Залипающая в телефон женщина не заметила подкравшуюся змею

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Сидевшая возле продуктового магазина в Таиланде женщина пережила не самые приятные секунды в своей жизни. Она была настолько увлечена смартфоном, что не заметила приближающуюся к ней змею.
Варафон Клисри, сидевшая возле продуктового магазина, полностью погрузилась в свой смартфон.Вполне возможно, что жительница Таиланда именно потому и не заметила подкравшуюся к ней змею. Пресмыкающееся обнаружило себя лишь в тот момент, когда проползло между ног женщины и немало её напугало.
Услышав крики Варафон, сотрудники магазина бросились ей на выручку. Чуть позже им удалось идентифицировать змею — это оказался неопасный полоз. Хотя героине видеоролика менее противно от этого не стало.
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