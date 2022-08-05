"Отпусти!": дагестанца, которого укусила змея, поджидал второй неприятный сюрприз

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Парень из Дагестана рассказал о том, как стал жертвой нападения змеи, но оказалось, что его неприятности на этом не закончились.
Тот самый случай, когда судьба обернулась против тебя. "Шел, никого не трогал", - рассказывает молодой дагестанец свою печальную историю, которая, впрочем, одним укусом змеи не ограничилась...
Осторожно! Слабонервным воздержаться от просмотра видео! А еще в нем есть нецензурная лексика (но ее почти не замечаешь)
К сожалению, нет информации о том, как чувствует себя джигит, история которого напрочь опровергает поговорку о снаряде, не попадающем дважды в одну воронку. Попадает, еще как!
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Махмуд! Ты слышал, что если человека укусит ядовитая змея, то надо чтобы он не умер - высосать из раны яд?
- Что-то такое слышал.
- А вот представь Махмуд, что твоего лучшего друга Ахмеда ядовитая змея укусила в член. Что ты будешь делать?
Махмуд подумал-подумал и говорит:
- Придётся умереть Ахмеду!
- А кавож мне тогда взять?
- Тайпана!