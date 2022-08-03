Синтоловый бодибилдер Валдир Сегато скончался в возрасте 55 лет

В юности он был тощим наркоманом и похудел так сильно, что был известен как «Тощий пёс».

«Я увлекся наркотиками и начал терять вес, поскольку не ел и вёл неправильный образ жизни», — рассказывал он ранее.

Позже Сегато всё же бросил наркотики и пошёл в тренажёрный зал, однако ему захотелось чего-то куда более экстремального, чем он мог бы достичь с помощью одних лишь только упражнений.

И вот как-то однажды кто-то в тренажёрке предложил ему синтол, а так как парень имел склонность к зависимости, он вскоре плотно подсел на увеличивающее мышцы вещество.

Многие бодибилдеры стараются избегать длинного списка побочных эффектов, связанных с анаболическими стероидами, выбирая синтол, но масло также представляет огромный риск.

«Побочные эффекты синтола разнообразны, и они также могут вызывать повреждение нервов, масляную эмболию лёгких, окклюзию лёгочной артерии, инфаркт миокарда, церебральный инсульт и инфекционные осложнения», — по данным Europe PubMed Central.

Инъекции на 85% состоят из масла (часто кунжутного масла), 7,5% лидокаина, обезболивающего, и 7,5% спирта, используемого для стерилизации смеси.

Кроме того, использование синтола приводит только к чисто косметическим результатам, поэтому его инъекции так и не сделали Сегато сильнее, при этом, несмотря на предупреждения о том, что дальнейшее использование масла может привести к ампутации, он всё равно продолжал вкалывать себе в тело масло.