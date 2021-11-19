Исландия уникальная и неожиданная

Величественная и трогательная скала в виде слоновьей головы образовалась в итоге извержения вулкана. Опустивший в воду хобот каменный исполин словно олицетворяет собой мощь природы, которая может быть очень благосклонной к людям при бережном к ней отношении.

А с чем у вас ассоциируется Исландия?