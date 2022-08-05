FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5142 поста • 1216 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Отпусти!": дагестанца, которого укусила змея, поджидал второй неприятный сюрприз

"Отпусти!": дагестанца, которого укусила змея, поджидал второй неприятный сюрприз

Автор:
05 августа 2022 08:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дагестан   животные   змея   неприятность   укус змеи   
1648
1
1

Парень из Дагестана рассказал о том, как стал жертвой нападения змеи, но оказалось, что его неприятности на этом не закончились.

Тот самый случай, когда судьба обернулась против тебя. "Шел, никого не трогал", - рассказывает молодой дагестанец свою печальную историю, которая, впрочем, одним укусом змеи не ограничилась...


К сожалению, нет информации о том, как чувствует себя джигит, история которого напрочь опровергает поговорку о снаряде, не попадающем дважды в одну воронку. Попадает, еще как!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   дагестан   животные   змея   неприятность   укус змеи   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
359
vipilshik Час назад
Полоза нельзя обижать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sanar Минуту назад
Сука мир окончательно изданулся, вы тут всерьёз обсуждаете ролик ослолюба про полоза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Konstantin Kuts 9 минут назад
Он ползком шел, чтобы его змея за нос укусила?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Игорь 16 минут назад
Слышал известный анекдот типа про Друзя, но в интерпретации про дагестанцев.

- Махмуд! Ты слышал, что если человека укусит ядовитая змея, то надо чтобы он не умер - высосать из раны яд?
- Что-то такое слышал.
- А вот представь Махмуд, что твоего лучшего друга Ахмеда ядовитая змея укусила в член. Что ты будешь делать?
Махмуд подумал-подумал и говорит:
- Придётся умереть Ахмеду!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243k
Chasoslov 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg 21 минуту назад
что то мне подсказывает, что змея первая не нападает, ну если только на нее не наступить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Dabus 22 минуты назад
Зрачки круглые - значит не гадюка а ужеобразное, если ужеобразное - то в наших широтах скорее всего не ядовитое, если ужеобразное земляного или песочного цвета - значит это полоз, если пузо у этого полоза жёлтого цвета - значит это жёлтопузый полоз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
ОМ Полчаса назад
- Это и я так могу! -
- А кавож мне тогда взять?
- Тайпана!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Дмитрий Полчаса назад
Джигит ещё в рот змеи член совал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Echo Час назад
вы посмотрите что шланг вытворяет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106174



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Анастасия Луппова: самая красивая бильярдистка России
Анастасия Луппова: самая красивая бильярдистка России
По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста
По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста
Набирающие популярность в сообществах
Школа жизни по-американски: если проблему нельзя решить, ее просто следует отодвинуть на 500 футов
Школа жизни по-американски: если проблему нельзя решить, ее просто следует отодвинуть...
У черты. По заветам голливуда: ну, здравствуй, страна обезьян
У черты. По заветам голливуда: ну, здравствуй, страна обезьян
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#аварии#позитив#Еда#улыбнуло#в мире#картинки#удивительно
#Юмор#прикол#люди#автомобили#автомир#Россия#авто аварии#фильм#милота#познавательно
#интересно#дтп#история#кино#интересное#забавно#природа#полиция#сарказм#подборка
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи Кобра заползла под покрывало к спящему мужчине Кобра заползла под покрывало к спящему мужчине Залипающая в телефон женщина не заметила подкравшуюся змею Залипающая в телефон женщина не заметила подкравшуюся змею Эту громадину из джунглей пришлось вытаскивать с помощью специальной техники Эту громадину из джунглей пришлось вытаскивать с помощью специальной техники В Саратове питоны пробрались по канализации в квартиру В Саратове питоны пробрались по канализации в квартиру

На что жалуетесь?

Вернуться