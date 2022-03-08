Постановка или нет? Загвоздка старой фотографии из Москвы

Поэтому, вероятнее всего, женщина просто одета по-праздничному, а ни в какой не в халат. Где вы видели, в конце концов, чтобы у халата были такие рукава? А такой дорогой рисунок с лилиями?

При этом это не отменяет того факта, что фото вполне может быть постановочным. Плита идеально чистая, как и полотенце. Сама дама очень уж привлекательна, хоть и видно только ее профиль.

Если же фото не постановочное, вполне может быть, что в доме отмечают какой-то праздник. Вряд ли это Новый год – в квартире дневной свет, редко посещающий нас зимой, это может быть День рождения или свадьба, но тогда кастрюля мелковата.