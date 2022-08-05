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Жительнице Углегорска, которая бросила ботинок в мэра, дали двухкомнатную квартиру

Жительнице Углегорска, которая бросила ботинок в мэра, дали двухкомнатную квартиру

Автор:
05 августа 2022 13:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Углегорск   ботинок   губернатор   женщина   квартира   мэр   
1540
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Вчера, на встрече с губернатором области, жительница Углегорска пожаловалась, что её переселяют из одного аварийного дома в другой, а жалобы игнорируют. Мэр города предложил ей обратиться в прокуратуру.

Тут дама откровенно психанула - потому что в прокуратуру она уже обращалась - достала из пакета ботинок и запустила в мэра.

Её увёл полицейский, но на этом история не закончилась.


Женщину поддержали в соцсетях, а депутат Ярослав Нилов назвал её поступок «символом человеческого отчаяния».

А губернатор области сам обратился в прокуратуру и попросил разобраться в жилищном вопросе. В итоге, женщине дали новую двухкомнатную квартиру.

Надо было всего лишь швырнуть ботинок…

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Углегорск   ботинок   губернатор   женщина   квартира   мэр   
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36  комментариев
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7k
Владимир 2 часа назад
А чего так можно было? Пойду Собянина ловить
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10k
Star Link 7 секунд назад
Имею пару ботинок.
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28k
Ashabad Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Sergey 5 минут назад
А автор идеи с ботинком кукурузовод Никита Сергеевич.
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1k
DoCk 15 минут назад
А схема то рабочая
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9k
Сол Гудман 20 минут назад
Так, когда там у нас ближайшая встреча с губером и мэром?
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10k
кот базилий 23 минуты назад
Если бы по рылу дала -дали бы трешку.
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35k
Опаньки Полчаса назад
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−196
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
плохая идея... быдланы теперь начнут бить чиновников ботинками...
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Вывод: чтобы получить причитающуюся новую квартиру, в мэра нужно пульнуть ботинком. Всем понятно?..
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10k
Костя Полчаса назад
пойти что ли тоже чинушу какого-нибудь ботинком огреть))))
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93
Аврашалом Маркович 49 минут назад
Зря они это сделали, создан очень опасный прецедент, народишко может возомнить себя непойми кем("мы здесь власть" и все такое) и пестать верить в богоизбранность Власти.
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93
Аврашалом Маркович кот базилий 19 минут назад
"Народишко" это те, кто должны платить налоги и аплодировать. Или майдана захотели когда страна в шаре врагов?

Я над схваткой.
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113
Александр Шевченко 59 минут назад
Вот есть хорошие новости. Видимо широкий резонанс
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843
Alex Час назад
По другому эти твари не понимают.
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7k
Дети откопали осла Час назад
Нужно было и второй ему в жбан запустить , глядишь и дачу бы выбила )))
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843
Alex Час назад
Щас начнется массовое кидание ботинок
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264
Gigantes Час назад
Вот оказывается как это работает, надо было давно запустить)))
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1k
Денис Ануфриев Час назад
а что,так можно было?(С)
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12k
Хреноффф Час назад
Жена! Где мои болотники?
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59k
pynh 2 часа назад
Я тоже так хочу. Кого туфлей треснуть?

Я тоже так хочу. Кого туфлей треснуть?Посмотреть
Я тоже так хочу. Кого туфлей треснуть?
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3k
Parus59 2 часа назад
У кого есть лишний ботинок с плесенью? Друг спрашивает.
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August

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