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Пони мэра британской деревушки прессуют местне власти

Пони мэра британской деревушки прессуют местне власти

Автор:
03 августа 2022 00:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Британия   деревня   животные   интересно   мэр   пони   чиновник   
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Животные на посту глав местных администраций и городов уже не новость. Этим никого не удивишь. Чаще всего мэрами и главами поселений становятся котики и собачки, но вот пони, да еще и завсегдатай питейных заведений - такого еще не было.

Миниатюрный шетлендский пони по имени Патрик живет в провинциальной деревушке Кокингтон Вилладж стал местной знаменитостью еще в период коронавирусных ограничений. Его владелец Кирк Петракис ходил вместе с питомцем в паб The Drum Inn.

В баре Патрик общался с людьми, "набираясь опыта", чтобы после работать с детьми в качестве животного-терапевта.

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Преследуя благие цели социализации, Патрик пристрастился к пинте Guiness, которую он делил вместе со своим хозяином, закусывая морковкой.

Всеобщая любовь к пони любителю пива позволила собрать достаточное количество подписей под петицией о выдвижении Патрика на должность мэра.

"Люди говорят, что Патрик справится лучше, чем мэр Лондона. Пони готов выслушать каждого жителя, а настоящие политики просто сидят в своём кресле или лгут вам в лицо. Сообществу нужен кто-то хороший, кто-то, на кого можно будет положиться", - завил хозяин пони Кирк Петракис.

И хотя статус мэра пони не имеет никакого политического значения, на "инаугурации" животного, которая состоялась у любимого паба Патрика, присутствовали чиновники местной администрации.

Увы, спустя неделю после исполнения своих обязанностей, Патрику запретили посещать его любимый паб, а владельцам бара предписали убрать загон во дворе возле бара, где находился пони.

Естественно, местные жители встали горой за своего мэра с копытами и раскритиковали решение местной администрации. Увы, чиновники заявили, что вынуждены были рассмотреть жалобу одного из местных жителей. Загон расположен вблизи исторической постройки, что не позволительно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   Британия   деревня   животные   интересно   мэр   пони   чиновник   
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1  комментарий
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КАКАнгел Час назад
В каждом городе или деревне есть конченая душная мразь которая портит всем жизнь.
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Александр Невский
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