Юрий Лоза: никто из моих знакомых не смог напеть хиты Little Big

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не знает ни одной песни группы Little Big. Мало того и его знакомые затруднились напеть что-либо из репертуара этой группы. Об этом Юрий Лоза сказал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте»
"...Произведения этих артистов я обсуждать не могу, потому что таковых не знаю, а никто из моих знакомых ничего напеть не смог. Правда, все вспомнили прикольного толстого танцора из их клипа, но, по слухам, он в этом коллективе уже не работает"
Лоза считает, что десятки миллионов просмотров, к примеру, клипов группы Little Big достигаются, очевидно, благодаря "накрутке".
Юрий Лоза, как известно фигни не скажет. Режет правду матку и в бровь и в глаз.
И ведь он прав в этом вопросе. Вот кто нибудь напоет вот так сходу "что нибудь из Little Big"?! А вот "Плот" большинство помнит. Уж напеть припев и музыку вспомнят наверняка. И это по прошествии стольких лет. Так что Юра прав...
И кстати, после того как Little Big уехали в США, то как пишут с концертами в Штатах у них не заладилось. От слова совсем...
Да и то...там таких Little Big каждая третья. И что?! Неужто они потеснятся, чтобы понаехавших из России пустить на застолбленную поляну?!
Хоть одна группа или эстрадный исполнитель из России стали звездой американского масштаба?!
Так что Юра прав: и напеть хиты Little Big навряд ли кто сможет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И... все.
>> Режет правду матку и в бровь и в глаз
Аха.. как пример..
А толстячок - точно звезда! Его запомнили все!
Есть у этих что то прикольное. Может даже по своему запоминающееся.
Но напеть навряд ли получится.
Сама музыка, песни режущие ухо. От этого и не запоминаются.
Лоза, конечно тролль еще тот. Но песни у него мягкие.
Вау! Хоть в чем-то мы с ним солидарны!
А по теме - вы когда идёте по парку и видите кучку дерьма что собака насрала долго это обсуждаете и думаете об этом?
Я к тому что какой смысл обсуждать каждую кучку дерьма?
Нет. Без инета не получится.