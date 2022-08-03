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Юрий Лоза: никто из моих знакомых не смог напеть хиты Little Big

Юрий Лоза: никто из моих знакомых не смог напеть хиты Little Big

Автор:
03 августа 2022 04:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Little Big   Юрий Лоза   хит   
1389
4

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не знает ни одной песни группы Little Big. Мало того и его знакомые затруднились напеть что-либо из репертуара этой группы. Об этом Юрий Лоза сказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте»


"...Произведения этих артистов я обсуждать не могу, потому что таковых не знаю, а никто из моих знакомых ничего напеть не смог. Правда, все вспомнили прикольного толстого танцора из их клипа, но, по слухам, он в этом коллективе уже не работает"


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Лоза  считает, что десятки миллионов просмотров, к примеру, клипов группы Little Big достигаются, очевидно, благодаря "накрутке".

Юрий Лоза, как известно фигни не скажет. Режет правду матку и в бровь и в глаз.


И ведь он прав в этом вопросе. Вот кто нибудь напоет вот так сходу "что нибудь из Little Big"?! А вот "Плот" большинство помнит. Уж напеть припев и музыку вспомнят наверняка. И это по прошествии стольких лет. Так что Юра прав...


И кстати, после того как Little Big уехали в США, то как пишут с концертами в Штатах у них не заладилось. От слова совсем...


Да и то...там таких Little Big каждая третья. И что?! Неужто они потеснятся, чтобы понаехавших из России пустить на застолбленную поляну?!


Хоть одна группа или эстрадный исполнитель из России стали звездой американского масштаба?!


Так что Юра прав: и напеть хиты Little Big навряд ли кто сможет.


Источник:

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Метки: Little Big   Юрий Лоза   хит   
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37  комментариев
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10k
Владимир 5 часов назад
>> А вот "Плот" большинство помнит.
И... все.

>> Режет правду матку и в бровь и в глаз
Аха.. как пример..

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3k
Vlamir 4 минуты назад
Этих фриков готовили специально для формата Евровидения! Нелепо одеты, нервные движения-танцы, непонятно о чем поют! Жаль не прокатило выступить!
А толстячок - точно звезда! Его запомнили все!
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8k
Путинский Бот 7 минут назад
по поводу вывода что никто не стал популярным из русских, не соглашусь .Парк Горького хороший тому пример.
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265
HalloFreeSpace 13 минут назад
Я с ним не знаком , но тоже не могу )
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Из моих знакомых никто не может напеть Юрия Лоза. И что теперь?
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1k
Mil-ast 36 минут назад
Зато если спросить молодое поколение, никто из них не вспомнит и не сможет напеть что-либо из произведений Юрия Лозы )))
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16
Alex Varashev Mil-ast Полчаса назад
Да и не из молодых тоже, мне 40 лет, вспомнить ничего не смог.
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11k
Кыся 38 минут назад
Ах-ха, Яндекс тролль! Гляньте, какую рекламу он мне в этой теме подсунул:

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871
idhr 40 минут назад
а "виски, кола, каралева танцпола" это не их?
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4k
Евгений Д 45 минут назад
Вот такие песни как у этой группы- они и нравятся в гейропе
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2k
Bobbus 56 минут назад
Херня херней, сейчас чем эпатажней, тем знаменитей. Кто ваще на их концерты да за свои кровные пойдет?Евровидение родило уродов
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465
Никита Час назад
Сволочи конечно все, кто уехал за бугор. Но для меня всё-таки музыка - вне политики. И Лозу я слушаю и Little Big. Так что на вкус и цвет, как говорится...
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−14
Вениамин Час назад
никто из моих знакомых не смог вспомнить песню лозы, кроме "плота". плот маленький-бабло большое.
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7k
Trenzel2003 Час назад
ИМХО.
Есть у этих что то прикольное. Может даже по своему запоминающееся.
Но напеть навряд ли получится.
Сама музыка, песни режущие ухо. От этого и не запоминаются.
Лоза, конечно тролль еще тот. Но песни у него мягкие.
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2k
Лёха Час назад
Я уж о них и забыл... Юрыч, сколь тебе за эту рекламу забашляли?
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13k
Голос Вселенной Час назад
"Юрий Лоза заявил, что не знает ни одной песни группы Little Big"

Вау! Хоть в чем-то мы с ним солидарны!
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963
сергей ремизов Час назад
Где Лоза потерял девственность? На маленьком плоту.
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17k
RDen Час назад
а моё мнение - эти..хммм...ну эти, просто созданы для евровиденьев идиотских...ну не понимаю, что там может нравится и кому?
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30k
Игорь Час назад
По первой фотке подумал первую мысль что - "С кем это сидит Андрей Рожков и нахрена он так себе губы намазал?"

А по теме - вы когда идёте по парку и видите кучку дерьма что собака насрала долго это обсуждаете и думаете об этом?
Я к тому что какой смысл обсуждать каждую кучку дерьма?
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36k
Антон 2 часа назад
А об этих полупокерах только благодаря Фишкам и Лозе узнал. И то что они куда-то свалили. Как теперь с этим жить!
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16k
Booka1a 2 часа назад
Лоза конечно знатный иксперд... а мне очень нравятся некоторые их клипы. ROCK–PAPER–SCISSORS - шикарный движняк, Гипнодэнсер ржачный, Dead Unicorn - вообще бешеный психоделик

Ссылка www.youtube.com
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1k
Тордион 3 часа назад
Теперь, благодаря Юре, о них не будет знать не только он сам, но и все остальные россияне!)
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