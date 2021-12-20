Греховность и сердечность в хитах Pet Shop Boys

Творчество британского дуэта, конечно, нельзя назвать роком. Но при этом ребята подходят к работе со вкусом и отличаются насколько чистым и самобытным стилем, что и классической попсой их песни считать нельзя.
Изысканно-сюрреалистичные видео и тексты со смыслом, в которых не повторяются через строчку всякие I need you I love you и иже с ними, представляют собой вполне логичное и достойное объяснение того факта, почему музыкальные критики именуют творчество музыкантов выражением «интеллектуальный поп».
Знакомство парней вышло предсказуемым: они встретились в магазине. Правда, не в зоо-, а в музыкальном. Случилось это в далеком 1981 году. Музыкальные вкусы и предпочтения и Криса и Нила оказались разными. Но их объединило увлечение синтезаторами и электронной музыкой.
Нил Теннант говорит, что именно эта разница вкусов и выступает тем фундаментом, на котором успешно строится творчество музыкантов. Если Нил больше тяготеет к классике, то его коллеге по душе танцевальная музыка. В итоге и получается уникальный продукт – танцевальная музыка в обрамлении струнных инструментов.
После знакомства музыканты не отправились сразу на покорение слушателей. Этому предшествовал этап подготовительной работы длительностью около двух лет. За это время было написано немало песен, ставших впоследствии хитами.
Во время работы с продюсером Бобби Орландо первые синглы не получили успеха. Но после перехода под крыло более крупной компании EMI ситуация изменилась: West End Girls выстрелила и попала прямо в сердце не только британских, но и американских слушателей. Причем немаловажную роль в этом сыграл и необычный «темный» текст песни, разгадать который фанаты пытаются и поныне.
Теннант подчеркивает, что при работе над текстами они стараются отталкиваться не только от стандартных поп-клише, но и привносить темы, которые к этому миру не относятся. Как было, к примеру, с битловскими Eleanor Rigby и Yellow Submarine.
Советский зритель узнал о дуэте позднее, в 1987 году, после выхода второго альбома Actually. Настоящим хитом пластинки стала песня It's A Sin. Появилась она по чистой случайности: Лоу импровизировал на клавишах, а Теннанту послышались в импровизации религиозные мотивы.
Религия ассоциировалась у музыканта с учебой в католической школе Святого Кутберта – временем не самым приятным, сложным и темным. И с учетом этого родился текст песни «Это грех», обличающей моральный деспотизм:
В школе меня учили быть
Целомудренным в помыслах, словах и деяниях,
Но они отнюдь не преуспели…
…Все, что я когда-либо делал,
Все, что я вообще делаю,
Каждое место, где я бывал,
Куда бы я ни собирался,
Это грех!
Для придания идее гармонии и завершения общей концепции музыканты включили в текст покаянную молитву. Бывшие преподаватели католической школы произведение не оценили, зато слушатели приняли более чем благосклонно: в Великобритании хит стал № 1, а в США девятым по популярности.
Вишенкой на торте стал костюмированный клип, где условные инквизиторы заставляют грешника (Теннант) покаяться. В нем также задействованы образы семи главных грехов.
Правда не обошлось и без ложки дегтя: музыкантов обвинил в плагиате продюсер Джонатан Кинг, заявивший, что It's A Sin – это калька с песни Кэта Стивенса Wild World 1971 года. В доказательство правоты Кинг даже записал микс, в котором сравнивался звуковой ряд композиций. Несколько аккордов действительно совпадали, но таковы реалии мира музыки: иначе новые песни просто перестали бы создавать.
К вопросу о плагиате: в песне «Люси», которую Олег Газманов исполнял вместе со своим тогда еще маленьким сыном, явно использована музыка припева песни Heart британского дуэта.
Изначально она носила другое название – Heartbeat. И музыканты планировали доверить ее исполнение какой-нибудь известной поп-диве. Но желающих почему-то не нашлось. И они записали ее сами. И, как показывает практика, правильно сделали.
Специально для нее был записан еще один завораживающий клип на вампирскую тематику: персонаж Теннанта привозит свою возлюбленную в замок, но та не смогла устоять перед магией пожилого, но весьма харизматичного Дракулы.
В 1988 году песня снова стала № 1 британских хит-парадов, но после этого как отрезало: дуэт перестал создавать хиты такого уровня. Почему? Возможно, музыканты копят силы. Или просто не хотят заморачиваться.
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А какую песню Pet Shop Boys вы считаете самой удачной?
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Давно заметил, что мне нравятся песни с "голубизной".
Тревожный звоночек?