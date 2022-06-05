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Как сыр в масле. Максим Галкин хвастается полным залом зрителей на концерте в Израиле

Как сыр в масле. Максим Галкин хвастается полным залом зрителей на концерте в Израиле

Автор:
05 июня 2022 11:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   аншлаг   галкин   концерты   максим галкин   шоу   
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"Испугавшийся", но уже определившиийся в своих убеждениях "патриот" России Максим Галкин, начал творчески реализовывать себя на новой родине. 3 июня у шоумена начались концерты по городам Израиля. Судя по победным реляциям в СМИ, Галкин полон надежд: ему аплодировали стоя и вызывали на "бис".

Основная целевая аудитория теперь уже, видимо, бывшего российского юмориста - русскоязычная диаспора Израиля.

Как пишет издание Starhit, "зрители одаривают Максима цветами и аплодируют ему стоя. Сам шоумен признателен им за такую поддержку. «Я вам очень благодарен, спасибо вам за верность, счастья, здоровья. Я к вам еще приеду. Хотя чего я... Можно уже не уезжать!" — немного стесняется 45-летний артист под громкий смех присутствующих.

Да и действительно, Галкину сейчас из Израиля можно не уезжать. После отъезда туда из России он стал так активно озвучивать свою точку зрения относительно политической ситуации в мире, что потерял все свои проекты: и концертные выступления, и рекламные контракты, и даже шоу на Первом канале.

В штыки откровенность артиста восприняли и те, кто относился к Галкину позитивно и даже те, кто относился к нему нейтрально. Шоумен подвергся жесткой критике, в том числе и со стороны известных персон.

Пока звездное семейство обосновалось в Израиле и о возвращении на родину не помышляет, хотя Галкина реакция российского общества на него почему-то удивляет. Артист говорит, что перестал выступать в России, потому что его концерты стали «запрещёнными».

Medialeaks приводит несколько высказываний шоумена из его же собственного Инстаграм* (соцсеть принадлежит компании Meta* Platforms Inc., признанной экстремистской в РФ):

"Власть, как они уже это делают технологически, я не знаю, запретила моё лицо в рекламных паузах, у меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги".

"Сложно меня упрекнуть, наверное, в предательстве. Я готов выступать перед любимым российским зрителем, как и выступал всю жизнь. <…> Не упрекайте меня в предательстве, предательства здесь нет".

Напомним, в апреле Галкин заявил, что часть средств от продажи билетов на концерты в Израиле он переведёт украинским беженцам.

«Часть заработанных средств я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело», — сказал Галкин.

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   аншлаг   галкин   концерты   максим галкин   шоу   
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40  комментариев
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25k
Ваня Час назад
а зал такой большой, как где-то в провинции, дк завода по производству резины...
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935
svarog19692007 2 минуты назад
Да хватит уже о них напоминать каждый день .
Ну в самом деле , надоело уже , кто он такой , чтоб о нем мусолить одно и то же .
Пусть живут как хотят .
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916
Homem 2 минуты назад
Вот насколько он мелкий человек.Пусть радуется во первых,что времена не сталинские иначе после того,что наговорил и с учётом ситуации подлежит расстрелу.Уехал в Израиль?!То за юбку жены то в Израиль,который своих не выдаёт,прячется.Осталось ещё в дурку пристроиться.Он вообще не должен реагировать,а так и с ума сойти можно от презрения людского.Люди терпели,терпели,но когда такое время и приоритеты немного менять надо и помогать тем кто в этом нуждается,такие как он просто наплевали на всех и вся,главное доход в личную казну для него и ему подобных.Их там собравшихся в Израиле штормит от происходящего.Какую культуру новой волны они хотят представлять?В Израиле они свои и это правильно,что полные залы.Народ России для них чужой.Сейчас самое время перформатировать в другой формат культурное пространство.
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129
Сигизмунд Лазаревич 2 минуты назад
Вот так и развенчивается миф о том, что все евреи умные..
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78k
parallax 4 минуты назад
А на кой мне это знатьь?
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2k
Старичок 5 минут назад
судя по фото, это как раз его уровень. ДК Железнодорожников.
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1
Marina Vasileva 10 минут назад
Зальчик так себе. Не очень много беженцам перепадёт. А вот вопрос, когда на ТВ и корпоратах гонорары получал, кому-то помогал? Ну хотя бы больным детям или приютам для животных?
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30
* 11 минут назад
Да пошел бы он нах никрофил х--в со своими концертами тем более не в своей стране.
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908
олег 15 минут назад
Таки да ,есть проблема.
5ть таких залов охватывают весь израиль,по второму разу еврей смеяться не придёт.
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307
elenika7812281 20 минут назад
Домой,к родному Тель-Авиву
От опостылевших берёз
Где драли нас и в хвост и в гриву
До одурения,до слез.

А мы всего-то и хотели
Народ никчёмный поучить,
Чтоб пребывал он в черном теле,
Учился каяться,платить.

Чтоб нёс нам гроши за фанеру
И за ненужный книжный хлам,
За то,что унижали веру,страну деля напополам.
В России было нам хреново
А здесь раздолье и уют.
Здесь согревает Слово Ново.
Вот жаль,на нем не подают.

Очень подходит в данной ситуации.)))
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10k
Александр Полчаса назад
У Бога спросили:
- Господи! Почему ты забрал Жванецкого, Задорнова, Трахтенберга? Но не тронул Галкина, Мартиросяна и Светлакова?!
И ответил Господь:
- А мы тут */йню не уважаем.
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14
vp777 Полчаса назад
Российская федерация очищается от пассажиров.
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7k
Trenzel2003 37 минут назад
Он думает пришли его послушать.
Ошибается.
Они пришли посмотреть на больного человека, который вышел за бабушку.
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1k
Мурчелло 38 минут назад
Этот придурок думает ,что так будет вечно.Ахахаха ,наивный.Посмотрим через годик,как местные жиды,в большинстве своём ненавидящие Россию,и жадные до бабла ,пойдут второй или третий раз на его разводилово пи.зд.оболь.ство.Они предпочтут за границу поехать.Это вам не русские,своё бабло они считать умеют.
Короче деревня пришла послушать местного баяниста.
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271
гоша гога Мурчелло 22 минуты назад
Как видно ты нихрена не знаешь о Израиле.
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2k
cfhfwby 39 минут назад
Талантливый человек не пропадет нигде. Единственное его упущение: он слишком эмоционально воспринял потерю денег в России от многих и многих рекламных проектов, а так же от теплого места на ТВ, как мы теперь все знаем, оказывается наше ТВ платит бешенные деньги за любое появление на экране. Ну, тут вопросы к прокуратуре, почему бы это такое возможно на нашем ТВ-распил бюджетных денег. Интересно, руководители нашего "государственного" ТВ все такие же долларовые миллиардеры, как менагеры госкорпораций?
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5k
heta 43 минуты назад
Ок. Через годик послушаем впечатления.
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140
Alex 50 минут назад
В России провинциальные ДК гораздо больше
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2k
Enotko Ytko 54 минуты назад
кто в курсе, в чем собственно заключается "творчество" этого маленького извращенца? что он делает на своих "концертах" - поет, пляшет, художественно пукает?
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25k
blus 57 минут назад
Хотите как-то наказать? Просто забудьте. Мне и при жизни этого персонажа его популярность была непонятна...
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61k
ZOOM Час назад
Главное что бы жопу свою пристроил .
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2k
poбт Час назад
а мне вот интересно
все те кого он "искрометно" пародирует, получают процент с его гонорара? я бы предъявил...
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