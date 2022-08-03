Пони мэра британской деревушки прессуют местне власти

Миниатюрный шетлендский пони по имени Патрик живет в провинциальной деревушке Кокингтон Вилладж стал местной знаменитостью еще в период коронавирусных ограничений. Его владелец Кирк Петракис ходил вместе с питомцем в паб The Drum Inn.

В баре Патрик общался с людьми, "набираясь опыта", чтобы после работать с детьми в качестве животного-терапевта.