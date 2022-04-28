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«Хочу домой»: Собчак предсказала массовое возвращение россиян из эмиграции на Родину

«Хочу домой»: Собчак предсказала массовое возвращение россиян из эмиграции на Родину

Автор:
28 апреля 2022 20:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Россия   возвращение   звёзды   родина   собчак   тоска   эмиграция   
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5

Тут Ксения Анатольевна вангует, что в скором времени "испугавшиеся" и "неразобравшиеся" патриоты потянутся из вынужденной эмиграции стройным журавлиным клином домой. Ибо русские берёзки и пробки на МКАД некоторым уже по ночам снятся. Ну, что ж, жизнь покажет, кто прав... А пока читаем и наслаждаемся.

Собственно, повод для прогноза "Кровавой барыне" дал рэпер Алишер Моргенштерн, который буквально намедни признался, что хочет вернуться в Россию.

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«Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу, в серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе», - пожаловался приятелю в переписке музыкант.

Телеведущая разместила скрин сообщения Алишера в своем Telegram-канале и добавила прогноз о том, что сейчас пойдет волна возвращений тех, кто на себе почувствовал, что отпуск и эмиграция — совершенно разные вещи. По словам Ксении, многие знаменитости, которые в спешке уезжали, сейчас попали в «ловушку ситуации».

"Алишер написал (Амирану), что очень хочет вернуться, но боится.

Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал что эмиграция и отпуск - это разное. У кого-то уже кончились деньги и в фб огромное количество "сломался компьютер/телефон/собираю на помощь беженцам", люди потратили последние деньги в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке просто попали в ловушку ситуации.

Вернуться домой с одной стороны ничего не мешает, с другой - люди отдали свои съемные квартиры, денег на залог/аренду просто нет, они поссорились с друзьями, возвращаться будто некуда.

А ведь в России все это время не было каких-то глобальных изменений, да, цены поднялись, но не догнали европейские.

В общем, наблюдаю тренд "хочу домой"". - пишет Собчак.


"Тренд то интересный конечно", - комментируют сообщение хозяйки канала её подписчики, - "Но там больше половины эмиграционщиков себе на внушительный срок наговорили".

"За пределами своей страны нахрен никому не нужны, опомнились...", "Есть очень хорошая поговорка: «Хорошо там, где нас нет».



Ранее "Мослента.ру" уже писала о личностном кризисе Моргенштерна после отъезда из России. Музыкант покинул Москву в феврале текущего года и после отъезда из России находится в подавленном состоянии.

Недавно подробностями о самочувствии и настроении артиста поделилась его экс-супруга Дилара Зинатуллина, ее цитирует Starhit:

«У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», — призналась бывшая жена музыканта. Она отметила, что психологические проблемы Моргенштерна и их разлад в отношениях, вылившийся в развод, связаны именно с переездом.

