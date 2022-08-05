10 фото о том, каким должно было быть светлое будущее по мнению художника из 1960-х

В 60-х годах прошлого столетия компания Motorola попросила Чарльза Шридда, известного американского художника того времени, пофантазировать и представить, каким будет светлое будущее, ожидающее человечество через сотню лет. Художник создал целую серию иллюстраций на эту тему и придумал несколько по-настоящему интересных идей, которые были воплощены в жизнь совсем недавно. Предлагаем вашему вниманию 10 самых интересных иллюстраций из этой серии.

Футуристический дом

Буквально через несколько десятков лет после создания этой иллюстрации подобные дома начали строиться.