Надеюсь, меня не уволят: учительницы продолжают бороться за свои "пляжные права"

2605
16
Уже более трех лет учительницы поддерживают флешмоб #учителятожелюди. Он стартовал после громкого увольнения педагога за её пляжные фотографии в соцсетях. Удивительно, но сегодня в Госдуме вновь заговорили об этом. Педагоги вправе демонстрировать, что они "красивые женщины", и выставлять фотографии с отдыха и пляжа. Такое мнение выразил депутат Борис Чернышов. Он назвал это способом самовыражения. А мы публикуем свежую подборку фотографий этого флешмоба.
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Речка вместо моря: девушки, которые в этом году остались без чурчхелы и кукурузы
- Зато с музыкой! Как сейчас выглядят самый дорогой и бесплатный пляжи в Сочи
- Богини Геленджика: девушки, которые в этом году сменили Европу на русский юг
- Мужской пол - мимо: очень странные анкеты девушек из приложения для знакомств
- «Тинькофф» продолжает удивлять: девушка повредила плечо на отдыхе и рассчитывала на лечение по страховке, но её грамотно отшили
Новости партнёров
Такая фраза от выпускников - Смотри братва, у нашей МарьИванны сиськи зачётные и станок! Ябывдул!
Оно вам, учительницам, вот это надо?
Впрочем, дело хорошее, теперь школоте надрачивать удобнее на полуголых училок.