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Постановка или нет? Загвоздка старой фотографии из Москвы

Постановка или нет? Загвоздка старой фотографии из Москвы (5 фото)

Автор:
08 марта 2022 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   СССР   женщины   интересно   кухня   фото   
1470
5

В городских лентах Москвы появилось фото женщины, которая стоит на кухне у советской плиты и что-то готовит, но пользователей удивил скорее ее внешний вид.

Снимок за авторством Аркадия Шайхета прямиком из 50-х показывает нам женщину с укладкой, в красивом платье, с бусами и в белых туфлях на каблуке.

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Больше всего людей удивило то, что женщина как раз «в халате» и белых туфлях. Но дело в том, что тогда именно такие платья были писком моды, у них даже было свое название – платье-трапеция.

Притом популярны они были не только у советских модниц, но и у западных. Например, одна из первых топ-моделей, Твигги, постоянно появлялась на обложках модных британских журналов в таких «трапециях».

Поэтому, вероятнее всего, женщина просто одета по-праздничному, а ни в какой не в халат. Где вы видели, в конце концов, чтобы у халата были такие рукава? А такой дорогой рисунок с лилиями?

При этом это не отменяет того факта, что фото вполне может быть постановочным. Плита идеально чистая, как и полотенце. Сама дама очень уж привлекательна, хоть и видно только ее профиль.

Если же фото не постановочное, вполне может быть, что в доме отмечают какой-то праздник. Вряд ли это Новый год – в квартире дневной свет, редко посещающий нас зимой, это может быть День рождения или свадьба, но тогда кастрюля мелковата.

В любом случае, такие плиты до сих пор стоят в некоторых московских квартирах и в петербургских коммуналках.

А вы считаете, это постановочное фото?

Источник:

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Метки: Москва   СССР   женщины   интересно   кухня   фото   

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4  комментария
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6k
citrus1 Полчаса назад
Какое это имеет значение? Считаю этот пост попыткой розжечь срач
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17k
Vital Idol 2 минуты назад
Юля Якубеня уронила очередную сосиску...
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701
Graboid 13 минут назад
<<у советской плиты>>
а .. такая модель газ плиты .. в ссср была ?
видел много = москва, лен-град .. таких не помню ....
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