Исландия уникальная и неожиданная

Далекая, таинственная, туманная, полудикая и оттого еще более притягательная страна – это Исландия. Вулканы-исполины, холодные фьорды и завораживающее северное сияние не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника.
Но не только красотами природы удивительно это государство. Люди там действительно счастливы, несмотря на суровую природу. Как местным жителям удается удерживаться в ТОП самых счастливых людей на планете? Что им в этом помогает? Оригинальность определенно вносит свою лепту.
Редкие перламутровые облака – уникальное явление. Переливающееся чудо северных широт сумел запечатлеть фотограф Хордур Кристлайфсен.
Бутылка с водой в форме айсберга. Правда, на круизных лайнерах это милое нововведение не прижилось. Теперь его пытаются внедрить на самолетах.
На знаке, сигнализирующем о проведении земляных работ, обычно изображен мужчина. Здесь это женщина. Но, может, на знаке и парень, собравший в хвост волосы. Или под каску забралась какая-нибудь длиннохвостая зверюшка, как думаете?
Это не вата, не пенопласт, не холлофайбер и не пена для бритья. А просто вид из окна. Несмотря на пугающую картину, климат в Исландии довольно мягкий: средняя температура зимой составляет около 0 градусов, а летом +10 градусов.
Традиционными дерновые дома в Исландии стали по причине банального дефицита других строительных материалов. Дерн прекрасно защищает от холода, да и выглядит такое жилище весьма оригинально – уютно и самобытно.
Интересная и милая традиция существует в этом суровом краю: жители специально выставляют плюшевые игрушки в окнах домов, чтобы детворе во время прогулок с родителями было чем заняться. Малыши с удовольствием высматривают и считают мишек и заек.
Сезонов здесь 4, а в этом коллаже просто объединены особенно резкие различия между ними, продемонстрированные на примере одного и того же места.
Извержение лавы – зрелище столь завораживающее, что от него колотится сердце и дрожат колени. Но вулкан штука опасная, поскольку в процессе извержения выделяется большое количество угарного газа. Поэтому если вы – Фродо Бэггинс, самое время бросить кольцо и удирать во все лопатки.
Черно-белое ретро? Нет, это обычный современный цветной снимок. А такую величественную мрачность фотографии придает базальт – вулканическая порода.
Да-да, на этом знаке все однозначно. И устанавливают их для туристов, которые иногда забываются и делают свои дела где придется.
Выпал снег. Столица Исландии и ее главная достопримечательность церковь Хатльгримскиркья превратились в рождественскую открытку.
Но погода может демонстрировать и суровый характер. Так выглядит рыбацкий городок после урагана. Вероятно, автовладельцам придется ждать весны, поскольку самостоятельно избавить железного коня от намертво примерзшей наледи, не повредив его, очень трудно.
Местные жители собираются и на извержение посмотреть, и погреться.
Светофор словно извиняется за то, что нужно подождать. И демонстрирует это с любовью. Как и работает во имя любви и безопасности.
Пусть недолго, но эпатажный артист и участник рок-группы HAM Оттарр Проппе все же пробыл на родине министром здравоохранения. Дело было в 2017 году, и спустя 10 месяцев политической карьеры музыкант вернулся к привычной деятельности.
Величественная и трогательная скала в виде слоновьей головы образовалась в итоге извержения вулкана. Опустивший в воду хобот каменный исполин словно олицетворяет собой мощь природы, которая может быть очень благосклонной к людям при бережном к ней отношении.
А с чем у вас ассоциируется Исландия?
Источник:
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