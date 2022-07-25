На мужиков, наказавших подростков в Приморском крае, завели уголовное дело

Они жёстко проучили парней, избивших бабушку, и сняли это на видео. Теперь им грозит реальный срок.
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Это очень не понравилось местным жителям и несколько мужиков решили наказать подростков. Одного парня даже подвесили за ноги и отлупили палками.
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А второго, который снимал, вывезли в море и высадили на буй.
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Во время воспитательного процесса подростки плакали и просили прощения. По их словам, «они всё поняли». Позже запись с наказанием выложили в сеть и рунет забурлил. Одни мужиков поддержали, другие посчитали это самосудом и беспределом.
В конце концов, видео попало к полицейским и те нашли этих граждан. На них завели уголовное дело и теперь им грозит реальный тюремный срок - до 5 лет.
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АНТИФИШКИ
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P.S. Иногда совершают ошибки, а людей не вернуть...
Как Буратину подвесили крашеного)
Это опять из серии - когда убъют, тогда и звоните.
Была бы у мужиков другая национальность, то прокатило бы.
мужики молодцы и это не обсуждается, надеюсь люди дадут резонанс их не накажут
мораль такова - если ты родитель и не воспитываешь своих детей, не прививаешь им мораль, то это в скором времени сделают чужие люди и они сделают это жестко