефонными мошенниками Из моды джентльменов в медицину и позерство: почему трость больше не популярна? Из моды джентльменов в медицину и позерство: почему трость больше...
13 людей рассказали о своих снах, которые их преследуют до сих пор

13 людей рассказали о своих снах, которые их преследуют до сих пор

Автор:
21 июля 2022 13:44
Метки: детские сны   интересно   истории   кошмар   про сны   пророчества   сны   фантазия   
2050
14

Говорят, что во сне мы видим то, о чем переживаем в реальной жизни. В детстве нам часто что-то снилось, но мы не обращали на это внимание, или забывали кошмары. Но у многих с тех лет некоторые сюжеты врезались в память. Пользователи Твиттера поделились своими снами из прошлого, которые помнят в мельчайших деталях.

×
×


А у вас есть сны, которые вы не можете забыть много лет?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: детские сны   интересно   истории   кошмар   про сны   пророчества   сны   фантазия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
260
adssaf afasffdsga Час назад
Во мне этот недостаток был исправлен природой и сны я не запоминаю. Вообще. Даже если ночью разбудить. А вы, не совершенные людишки, страдайте и мучайтесь в кошмарах!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Chev Chelios 16 минут назад
После армии лет 10 достаточно часто снились сны, что меня снова призывают и отправляют служить, а я твержу, что я уже дембельнулся, пытаюсь это доказать как-то, но меня не слушают и везут в часть. Я во сне думал, ну как же так, я уже взрослый мужик, работа, семья, а тут снова 2 года х...ней какой-то заниматься. Вроде и не кошмар, но тревожно как-то было и я просыпался от этого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alex9845 Полчаса назад
В детстве в основном снились кошмары,но тогда же я начал осозновать что сплю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
425
Павел 44 минуты назад
Пару паз снилось, что в селе, в котором я вырос, начали строить современные многоэтажки. На окраине построили аэропорт и узловую жд станцию. В реальности село в 200 км от города.
Ещё довольно часто снится, что на моих глазах разбивается самолёт. Причём так часто снится, что я уже во сне понимаю, что это сон.
И ещё часто снится, что я умею летать. Причём эта способность кажется обыденной. Просто напрягаю ноги, и происходит отрыв от земли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29828



Другие посты автора
Популярное
30 фотодоказательств того, какой суровой была природа миллионы лет назад
30 фотодоказательств того, какой суровой была природа миллионы лет назад
Тот случай, когда завелась любовница
Тот случай, когда завелась любовница
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Снова на плаву! Старый хит стал рекордсменом книги Гиннеса
Снова на плаву! Старый хит стал рекордсменом книги Гиннеса
Фото из прошлого. "Балерины солистки Большого театра"
Фото из прошлого. "Балерины солистки Большого театра"
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#в мире#подборка#забавно#аварии#истории#США#автомобили
#Юмор#животные#история#картинки#люди#кино#дтп#новости#природа#Приколы
#прикол#факты#Разное#Ynews#Россия#сарказм#Еда#Прошлое#маразм#сатира
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета 5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета "Крестный отец": вспоминая великих "Крестный отец": вспоминая великих Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто не верил из-за разного цвета кожи Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто не верил из-за разного цвета кожи 23-летняя мать-одиночка усыновила 33 детей после того, как ее бросил парень 23-летняя мать-одиночка усыновила 33 детей после того, как ее бросил парень Фотоистории невероятных событий Фотоистории невероятных событий Бесконечный апокалипсис: калейдоскоп предсказаний Конца Света, который никогда не кончится Бесконечный апокалипсис: калейдоскоп предсказаний Конца Света, который никогда не кончится

На что жалуетесь?

Вернуться