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Надеюсь, меня не уволят: учительницы продолжают бороться за свои "пляжные права"

Надеюсь, меня не уволят: учительницы продолжают бороться за свои "пляжные права"

Автор:
28 июля 2022 16:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   женщина   купальник   отдых   пляж   учитель   флешмоб   школа   
2605
16
Уже более трех лет учительницы поддерживают флешмоб #учителятожелюди. Он стартовал после громкого увольнения педагога за её пляжные фотографии в соцсетях. Удивительно, но сегодня в Госдуме вновь заговорили об этом. Педагоги вправе демонстрировать, что они "красивые женщины", и выставлять фотографии с отдыха и пляжа. Такое мнение выразил депутат Борис Чернышов. Он назвал это способом самовыражения. А мы публикуем свежую подборку фотографий этого флешмоба.
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Источник:

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Метки: Девушка   женщина   купальник   отдых   пляж   учитель   флешмоб   школа   
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23  комментария
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27k
lem02 45 минут назад
Жутковато, что право фотографироваться в купальнике надо отстаивать. 21 век.
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1k
Холитан Хар Амп Минуту назад
Оно так то понятно - учителя тоже люди и находясь на отдыхе имеют право, но есть НО - всё таки работа в детском учебном заведении, обязывает соблюдать своё поведение(учителя).
Такая фраза от выпускников - Смотри братва, у нашей МарьИванны сиськи зачётные и станок! Ябывдул!
Оно вам, учительницам, вот это надо?
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7k
Roman Doberman 6 минут назад
Ну вот, а говорят у нас учителя мало зарабатывают
(сарказм)
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3k
americos 8 минут назад
Выставление таких снимков стимулирует отцов к посещению родительских собраний и соответственно оказывает положительный эффект на воспитание ребёнка. Так что двумя руками и не только руками за.
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9k
Онотолей 9 минут назад
Всё это можно обозвать одним слово, зависть.Просто жирные и старые коллеги этих училок,а так же такие же мамаши и бабушки учащихся, брызгают ядом вперемешку с моралью и нравственностью.
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6k
Shtoppi 17 минут назад
Непонятно только за что увольнять. Фотки даже на эротику не тянут, а если у кого-то от зависти жилка синяя во лбу бьется или еще какие причины, то это их проблемы. В конце концов фото в соцсетях размещать никто не запрещал.
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330
Семён 21 минуту назад
Черногория хорошая
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5k
sedoisever Полчаса назад
Учителя, как и все люди имеют право на что угодно. Но это неудержимое желание выложить свои фотки на всеобщее обозрение, тоже многое об этих учителях говорит.
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
Всё просто - стрёмные уродины не поддерживают это!)
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991
Тупняк Полчаса назад
Мне б таких училок парочку, может быть я бы и учился.
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1k
Игорь Меншиков 44 минуты назад
А партаки зачем им, вот что интересно
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1k
Sergius SPb 45 минут назад
Нашли себе проблему и решают. Благо сил никаких не требуется. Это тебе не субботник.
Впрочем, дело хорошее, теперь школоте надрачивать удобнее на полуголых училок.
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1k
Вадим Курбатов 46 минут назад
Вот такая борьба по мне! Жду новых сражений)
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47k
dima423 50 минут назад
чето скучно)
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427
HalloFreeSpace 53 минуты назад
Где все они были , когда я учился ???
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1k
sos1960sos Час назад
Если бы мои пожилые школьные учительницы показывали мне свои пляжные фотографии, школу я бы закончил с седыми волосами...
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25k
Ego sum qui sum Час назад
желание сделать из учительниц монахинь, говорит о чиновниках и о мамашах, требующих этого, очень много интересного
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174
Александр Шевченко Ego sum qui sum 14 минут назад
Для такого континента есть церковно-приходские школы. Удачи.
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1.9M
Иван Кемеров Час назад
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9k
MakDag Час назад
Блин, учительница из Адлера наверное умница, добрая, но предпочел бы учиться в Черногории.
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