Деньги закончились: Макаревич приедет с концертом в Россию, несмотря на свою неприязнь к родине

Некоторые знаменитости уже высказались об этом. Депутат Сергей Соловьев язвительно высказался о решении Макаревича.

«В ситуации с высказанным Макаревичем желанием выступить в России я могу сказать только одно — начали кончаться деньги, да и аудитория за границей, конечно, кратно меньше, так что ничего удивительного», — поделился личным мнением депутат.

С начала спецоперации Макаревич несколько раз высказывался о России. На личной странице Андрей Макаревич опубликовал пост, где заявил, что жизнь в России терпит "с колоссальным трудом". Артист недоволен тем, что россиян поссорили с другими государствами, поставили на грань войны и хамят от нашего лица миру.

