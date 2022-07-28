17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность

С тех пор как изобрели фотоаппарат, люди стали снимать всё и всех вокруг. Конечно, не в таком количестве, как сегодня, но всё же. Благодаря архивным снимкам мы можем заглянуть в прошлое и увидеть многое: например, как жили и выглядели люди несколько десятилетий и даже столетие назад.
Мальчик обнимает слона за хобот, плотно прижимаясь к нему
Снимок сделан в лондонском зоопарке в 1950-е годы.
Хоть и запрещали родители прыгать с качелей, но мало кого это останавливало
Ведь это было так весело!
Санта Клаус раздает подарки детям из лондонского приюта, 1930-е годы
Чумазые, в дырявых ботиночках и старой одежде, но по-своему счастливые
Даже сто с лишним лет назад на некоторых улицах Чикаго было не протолкнуться
Две юные парижанки, 1950-е годы
Девочка крепко обнимает курицу, Северная Каролина, 1910-е годы
Жители Нью-Йорка сушат постиранное белье, 1900-е годы
Обычный английский дворик в городке Уитби много десятилетий назад
Момент из повседневной жизни.
Какая разная реакция на проливной дождь
Подготовка к Рождеству, Лондон, 1915 год
Каждый достал, что смог.
Самодельные качели из цепи и автомобильной покрышки
Простое, но приносящее радость развлечение для детей в трудные времена Великой депрессии.
Трое веселых друзей
Железнодорожный инспектор с двумя четвероногими помощниками
Уже в начале 1900-х годов люди пробовали делать селфи
Такие самодельные плоты делали дети по всему миру
Во времена, когда не было интернета, дети гораздо больше фантазировали и придумывали различные игры.
И как он только не упал вместе со своей спутницей
Несмотря на серьезный внешний вид, люди, которые много лет назад носили закрытые длинные платья, строгие костюмы и шляпы, тоже могли подурачиться для фото.
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АНТИФИШКИ
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