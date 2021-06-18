Залипающая в телефон женщина не заметила подкравшуюся змею

Варафон Клисри, сидевшая возле продуктового магазина, полностью погрузилась в свой смартфон.Вполне возможно, что жительница Таиланда именно потому и не заметила подкравшуюся к ней змею. Пресмыкающееся обнаружило себя лишь в тот момент, когда проползло между ног женщины и немало её напугало.