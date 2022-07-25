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На мужиков, наказавших подростков в Приморском крае, завели уголовное дело

На мужиков, наказавших подростков в Приморском крае, завели уголовное дело

Автор:
25 июля 2022 17:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморский край   видео   женщина   издевательства   наказание   подростки   полицейские   
1888
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Они жёстко проучили парней, избивших бабушку, и сняли это на видео. Теперь им грозит реальный срок.

Два молодчика издевались над пожилой женщиной.


Это очень не понравилось местным жителям и несколько мужиков решили наказать подростков. Одного парня даже подвесили за ноги и отлупили палками.

А второго, который снимал, вывезли в море и высадили на буй.

Во время воспитательного процесса подростки плакали и просили прощения. По их словам, «они всё поняли». Позже запись с наказанием выложили в сеть и рунет забурлил. Одни мужиков поддержали, другие посчитали это самосудом и беспределом.

В конце концов, видео попало к полицейским и те нашли этих граждан. На них завели уголовное дело и теперь им грозит реальный тюремный срок - до 5 лет.

Источник:

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Метки: Приморский край   видео   женщина   издевательства   наказание   подростки   полицейские   
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46  комментариев
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16k
Booka1a 2 часа назад
я одного не понимаю, нахера выкладывать в сеть компромат на самого себя???
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355
vipilshik 3 минуты назад
Глупо сделали мужики. Теперь сами попадут сильно. Надо было им помочь дойти до отдела с повинной и все раз 37 или 45 раз поддерживать при падении на асфальт. Вот тогда к ним вопросов бы и не было.
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4k
Durnopes 8 минут назад
ну что тут сказать, такие у нас законы! вот смотрите сейчас я себе за окном вызову спецназ на вертлетах: "Путин лох!"
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10k
Rus77 14 минут назад
Если по закону то это одно, а если по справедливости другое... Каждый из нас должен задать себе вопрос, какого он хочет правосудия? Быстрого и строгого, или в судебном порядке.
P.S. Иногда совершают ошибки, а людей не вернуть...
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18k
Алексей 22 минуты назад
Когда на этом гавноресурсе станет нормальные просмотры видео?
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114
Максим Макашев 22 минуты назад
российское КРИВОсудие. А что же те "потерпевшие"? Уйдут от ответственности?
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
надо было их в мотошлеме прессовать
Как Буратину подвесили крашеного)
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317
Александр Долматов 23 минуты назад
Обычное дело. Правоохранительные органы сами не собираются работать, но наказывают тех, кто выполняет работу за них.
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2k
Трям 51 минуту назад
А если пострадавшие внезапно исчезнут, то дело закроют?
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16k
Александр Н. 54 минуты назад
Добрые дела не терпят огласки.
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81k
parallax 57 минут назад
То есть, видео избиения бабушки, ментов не напрягло? А вот экзекуцию избивших, сразу превратили в уголовное дело.
Это опять из серии - когда убъют, тогда и звоните.
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11k
Мистер Фикс Час назад
Жаль. Теперь больше никто не заступится и не проучит говнюков. А полиция заступаться не торопится...
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650
Alex Час назад
Да здравствует наш самый продажный суд! Гнилое государство, которое защищает садистов и сажает честных людей.
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200
Александер Alex Полчаса назад
Ну, да. У вас на украине именно так...
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1k
SHAGREEN Час назад
А чо они ожидали?
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1k
Faithless Час назад
А чего все ожидали? Люди совершают правонарушение (хулиганка минимум, а вообще там вплоть до похищения можно пришить) по отношению к несовершеннолетним, снимают все на камеру, получает результат. Воспитатели по-человечески правы, но закон нарушили. Лучше бы аккуратно отмутузили без синяков, провели беседу, а потом сдали ментам.
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6k
ron Час назад
Мужики виноваты в одном. Зачем снимали на видео, робингуды х.у.е.вы?
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126
Мария Виндзор Taras Kozalupko Час назад
Ну прошло бы в новостях "Подростку, избившему пожилую женщину в нашумевшем видео, почку спасти не удалось. Нападавшие устанавливаются". И всё. А теперь менты обязаны отработать, шутка ли - грохот на всю страну!
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11k
Кыся 2 часа назад
Не тех ловили.
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636
HalloFreeSpace 2 часа назад
Ну там что у одних мозгов нет, что у других ...
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14k
ss 2 часа назад
С-суки! Оставьте мужиков в покое! Свободу защитникам стариком и детей!!! Им премию нужно выдать!
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58k
doker 2 часа назад
Quod licet Jovi, non licet bovi...
Была бы у мужиков другая национальность, то прокатило бы.
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3k
Copycat 2 часа назад
Да хренасдва они поняли звереныши, я бы ещё их родителям всыпал ха то что у них не люди а зверье растет

мужики молодцы и это не обсуждается, надеюсь люди дадут резонанс их не накажут

мораль такова - если ты родитель и не воспитываешь своих детей, не прививаешь им мораль, то это в скором времени сделают чужие люди и они сделают это жестко
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