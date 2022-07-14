Деньги закончились: Макаревич приедет с концертом в Россию, несмотря на свою неприязнь к родине

Андрей Макаревич, как и многие, уехал в Израиль вместе с семьёй. Вот только в этой стране поклонников намного меньше и концерты приносят не так много денег. Макаревич осенью собирается в Россию, чтобы дать концерт.
68-летний Макаревич с молодой женой и новорождённым сыном живёт в Израиле. Однако деньги постепенно кончаются, а семью надо кормить. Именно поэтому Макаревич возвращается в Россию осенью, чтобы дать концерт. По сообщению источника, музыканты требуют за свои выступления на корпоративах до 3 миллионов рублей, но сейчас спрос на них не так высок, поэтому артистам, скорее всего, придется довольствоваться гораздо меньшими суммами.
Некоторые знаменитости уже высказались об этом. Депутат Сергей Соловьев язвительно высказался о решении Макаревича.
«В ситуации с высказанным Макаревичем желанием выступить в России я могу сказать только одно — начали кончаться деньги, да и аудитория за границей, конечно, кратно меньше, так что ничего удивительного», — поделился личным мнением депутат.
С начала спецоперации Макаревич несколько раз высказывался о России. На личной странице Андрей Макаревич опубликовал пост, где заявил, что жизнь в России терпит "с колоссальным трудом". Артист недоволен тем, что россиян поссорили с другими государствами, поставили на грань войны и хамят от нашего лица миру.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а дайте пожрать, а вам под дверь насрать нечем !
он же с трудом терпел жизнь в России... так может не стоит опять мучаться, тем более в благословенном Израиле живя ;)
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
Флуд
Мат
Разжигание межнациональной розни
ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
Разжигание межнациональной розни 3
проклятое пуй/ ло давно всех зае-бало ...
Разжигание межнациональной розни 2
ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
Разжигание межнациональной розни 1
Развернём сзади огромный баннер "Zа ПРЕЗИДЕНТА!", заглавной песней сделаем "Не стоит прогибаться под изменчивый мир...", созовём много СМИ, пусть вещают в прямом эфире на федеральных каналах, как Макаревич душою с защитниками и героями Донбаса, как призывает Зе сложить оружие, а граб.. правителей стран НАТО прекратить поставки оружия на 404, и что Ахмат - СИЛА!
Пусть все знают, что Макар - шлюх.