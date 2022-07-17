15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о прошлом

Мы практически не можем понять, как быстро летит время. Кажется, вот только мы оканчивали школу, как теперь снова стоим на торжественной линейке, так как отправляем своего ребенка в первый класс. К счастью, у нас есть фотография, и иногда один кадр может рассказать целую историю жизни, которая за ним стоит. Например, такие фотографии создает Ян Лангер: он фотографирует людей, которые прожили больше ста лет, основываясь на снимке 80-летней давности.

В вагоне «Восточного экспресса»: это поезд, который запустили между Парижем и Константинополем в 1883 г.