Юрий Лоза: никто из моих знакомых не смог напеть хиты Little Big

Юрий Лоза, как известно фигни не скажет. Режет правду матку и в бровь и в глаз.

И ведь он прав в этом вопросе. Вот кто нибудь напоет вот так сходу "что нибудь из Little Big"?! А вот "Плот" большинство помнит. Уж напеть припев и музыку вспомнят наверняка. И это по прошествии стольких лет. Так что Юра прав...

И кстати, после того как Little Big уехали в США, то как пишут с концертами в Штатах у них не заладилось. От слова совсем...

Да и то...там таких Little Big каждая третья. И что?! Неужто они потеснятся, чтобы понаехавших из России пустить на застолбленную поляну?!

Хоть одна группа или эстрадный исполнитель из России стали звездой американского масштаба?!

Так что Юра прав: и напеть хиты Little Big навряд ли кто сможет.