Греховность и сердечность в хитах Pet Shop Boys

Знакомство парней вышло предсказуемым: они встретились в магазине. Правда, не в зоо-, а в музыкальном. Случилось это в далеком 1981 году. Музыкальные вкусы и предпочтения и Криса и Нила оказались разными. Но их объединило увлечение синтезаторами и электронной музыкой.

Нил Теннант говорит, что именно эта разница вкусов и выступает тем фундаментом, на котором успешно строится творчество музыкантов. Если Нил больше тяготеет к классике, то его коллеге по душе танцевальная музыка. В итоге и получается уникальный продукт – танцевальная музыка в обрамлении струнных инструментов.