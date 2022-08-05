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10 фото о том, каким должно было быть светлое будущее по мнению художника из 1960-х

10 фото о том, каким должно было быть светлое будущее по мнению художника из 1960-х

Автор:
05 августа 2022 10:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1960 год   будущее   интересно   фантазия   фантастика   фото   хужожник   
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Панорамные окна, минимализм, стеклянные потолки и другие интерьерные идеи, появление которых предсказали еще в 1960 году.

В 60-х годах прошлого столетия компания Motorola попросила Чарльза Шридда, известного американского художника того времени, пофантазировать и представить, каким будет светлое будущее, ожидающее человечество через сотню лет. Художник создал целую серию иллюстраций на эту тему и придумал несколько по-настоящему интересных идей, которые были воплощены в жизнь совсем недавно. Предлагаем вашему вниманию 10 самых интересных иллюстраций из этой серии.


Футуристический дом

Буквально через несколько десятков лет после создания этой иллюстрации подобные дома начали строиться.

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Минимализм

Художнику удалось угадать, что в будущем минимализм станет модным и большинство домов будут обустраиваться с опорой на это течение.

Панорамные окна

Панорамные окна до сих пор являются незаменимой деталью интерьера любых дорогостоящих квартир и офисов престижных компаний.

Здания без стен

На этой иллюстрации изображен своего рода многоэтажный дом, у которого нет стен. Вероятно, так художник представлял веранду отеля на берегу моря.

Единство с природой

Несмотря на футуристические проекты зданий, созданные Шриддом, художник считал, что люди будущего будут жить в согласии с природой.

Домашний спортзал

О таком спортзале мечтают многие люди, которые ведут здоровый образ жизни. В нем есть и зона отдыха, и место для телевизора, и место для упражнений.

Полностью стеклянная комната

Эта комната выглядит несколько пустой, но Шридду показалось, что людям будущего мебель будет не так сильно нужна, как его современникам.

Любовь к танцам

На большинстве иллюстраций, на которых изображены люди, можно наблюдать, как они танцуют. Вероятно, именно таким Шридд видел досуг людей будущего.

Книжные полки

Художнику хотелось верить, что люди продолжат читать, несмотря на технический прогресс и развитие технологий.

Странные символы

Как вы думаете, что означают символы, изображенные Шриддом на стене? Может быть, он считал, что в будущем появится новый язык?

Источник:

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Метки: 1960 год   будущее   интересно   фантазия   фантастика   фото   хужожник   
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2  комментария
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Kariya Полчаса назад
Футуризм? По-моему все это тогда и существовало, только, конечно, не у всех.
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Едондер пуп 17 минут назад
По сто пустых квадратов на рыло - это не минимализм))
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