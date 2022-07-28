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17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность

17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность

Автор:
28 июля 2022 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   история   люди   повседневность   ретро   фото   
722
18

С тех пор как изобрели фотоаппарат, люди стали снимать всё и всех вокруг. Конечно, не в таком количестве, как сегодня, но всё же. Благодаря архивным снимкам мы можем заглянуть в прошлое и увидеть многое: например, как жили и выглядели люди несколько десятилетий и даже столетие назад.

Мальчик обнимает слона за хобот, плотно прижимаясь к нему

Снимок сделан в лондонском зоопарке в 1950-е годы.

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Хоть и запрещали родители прыгать с качелей, но мало кого это останавливало

Ведь это было так весело!

Санта Клаус раздает подарки детям из лондонского приюта, 1930-е годы

Чумазые, в дырявых ботиночках и старой одежде, но по-своему счастливые

Даже сто с лишним лет назад на некоторых улицах Чикаго было не протолкнуться

Две юные парижанки, 1950-е годы

Девочка крепко обнимает курицу, Северная Каролина, 1910-е годы

Жители Нью-Йорка сушат постиранное белье, 1900-е годы

Обычный английский дворик в городке Уитби много десятилетий назад

Момент из повседневной жизни.

Какая разная реакция на проливной дождь

Подготовка к Рождеству, Лондон, 1915 год

Каждый достал, что смог.

Самодельные качели из цепи и автомобильной покрышки

Простое, но приносящее радость развлечение для детей в трудные времена Великой депрессии.

Трое веселых друзей

Железнодорожный инспектор с двумя четвероногими помощниками

Уже в начале 1900-х годов люди пробовали делать селфи

Такие самодельные плоты делали дети по всему миру

Во времена, когда не было интернета, дети гораздо больше фантазировали и придумывали различные игры.

И как он только не упал вместе со своей спутницей

Несмотря на серьезный внешний вид, люди, которые много лет назад носили закрытые длинные платья, строгие костюмы и шляпы, тоже могли подурачиться для фото.

Источник:

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Метки: Жизнь   история   люди   повседневность   ретро   фото   
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3  комментария
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9k
Сатанеев Час назад
Действительно, повседневность... Я каждый день висел на хоботе слона
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rudenkov 5 минут назад
Ну очень "простые люди".
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