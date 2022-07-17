15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о прошлом

Шикарные поезда прошлого, лестница, созданная да Винчи, и как «Титаник» выходит из порта: старинные снимки, которые нужно увидеть.
Мы практически не можем понять, как быстро летит время. Кажется, вот только мы оканчивали школу, как теперь снова стоим на торжественной линейке, так как отправляем своего ребенка в первый класс. К счастью, у нас есть фотография, и иногда один кадр может рассказать целую историю жизни, которая за ним стоит. Например, такие фотографии создает Ян Лангер: он фотографирует людей, которые прожили больше ста лет, основываясь на снимке 80-летней давности.
В вагоне «Восточного экспресса»: это поезд, который запустили между Парижем и Константинополем в 1883 г.
Пражские куранты, установленные в 1410 году: это старейшие астрономические часы
Башни-близнецы в Нью-Йорке во время строительства, 1970 г.
Последняя фотография Николы Теслы, сделанная в 1943 году
Эту лестницу спроектировал Леонардо да Винчи в 1516 году
«Титаник» выходит из порта
Магазинчик цветных карандашей в Тегеране, Иран
Пабло Пикассо в своей мастерской
Голландские мужчины в традиционных штанах, начало ХХ века
Девочки играют в чаепитие, снимок начала ХХ столетия
Нищий просит милостыню у британского короля Георга V
Эйфелева башня во время строительства в конце 1880-х
Ханс Лангсет (Hans Langseth), человек с самой длинной бородой в истории, 1867 г.
Манхэттен с высоты в 1931 году
Снимок, сделанный во время распаковки головы статуи Свободы, 1885 г.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Из какого нахрен порта? Это спуск на воду со стапеля.
Бред.
После прибытия статуи был организован сбор средств на изготовление постамента и сборку. За не большую плату можно было сфотографироваться у лица статуи, установленного на причале порта.
Та же самая статую чуть-чуть позже)