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Песня этого гавайского великана растрогала весь мир

Песня этого гавайского великана растрогала весь мир

Автор:
17 июня 2022 15:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Музыка   гавайи   история   мир   музыканты   факты   хит   
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Нетронутый природный рай, приманка для всех туристов. Политический центр 137 островов всегда был музыкальной столицей. И вот тут-то и родился артист, который достиг больших высот и представил гавайскую музыку всему миру.

Источник:

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Метки: Жизнь   Музыка   гавайи   история   мир   музыканты   факты   хит   
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14  комментариев
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16k
Топпер Харли Час назад
А за мир надо бороться! Не курить, не пить кофэ, не сидеть в инете. БОРОТЬСЯ!
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9k
Juli 5 минут назад
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1k
Александр Голованов 24 минуты назад
Добавлю сериал Клиника, там тоже она звучит, но в исполнении группы под руководством адвоката клиники!))))
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16k
Топпер Харли 55 минут назад
Просто вспомним доброго, Большого человека!!!
Ссылка youtu.be
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4k
Квизо Час назад
Рост 1,88 м, вес 343 кг. Когда он умер, на Гавайах был объявлен национальный траур.
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16k
Топпер Харли Час назад
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177
Миха Топпер Харли 7 минут назад
" за гуманизм и дело мира, бесстрашно борется сатира ..."
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