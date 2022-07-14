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Деньги закончились: Макаревич приедет с концертом в Россию, несмотря на свою неприязнь к родине

Деньги закончились: Макаревич приедет с концертом в Россию, несмотря на свою неприязнь к родине

Автор:
14 июля 2022 08:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Концерт   Макаревич   Россия   интересное   родина   фото   шоу бизнес   
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Андрей Макаревич, как и многие, уехал в Израиль вместе с семьёй. Вот только в этой стране поклонников намного меньше и концерты приносят не так много денег. Макаревич осенью собирается в Россию, чтобы дать концерт.

68-летний Макаревич с молодой женой и новорождённым сыном живёт в Израиле. Однако деньги постепенно кончаются, а семью надо кормить. Именно поэтому Макаревич возвращается в Россию осенью, чтобы дать концерт. По сообщению источника, музыканты требуют за свои выступления на корпоративах до 3 миллионов рублей, но сейчас спрос на них не так высок, поэтому артистам, скорее всего, придется довольствоваться гораздо меньшими суммами.

Некоторые знаменитости уже высказались об этом. Депутат Сергей Соловьев язвительно высказался о решении Макаревича.

«В ситуации с высказанным Макаревичем желанием выступить в России я могу сказать только одно — начали кончаться деньги, да и аудитория за границей, конечно, кратно меньше, так что ничего удивительного», — поделился личным мнением депутат.

С начала спецоперации Макаревич несколько раз высказывался о России. На личной странице Андрей Макаревич опубликовал пост, где заявил, что жизнь в России терпит "с колоссальным трудом". Артист недоволен тем, что россиян поссорили с другими государствами, поставили на грань войны и хамят от нашего лица миру.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   Концерт   Макаревич   Россия   интересное   родина   фото   шоу бизнес   
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94  комментария
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13k
FatZilla 2 часа назад
Вообще, я лично принципиально не пошёл бы на его концерт даже бесплатно. Надеюсь, что достаточно найдётся посетителей Фишек, которые присоединятся к бойкоту и среди своего круга общения тоже поговорят на эту тему.
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19k
babuby 2 минуты назад
А что! Повесить баннер "В поддержку жителей Донбасса!" или "ZOV", и пусть выступает. Ну или объявить что часть средств полученных от концерта, будет перечислена в поддержку НМ ДНР и ЛНР!
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−3
vasileff4 3 минуты назад
Он про Би-2 не слышал ничего? А можно ведь и по лицу получить, вместо концерта.
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3k
Mutantino 9 минут назад
что то вспомнилось....
а дайте пожрать, а вам под дверь насрать нечем !

он же с трудом терпел жизнь в России... так может не стоит опять мучаться, тем более в благословенном Израиле живя ;)
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2k
Константин 14 минут назад
я не понимаю. в Москве (или где у него концерт будет) нет НИ ОДНОГО человека, который может принести с собой на концерт помидоры (яблоки, яйца) что-бы выразить свое отношение к этой свиноте?
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7k
Trenzel2003 17 минут назад
Отлично! покупаем билеты и запасаемся тухлыми яйцами.
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2k
Инквизитор РФ 20 минут назад
По приезду сразу задержать и срок дать
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3k
Дмитрий Круглов 22 минуты назад
Гоните его ссаными тряпками!
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11k
Александр 24 минуты назад
Приедет - мобилизовать и поваром на полевую кухню в ДНР. И солдатской грелкой на полставки. Гитару в руки - не давать.
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4k
Serj81 Полчаса назад
ХОХЛИЩ КАПУТЕН ШВАЙН САЛО
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86k
Феофан Полчаса назад
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−24
0093VJ22 Полчаса назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
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−24
0093VJ22 Полчаса назад
РУССО СКРЕПОСТНОЙ ПОДЗАЛУПНЫЙ ХОЛОПО- ЧЕЛЯДЬ !

ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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−24
0093VJ22 Полчаса назад
у населения очень грустное хлебало !
проклятое пуй/ ло давно всех зае-бало ...
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39k
Aleksandr Полчаса назад
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−67
009guj2322 38 минут назад
РУССО СКРЕПОСТНОЙ ПОДЗАЛУПНЫЙ ХОЛОПО- ЧЕЛЯДЬ !

ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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119
Дмитрий Пашин 39 минут назад
Да пусть выступает.
Развернём сзади огромный баннер "Zа ПРЕЗИДЕНТА!", заглавной песней сделаем "Не стоит прогибаться под изменчивый мир...", созовём много СМИ, пусть вещают в прямом эфире на федеральных каналах, как Макаревич душою с защитниками и героями Донбаса, как призывает Зе сложить оружие, а граб.. правителей стран НАТО прекратить поставки оружия на 404, и что Ахмат - СИЛА!
Пусть все знают, что Макар - шлюх.
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10k
кот базилий 40 минут назад
Хитрый какой, туды его в качель.
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44k
SinigamiRuuk 41 минуту назад
И его и кто придет в зал на выходе проверить на поддержку ВСУ, и как следствие измену родине.
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9k
Михаил 42 минуты назад
и приедет он и собирет бабло с концертов. Обосрет Россию и опять свалит
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2k
Александр 45 минут назад
Скоро будет можно заказать макара в сауну со шлюхами. А еще если кому то денежка не очень сильно нужна, можно на корпарат его пригласить и вылить ушат дерьма и пусть утирается заплаченными деньгами
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