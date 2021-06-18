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Залипающая в телефон женщина не заметила подкравшуюся змею

Залипающая в телефон женщина не заметила подкравшуюся змею (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 08:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   таиланд   
299
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Сидевшая возле продуктового магазина в Таиланде женщина пережила не самые приятные секунды в своей жизни. Она была настолько увлечена смартфоном, что не заметила приближающуюся к ней змею.

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Метки: в мире   видео   животные   змея   таиланд   
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7k
Михаил 2 часа назад
А зачем она перед змеей танцевала?
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winergy2012 47 минут назад
Змея хотела телефон отжать.
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762
neo Час назад
Целью пресмыкающегося был собакен?))
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