17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность

С тех пор как изобрели фотоаппарат, люди стали снимать всё и всех вокруг. Конечно, не в таком количестве, как сегодня, но всё же. Благодаря архивным снимкам мы можем заглянуть в прошлое и увидеть многое: например, как жили и выглядели люди несколько десятилетий и даже столетие назад.