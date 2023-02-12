Москва 80-х. Уникальные снимки. Часть 1

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В этом году мне совершенно случайно повезло приобрести снимки Москвы 1983 года. Самое удивительное, что они хранились все эти годы в Минске...
Когда-то автор этих фотографий учился в Москве и оставил нам с вами удивительную коллекцию снимков российской столицы!
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Очень жаль, но не удалось спасти негативные плёнки с этими кадрами - они были выброшены за ненадобностью буквально незадолго до покупки бумажных носителей. Представляю вашему вниманию отсканированный материал, который погружает в атмосферу СССР 80-х годов ...
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Метки: 1980-е 80-е Москва СССР Старые фотографии Москвы
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Как проявлявший эти пленки обычно в конце пленки.
То есть 25 30 кадров семья а на оставшихся улицы.птички ,клумба с цветами.
Молодежь была скромная сразу как сейчас давать объявление в газету я профессиональный фотограф стеснялась.
Набивали руку на людях на остановках, прохожих у магазина и проч.