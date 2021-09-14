Кобра заползла под покрывало к спящему мужчине

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В индийском городе Бансвара, штат Раджастан, кобра заползла под покрывало к спавшему на полу в храме мужчине. Экстремальное пробуждение ничего не подозревающего индийца попало на видео.
Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, показывают жутковатую картину — змея быстро проскользнула под тонкое покрывало, которым укрывался Джай Упадхьяй.
Спустя несколько секунд он почуял неладное, начал шевелиться, а затем проснулся. Тут уж главному герою видеоролика стало совсем страшно, и он поспешно вскочил на ноги.
Спустя несколько секунд он почуял неладное, начал шевелиться, а затем проснулся. Тут уж главному герою видеоролика стало совсем страшно, и он поспешно вскочил на ноги.
Кобра тоже не испытала радостных чувств по поводу того, что её потревожили, и сделала в сторону мужчины несколько агрессивных выпадов. К счастью, Джай не пострадал, а пресмыкающееся уползло прочь.
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Змеюка ещё та была, раз мужик бомжом стал.