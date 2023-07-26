10 загадок из мира искусства, которые до сих пор волнуют умы экспертов

На протяжении веков мир искусства постоянно менялся, и был окутан таинственными историями. Некоторые из них по сей день продолжают волновать умы экспертов и простых любителей. От внезапно пропавших картин до загадочных символов на произведениях искусства — эти события будоражат воображение в поисках ответов. Узнаем 10 небольших историй произведений искусства, которые до сих пор не поддаются объяснениям.
Картина Леонардо да Винчи "Леда и лебедь" по сюжету легенды о Леде имеет большое историческое значение, и восхищала любителей искусства на протяжении веков. Оригинал полотна, созданный около 1508 года, ныне утрачен. Картина известна лишь по предварительным наброскам, упоминаниям в исторических документах и копиям других художников. Однако обстоятельства, связанные с исчезновением картины, остаются окутанными тайной - есть множество теорий и предположений относительно судьбы утраченного шедевра. Некоторые предполагают, что полотно было уничтожено в ходе войн и потрясений, а другие считают, что его спрятали в укромном месте, и "Леду и лебедя" ещё предстоит найти.
Гентский алтарь — полиптих, состоящий из двадцати четырёх панелей с изображением 258 фигур. Он вошёл в историю мирового искусства как одно из самых шедевральных произведений своей эпохи. На протяжении своей бурной истории алтарь пережил кражи, попытки разрушения и мародерство нацистов. В 1934 году с алтаря исчезла нижняя панель под названием "Справедливые судьи" - и факт её исчезновения продолжает волновать умы исследователей и простых любителей искусства. За много лет появилось множество версий. Главный подозреваемый, Арсен Гедертье, перед смертью оставил подсказку, в которой якобы было указано местонахождение панели. Но несмотря на поиски и расследования, тайна пропавшей панели остается неразгаданной.
Голландский художник Ян Вермеер оставил после себя ряд блестящих работ - однако, несколько картин мастера таинственно исчезали. Среди украденных картин "Любовное письмо", "Гитарист", и "Дама, пишущая письмо, со своей служанкой". Эти картины крали несколько раз, и некоторые из них затем возвращали - при этом каждый инцидент с кражей оставлял много вопросов и тайн. Причины краж могли быть разными: от политических мотивов до простого соблазна обладать бесценными шедеврами. Поиски украденных картин Вермеера продолжаются и по сей день.
Мир искусства спустя века озадачен исчезновением полотен итальянского художника Караваджо. Один из самых известных случаев связан с картиной "Рождество со святыми Франциском и Лаврентием", украденной из молельни Святого Лаврентия в Палермо в 1969 году. Выдвигались теории, что к краже причастна сицилийская мафия. Ещё одна пропавшая картина - "Коронование терновым венцом". Не так давно её якобы нашли в Мадриде, и если подлинность полотна подтвердят, оно может стоить до 150 миллионов евро.
Несколько работ легендарного Винсента ван Гога бесследно исчезли, оставив экспертам искусства множество загадок. По мнению некоторых специалистов, его исчезнувшие работы или надёжно спрятаны в тайниках, или попросту были уничтожены. Одна из таких картин - "Ваза с ромашками и красными маками", чьи нынешний владелец и местонахождение остаются неизвестными. Картину якобы могли выкрасть, а затем незаконно продать. Ещё одну картину, "Сад пастора в Нюэнене весной", украли из музея уже в современности - во время пандемии.
Ряд ценных королевских драгоценностей Ирана украли при неизвестных обстоятельствах. Это случилось после победы исламской революции в 1979 году. Среди украденных драгоценностей - алмаз "Кохинур" и другие исторически ценные камни. Эксперты предполагают, что к краже может быть причастна династия Пехлеви, которую свергли во время исламской революции. Однако, королева в изгнании Фарах Пехлеви категорически опровергает подобные утверждения - заявляя, что большая часть королевской коллекции ювелирных изделий находится в Национальной сокровищнице Центрального банка Ирана.
"Мраморы Элгина" - собрание скульптур и рельефов, которые считаются шедеврами древнегреческого искусства. Эти древние скульптуры когда-то украшали величественный Парфенон в Афинах, Греция, но в начале 1800-х британский дипломат и 7-й граф Элгин, Томас Брюс, получил разрешение вывезти скульптуры в Соединённое Королевство. Он якобы хотел сохранить шедевры, но со временем его действия вызвали бурную полемику, и приравнялись к грабежу. Кроме того, во время очистки для музея скульптуры были значительно повреждены. Греция настойчиво призывала вернуть статуи, подчеркивая их культурное значение, но Британский музей в Лондоне, где в настоящее время находятся мраморы, отклонил эти просьбы.
Кенсингтонский рунический камень - каменная плита с рунами, которую обнаружил шведский иммигрант Улоф Оман в 1898 году в Кенсингтоне, штат Миннесота, США. Находка вызвала бурные споры об истории её происхождения и подлинности. Официально камень считается доказательством того, что в 1362 году скандинавские путешественники достигли срединной части Северной Америки.
Но у учёных и историков разные мнения на этот счёт. Они до сих пор оспаривают происхождение и значение плиты - а некоторые эксперты рассматривают её как позднюю подделку.
Во время Второй мировой войны нацисты грабили и конфисковывали бесчисленные произведения искусства у еврейских коллекционеров, простых семей и из разных культурных учреждений. Поиски множества произведений продолжаются до сих пор, и многие владельцы пытаются вернуть свои картины через суд. Один из таких случаев связан с картиной Писсарро, которая была частью коллекции еврейской пары. Семья подала судебный иск с требованием вернуть украденную картину - этим делом годами занимается Стюарт Э. Айзенштат, известный дипломат и юрист по вопросам жертв Холокоста. Ещё одна история связана с еврейской семьёй Дойч де ла Мерт. Произведения искусства, похищенные нацистами из их дома, наконец вернулись к ним в 2020 году.
Ваза Бассано - таинственный артефакт из Италии, который датируется 15 веком. По легенде, ваза была свадебным подарком итальянской невесте, которая трагически погибла в первую брачную ночь, крепко сжимая этот серебряный сосуд. Пока ваза передавалась по наследству, каждая её владелица переживала череду необъяснимых смертей. Попытки спрятать или продать вазу якобы были тщетными, потому что все её покупатели умирали. Происхождение и история вазы Бассано до сих пор окружены предположениями и тайнами. Но скептики утверждают, что никакого проклятия ваза не несла - а роль сыграла сила внушения и вера в то самое "проклятие".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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