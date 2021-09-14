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Кобра заползла под покрывало к спящему мужчине

Кобра заползла под покрывало к спящему мужчине (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 08:52
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   индия   кобра   повезло   
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В индийском городе Бансвара, штат Раджастан, кобра заползла под покрывало к спавшему на полу в храме мужчине. Экстремальное пробуждение ничего не подозревающего индийца попало на видео.

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Метки: в мире   видео   животные   змея   индия   кобра   повезло   
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7  комментариев
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446
solosolovov Час назад
Кирпичный завод открыт.
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−57
Lux Indique 5 минут назад
она погреться приползла ))
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35k
Лесли 🥰 15 минут назад
Напугал ирод змеюку))))
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29k
ACU900 Час назад
Это теща нашла сбежавшего мужа
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8k
Мэйсон Второй Час назад
Жена просто к мужу поспать пришла.
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46k
doker Час назад
Дураку понятно - это реинкарнация его бывшей.

Змеюка ещё та была, раз мужик бомжом стал.
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