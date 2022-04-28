«Хочу домой»: Собчак предсказала массовое возвращение россиян из эмиграции на Родину

Тут Ксения Анатольевна вангует, что в скором времени "испугавшиеся" и "неразобравшиеся" патриоты потянутся из вынужденной эмиграции стройным журавлиным клином домой. Ибо русские берёзки и пробки на МКАД некоторым уже по ночам снятся. Ну, что ж, жизнь покажет, кто прав... А пока читаем и наслаждаемся.
Собственно, повод для прогноза "Кровавой барыне" дал рэпер Алишер Моргенштерн, который буквально намедни признался, что хочет вернуться в Россию.
«Я обожаю Россию. Я хочу на дачу в Уфу, в серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе», - пожаловался приятелю в переписке музыкант.
Телеведущая разместила скрин сообщения Алишера в своем Telegram-канале и добавила прогноз о том, что сейчас пойдет волна возвращений тех, кто на себе почувствовал, что отпуск и эмиграция — совершенно разные вещи. По словам Ксении, многие знаменитости, которые в спешке уезжали, сейчас попали в «ловушку ситуации».
"Алишер написал (Амирану), что очень хочет вернуться, но боится.
Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал что эмиграция и отпуск - это разное. У кого-то уже кончились деньги и в фб огромное количество "сломался компьютер/телефон/собираю на помощь беженцам", люди потратили последние деньги в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке просто попали в ловушку ситуации.
Вернуться домой с одной стороны ничего не мешает, с другой - люди отдали свои съемные квартиры, денег на залог/аренду просто нет, они поссорились с друзьями, возвращаться будто некуда.
А ведь в России все это время не было каких-то глобальных изменений, да, цены поднялись, но не догнали европейские.
В общем, наблюдаю тренд "хочу домой"". - пишет Собчак.
"Тренд то интересный конечно", - комментируют сообщение хозяйки канала её подписчики, - "Но там больше половины эмиграционщиков себе на внушительный срок наговорили".
"За пределами своей страны нахрен никому не нужны, опомнились...", "Есть очень хорошая поговорка: «Хорошо там, где нас нет».
Ранее "Мослента.ру" уже писала о личностном кризисе Моргенштерна после отъезда из России. Музыкант покинул Москву в феврале текущего года и после отъезда из России находится в подавленном состоянии.
Недавно подробностями о самочувствии и настроении артиста поделилась его экс-супруга Дилара Зинатуллина, ее цитирует Starhit:
«У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», — призналась бывшая жена музыканта. Она отметила, что психологические проблемы Моргенштерна и их разлад в отношениях, вылившийся в развод, связаны именно с переездом.
Личностный кризис Дилара связала с эмиграцией, отсутствием концертов и падением популярности.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Блуждающие звёзды: Пугачева с Галкиным ищут работу в Израиле
- Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет
- Актёр Владимир Машков попросил дочь покинуть Америку ради Родины, но та отказалась
- Ксения Анатольевна обзавелась многомиллионной недвижимостью в Дубае
- Рэпер Моргенштерн был замечен в Тель-Авиве за оформлением гражданства Израиля
Да брехня! Бабло заканчивается! А где его зарабатывали? Правильно - в России! А на западе эти мартышки нахрен никому не нужны, там своих гомиков на сцене полно! И поползут через год-два эти все "великие" актёры и певцы ртом назад в Россию. Скажут что были в отпуске/на лечении, а теперь бодры и здоровы и готовы к чёсу по стране чтобы поправить материальное положение.
в стране не хватает дворников, разнорабочих, людей простых профессий
-----------------------------------------------------------------------
Кто он?! Музыкант? На каком инструменте он музицирует?
Он имеет музыкальное образование?
В таком случае, я- театральный критик, один раз был в театре.
P. S. Что, ребятушки? За бугром вам платить за ваше говно не хотят? Живите теперь с этим.
Блиа,единственный способ остановить эту шушеру,устроить демонстрацию протеста в аэропорту.
Ещё сучка с первого канала вернётся,вообще аллес будет.
неужели вам так нужны его треки про смывание втулок в унитаз и о его гастронамических предпочтениях в плане старого мяса? да и фанатам его стоит задуматся тем что из рф он вас прокинул над вам за глаза люди посмеиваются уже