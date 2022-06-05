Как сыр в масле. Максим Галкин хвастается полным залом зрителей на концерте в Израиле

Да и действительно, Галкину сейчас из Израиля можно не уезжать. После отъезда туда из России он стал так активно озвучивать свою точку зрения относительно политической ситуации в мире, что потерял все свои проекты: и концертные выступления, и рекламные контракты, и даже шоу на Первом канале.

В штыки откровенность артиста восприняли и те, кто относился к Галкину позитивно и даже те, кто относился к нему нейтрально. Шоумен подвергся жесткой критике, в том числе и со стороны известных персон.

Пока звездное семейство обосновалось в Израиле и о возвращении на родину не помышляет, хотя Галкина реакция российского общества на него почему-то удивляет. Артист говорит, что перестал выступать в России, потому что его концерты стали «запрещёнными».