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Москва 80-х. Уникальные снимки. Часть 1

Москва 80-х. Уникальные снимки. Часть 1

Автор:
12 февраля 2023 14:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: 1980-е   80-е   Москва   СССР   Старые фотографии Москвы   
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В этом году мне совершенно случайно повезло приобрести снимки Москвы 1983 года. Самое удивительное, что они хранились все эти годы в Минске...

Когда-то автор этих фотографий учился в Москве и оставил нам с вами удивительную коллекцию снимков российской столицы!

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Очень жаль, но не удалось спасти негативные плёнки с этими кадрами - они были выброшены за ненадобностью буквально незадолго до покупки бумажных носителей. Представляю вашему вниманию отсканированный материал, который погружает в атмосферу СССР 80-х годов ...

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Метки: 1980-е   80-е   Москва   СССР   Старые фотографии Москвы   
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14  комментариев
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27k
Ваня 4 часа назад
увы, уже прошло считай полвека... такой москвы уже не будет никогда...
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1k
Тордион 56 минут назад
Не знаю. У меня полно фоток того периода. Ни чего ценного я в них не вижу.
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7
Александр 4 часа назад
Таких снимков в закромах "бабушкиных-дедушкиных" квартир вагон и маленькая тележка.Просто многие и не знают,что такое кому то интересно.От бабушки досталась квартира и там нашёл оч.много календариков,значков и виниловых пластинок.Спустя года 2 знакомый,случайно рассказал ему,приехал и календарики со значками за 50к.забрал.Типа какие то экземпляры редкие были.И 10 пластинок Высоцкого отдал ему(по 2 было)из 14
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41k
Франц Лефорт 4 часа назад
Ух ты,если не ошибаюсь, на последнем фото "Яма".
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