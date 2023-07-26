10 загадок из мира искусства, которые до сих пор волнуют умы экспертов

Кенсингтонский рунический камень - каменная плита с рунами, которую обнаружил шведский иммигрант Улоф Оман в 1898 году в Кенсингтоне, штат Миннесота, США. Находка вызвала бурные споры об истории её происхождения и подлинности. Официально камень считается доказательством того, что в 1362 году скандинавские путешественники достигли срединной части Северной Америки.

Но у учёных и историков разные мнения на этот счёт. Они до сих пор оспаривают происхождение и значение плиты - а некоторые эксперты рассматривают её как позднюю подделку.