Синтоловый бодибилдер Валдир Сегато скончался в возрасте 55 лет

Синтоловый бодибилдер Валдир Сегато, известный как «бразильский халк» скончался в возрасте 55 лет прямо в свой день рождения
Бразильский бодибилдер и звезда TikTok, который собрал на своей страничке более 1,6 миллиона подписчиков, вводя в свой организм для создания внушительных размеров мышц опасное для жизни масло, скончался в возрасте 55 лет в Рибейран-Прету.
Валдир Сегато (Valdir Segato) в течение многих лет прибегал к инъекциям синтола, несмотря на риск инсульта и инфекций, и всё только ради того, чтобы «украсить» своё тело огромными бицепсами и мышцами.
Сегато, сам который родом из Сан-Паулу, ранее рассказывал, что его на подобные манипуляции со своим телом вдохновило телосложение Арнольда Шварценеггера (Arnold Schwarzenegger) и вымышленных персонажей, таких как Халк (Hulk), при этом мужчина утверждал, что он очень гордится тем, что на улицах его называют «монстром».
Шесть лет назад его предупредили, что ему грозит ампутация или, как минимум, повреждение нервов и мышц, если он для набора мышечной массы продолжит использовать в том же духе инъекции. Но Сегато, ранее работавший строителем, заявил, что ему очень понравилось всё то внимание, которое стало привлекать его «раздутое» тело, отчего у него возникло нездоровое желание стать ещё больше.
Выступая в 2016 году, он сказал:
«Они всё время называют меня Халком, Шварценеггером и Хи-Меном, и мне это нравится. Я удвоил свои бицепсы, но по-прежнему хочу быть ещё больше.»
Бразилец с гордостью размещал в соцсетях свои изображения и видео, называя себя в Instagram* «Valdir Synthol».
Однако, согласно местным СМИ, к моменту своей смерти у него было не так много друзей, с которыми он поддерживал связь, он жил весьма изолированной жизнью, несмотря на огромное количество поклонников в социальных сетях, следивших все эти годы за его преображением.
Человек по имени Мойзес да Консейсан да Силва (Moisés da Conceição da Silva) поведал, что бодибилдер более 15 лет арендовал недвижимость, построенную позади дома его семьи в городе Рибейран-Прету, расположенном на юго-востоке Бразилии. Мойзес рассказал, что в день своей смерти Сегато обратился за помощью к его матери, жалуясь на одышку.
«Было где-то 6 утра, или около того. Он прошёл через задний двор и подошёл к фасаду. Затем он постучал в окно моей матери, он стучал, стучал, а когда она проснулась, он проговорил: «Помогите мне, помогите мне, потому что я умираю», — рассказал Мойзес, согласно бразильскому новостному изданию Globo.
Он был доставлен в Северное отделение неотложной помощи (UPA) — медицинское учреждение в городе, — но спасти мужчину так и не удалось.
«Его посадили в машину, а потом сосед отвёз его в UPA. Приехав в UPA, он упал во время приёма, у него случился сердечный приступ. Я думаю, что у него был сердечный приступ», — сказал Мойзес новостному сайту.
Брат Мойзеса, Жадсон да Консейсао (Jadson da Conceição), сказал Globo, что это не первый случай, когда Сегато пришлось срочно госпитализировать, он и ранее жаловался на одышку. В первый раз, по его словам, они смогли доставить качка в больницу вовремя. На этот же раз, как сообщил мужчина, спасти его, увы, не удалось.
В юности он был тощим наркоманом и похудел так сильно, что был известен как «Тощий пёс».
«Я увлекся наркотиками и начал терять вес, поскольку не ел и вёл неправильный образ жизни», — рассказывал он ранее.
Позже Сегато всё же бросил наркотики и пошёл в тренажёрный зал, однако ему захотелось чего-то куда более экстремального, чем он мог бы достичь с помощью одних лишь только упражнений.
И вот как-то однажды кто-то в тренажёрке предложил ему синтол, а так как парень имел склонность к зависимости, он вскоре плотно подсел на увеличивающее мышцы вещество.
Многие бодибилдеры стараются избегать длинного списка побочных эффектов, связанных с анаболическими стероидами, выбирая синтол, но масло также представляет огромный риск.
«Побочные эффекты синтола разнообразны, и они также могут вызывать повреждение нервов, масляную эмболию лёгких, окклюзию лёгочной артерии, инфаркт миокарда, церебральный инсульт и инфекционные осложнения», — по данным Europe PubMed Central.
Инъекции на 85% состоят из масла (часто кунжутного масла), 7,5% лидокаина, обезболивающего, и 7,5% спирта, используемого для стерилизации смеси.
Кроме того, использование синтола приводит только к чисто косметическим результатам, поэтому его инъекции так и не сделали Сегато сильнее, при этом, несмотря на предупреждения о том, что дальнейшее использование масла может привести к ампутации, он всё равно продолжал вкалывать себе в тело масло.
«Иметь дело с маслом — это глупость. Он думает, что это хорошо, а я друг, поэтому я молчу, но в глубине души я хочу сказать ему, чтобы он остановился, но он этого не хочет делать. Он ощущает себя счастливым», — сказал ранее его друг Фернанду Карвалью да Силва (Fernando Carvalho da Silva).
«Это риск, на который он согласен, — он хочет хорошо выглядеть и хочет быть знаменитым», — добавил Фернанду.
«Врачи говорят мне прекратить этим заниматься, они советуют мне прекратить употребление. Но я сам принял решение его использовать, потому что я этого хочу, потому что мне это нравится», — говорил в прошлом Сегато.
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АНТИФИШКИ
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