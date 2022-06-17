Песня этого гавайского великана растрогала весь мир

К сожалению, Израэль Камакавивооле скончался в 38 лет из-за осложнений, связанных с лишним весом. За год до того, как его песня стала известна на весь мир. Но его коллеги-музыканты и друзья уверены, что его дух живёт в этой мелодии. Она внезапно стала понятной и близкой людям со всего мира. Возможно из-за надежды на рай, который где-то все-таки существует.