Пони мэра британской деревушки прессуют местне власти

Животные на посту глав местных администраций и городов уже не новость. Этим никого не удивишь. Чаще всего мэрами и главами поселений становятся котики и собачки, но вот пони, да еще и завсегдатай питейных заведений - такого еще не было.
Миниатюрный шетлендский пони по имени Патрик живет в провинциальной деревушке Кокингтон Вилладж стал местной знаменитостью еще в период коронавирусных ограничений. Его владелец Кирк Петракис ходил вместе с питомцем в паб The Drum Inn.
В баре Патрик общался с людьми, "набираясь опыта", чтобы после работать с детьми в качестве животного-терапевта.
Преследуя благие цели социализации, Патрик пристрастился к пинте Guiness, которую он делил вместе со своим хозяином, закусывая морковкой.
Всеобщая любовь к пони любителю пива позволила собрать достаточное количество подписей под петицией о выдвижении Патрика на должность мэра.
"Люди говорят, что Патрик справится лучше, чем мэр Лондона. Пони готов выслушать каждого жителя, а настоящие политики просто сидят в своём кресле или лгут вам в лицо. Сообществу нужен кто-то хороший, кто-то, на кого можно будет положиться", - завил хозяин пони Кирк Петракис.
И хотя статус мэра пони не имеет никакого политического значения, на "инаугурации" животного, которая состоялась у любимого паба Патрика, присутствовали чиновники местной администрации.
Увы, спустя неделю после исполнения своих обязанностей, Патрику запретили посещать его любимый паб, а владельцам бара предписали убрать загон во дворе возле бара, где находился пони.
Естественно, местные жители встали горой за своего мэра с копытами и раскритиковали решение местной администрации. Увы, чиновники заявили, что вынуждены были рассмотреть жалобу одного из местных жителей. Загон расположен вблизи исторической постройки, что не позволительно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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