Как сыр в масле. Максим Галкин хвастается полным залом зрителей на концерте в Израиле

"Испугавшийся", но уже определившиийся в своих убеждениях "патриот" России Максим Галкин, начал творчески реализовывать себя на новой родине. 3 июня у шоумена начались концерты по городам Израиля. Судя по победным реляциям в СМИ, Галкин полон надежд: ему аплодировали стоя и вызывали на "бис".
Основная целевая аудитория теперь уже, видимо, бывшего российского юмориста - русскоязычная диаспора Израиля.
Как пишет издание Starhit, "зрители одаривают Максима цветами и аплодируют ему стоя. Сам шоумен признателен им за такую поддержку. «Я вам очень благодарен, спасибо вам за верность, счастья, здоровья. Я к вам еще приеду. Хотя чего я... Можно уже не уезжать!" — немного стесняется 45-летний артист под громкий смех присутствующих.
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Да и действительно, Галкину сейчас из Израиля можно не уезжать. После отъезда туда из России он стал так активно озвучивать свою точку зрения относительно политической ситуации в мире, что потерял все свои проекты: и концертные выступления, и рекламные контракты, и даже шоу на Первом канале.
В штыки откровенность артиста восприняли и те, кто относился к Галкину позитивно и даже те, кто относился к нему нейтрально. Шоумен подвергся жесткой критике, в том числе и со стороны известных персон.
Пока звездное семейство обосновалось в Израиле и о возвращении на родину не помышляет, хотя Галкина реакция российского общества на него почему-то удивляет. Артист говорит, что перестал выступать в России, потому что его концерты стали «запрещёнными».
Medialeaks приводит несколько высказываний шоумена из его же собственного Инстаграм* (соцсеть принадлежит компании Meta* Platforms Inc., признанной экстремистской в РФ):
"Власть, как они уже это делают технологически, я не знаю, запретила моё лицо в рекламных паузах, у меня сорвались все рекламные контракты, которые на тот момент должны были пролонгироваться до конца года. Я потерял рекламные деньги".
"Сложно меня упрекнуть, наверное, в предательстве. Я готов выступать перед любимым российским зрителем, как и выступал всю жизнь. <…> Не упрекайте меня в предательстве, предательства здесь нет".
Напомним, в апреле Галкин заявил, что часть средств от продажи билетов на концерты в Израиле он переведёт украинским беженцам.
«Часть заработанных средств я решил перечислить в помощь украинским беженцам. Я думаю, что тем, кто уже купил билеты, будет приятно узнать, что мы таким образом вместе сделаем благое дело», — сказал Галкин.
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АНТИФИШКИ
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Ну в самом деле , надоело уже , кто он такой , чтоб о нем мусолить одно и то же .
Пусть живут как хотят .
5ть таких залов охватывают весь израиль,по второму разу еврей смеяться не придёт.
От опостылевших берёз
Где драли нас и в хвост и в гриву
До одурения,до слез.
А мы всего-то и хотели
Народ никчёмный поучить,
Чтоб пребывал он в черном теле,
Учился каяться,платить.
Чтоб нёс нам гроши за фанеру
И за ненужный книжный хлам,
За то,что унижали веру,страну деля напополам.
В России было нам хреново
А здесь раздолье и уют.
Здесь согревает Слово Ново.
Вот жаль,на нем не подают.
Очень подходит в данной ситуации.)))
- Господи! Почему ты забрал Жванецкого, Задорнова, Трахтенберга? Но не тронул Галкина, Мартиросяна и Светлакова?!
И ответил Господь:
- А мы тут */йню не уважаем.
в том числе никому неизвестные специалисты
не зря для айтишников спешно сделали льготную ипотеку
Ошибается.
Они пришли посмотреть на больного человека, который вышел за бабушку.
Короче деревня пришла послушать местного баяниста.