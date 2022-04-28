«Хочу домой»: Собчак предсказала массовое возвращение россиян из эмиграции на Родину

Телеведущая разместила скрин сообщения Алишера в своем Telegram-канале и добавила прогноз о том, что сейчас пойдет волна возвращений тех, кто на себе почувствовал, что отпуск и эмиграция — совершенно разные вещи. По словам Ксении, многие знаменитости, которые в спешке уезжали, сейчас попали в «ловушку ситуации».

"Алишер написал (Амирану), что очень хочет вернуться, но боится.

Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал что эмиграция и отпуск - это разное. У кого-то уже кончились деньги и в фб огромное количество "сломался компьютер/телефон/собираю на помощь беженцам", люди потратили последние деньги в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке просто попали в ловушку ситуации.

Вернуться домой с одной стороны ничего не мешает, с другой - люди отдали свои съемные квартиры, денег на залог/аренду просто нет, они поссорились с друзьями, возвращаться будто некуда.

А ведь в России все это время не было каких-то глобальных изменений, да, цены поднялись, но не догнали европейские.

В общем, наблюдаю тренд "хочу домой"". - пишет Собчак.