Личностный кризис Дилара связала с эмиграцией, отсутствием концертов и падением популярности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #моргенштерн   Россия   возвращение   звёзды   родина   собчак   тоска   эмиграция   
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43  комментария
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6k
Mowgley 11 часов назад
Не надо возвращаться, без вас в России сразу так хорошо и уютно стало.
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23k
Тигран Саркисян 3 часа назад
какая шваль лазит и минусы ставит , случаем не [мат]
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23k
Тигран Саркисян 4 часа назад
Наюх вы к нам суки прётесь , сёпались вот там и гнилью пахните , карабле уплыло)
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123k
DeOrio 6 часов назад
Надо бы на границе развесить.
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398
333 9 часов назад
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7k
Billi_Bons 9 часов назад
А лошадка-то вернулась? Если нет, то пусть и не возвращается.
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25k
Юрьевич 9 часов назад
Берёзки, переулки Питера, улочки Москвы?
Да брехня! Бабло заканчивается! А где его зарабатывали? Правильно - в России! А на западе эти мартышки нахрен никому не нужны, там своих гомиков на сцене полно! И поползут через год-два эти все "великие" актёры и певцы ртом назад в Россию. Скажут что были в отпуске/на лечении, а теперь бодры и здоровы и готовы к чёсу по стране чтобы поправить материальное положение.
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8k
Mauritanien 10 часов назад
Да пусть возвращаются, мы ж не звери, не укусим. Только пусть не появляются в медиа больше. Даже на туалетной бумаге
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446
АлоКин 10 часов назад
Нисколько не жалко. Насмотревшись на школоту слушавшую этого уе..на, становится теплее на душе от падения его популярности)
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9k
Vacony 10 часов назад
не пускать.. нафиг они тут нужны. без них Россия чище станет.. гляди - и на сцену выйдут те, кто выступает в Талантах, минута славы и прочие яркие люди
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3k
Frank Borman 10 часов назад
Нечего. Кошер так кошер. Пускай жрут мацу, ходят в синагогу, танцуют Хаву Нагилу, служт в Цахале. Без них в России воздух стал немножко чище.
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2k
cfhfwby 10 часов назад
ВСЕ они ноют не по березкам и пробкам, а по бабкам, которые им здесь лохи российские платили, вот и вся правда. Там они НИКОМУ нахер не сдались. Я бы сразу уволил любого из директоров любого ТВ канала, который возжелает их снова вытащить на экраны.
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1k
Сергей 11 часов назад
может пусть и возвращаются, но к кормушке подпускать не нужно ))
в стране не хватает дворников, разнорабочих, людей простых профессий
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1k
Helimen 11 часов назад
"Музыкант покинул Москву в феврале текущего года и после отъезда из России находится в подавленном состоянии."
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Кто он?! Музыкант? На каком инструменте он музицирует?
Он имеет музыкальное образование?
В таком случае, я- театральный критик, один раз был в театре.
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5
diligo44 Helimen 10 часов назад
Тот инструмент на котором оно музицировало цензура по тв запрещает показывать.
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76
Olldd 11 часов назад
Жалко, что на Фишках нельзя матерно указать направление.
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23k
ПаганецЪ 11 часов назад
Не-не-не, Дэвид Блэйн! Сдохла-так сдохла.
P. S. Что, ребятушки? За бугром вам платить за ваше говно не хотят? Живите теперь с этим.
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6k
КремлеКот 11 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Мурчелло 11 часов назад
Жена тоже от него с.ь.еб.ала?Или он от неё?Свадьба же недавно была.
Блиа,единственный способ остановить эту шушеру,устроить демонстрацию протеста в аэропорту.
Ещё сучка с первого канала вернётся,вообще аллес будет.
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52k
zloykoyot 11 часов назад
Вот как-то чё-то мне не жалко ни говнорэпера, ни ксюшадь, ни всё остальное говно. Вы же сука ИлИта, уехавшая от быдла. Ну и сидите нахер там, куда свалили. Лижите друг дружке нескромные места, как у вас там в кругу илит принято. Тут вы в уй не впёрлись, особенно после высеров перед/после отъезда. Все свои прошлые заслуги, у кого были, вы сами же и перечеркнули. А у кого-то типа этого обколотого дегенерата их и не было вовсе. И если вдруг после возвращения какое-нибудь ответственное лицо опять даст им возможность в эфирах и на сценах появляться - гнать его вместе с этими скоморохами ссаными тряпками.
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5
diligo44 zloykoyot 10 часов назад
Полностью поддерживаю!!!
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1k
Трям 11 часов назад
Неописуемо насрать на всех этих певцов ртом и прочую "богему".
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5
diligo44 au3 10 часов назад
Они могут попкой, вы что ни разу не шлышали?
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2k
Copycat 11 часов назад
Россияне! не допускайте ошибки! не пускайте моргенштерна обратно! я был так счастлив за вас что вы от него избавились! это же как если бы россия была человеком и у неё появилось какое то кожное заболевание - он как бы и не смертельно но с***** чешется постоянно и донимает и от него вдруг вылечились и тут предлагается опять его подцепить

неужели вам так нужны его треки про смывание втулок в унитаз и о его гастронамических предпочтениях в плане старого мяса? да и фанатам его стоит задуматся тем что из рф он вас прокинул над вам за глаза люди посмеиваются уже
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