Жительнице Углегорска, которая бросила ботинок в мэра, дали двухкомнатную квартиру

Вчера, на встрече с губернатором области, жительница Углегорска пожаловалась, что её переселяют из одного аварийного дома в другой, а жалобы игнорируют. Мэр города предложил ей обратиться в прокуратуру.
Тут дама откровенно психанула - потому что в прокуратуру она уже обращалась - достала из пакета ботинок и запустила в мэра.
Её увёл полицейский, но на этом история не закончилась.
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Женщину поддержали в соцсетях, а депутат Ярослав Нилов назвал её поступок «символом человеческого отчаяния».
А губернатор области сам обратился в прокуратуру и попросил разобраться в жилищном вопросе. В итоге, женщине дали новую двухкомнатную квартиру.
Надо было всего лишь швырнуть ботинок…
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АНТИФИШКИ
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Я над схваткой.
Все их пакости (ченушеские, уточню) нужно предавать огласке. Глядишь, лет через 5 все чиновники будут работать во благо народа.