Песня этого гавайского великана растрогала весь мир

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Нетронутый природный рай, приманка для всех туристов. Политический центр 137 островов всегда был музыкальной столицей. И вот тут-то и родился артист, который достиг больших высот и представил гавайскую музыку всему миру.
В 1959 году родился Израэль Камакавивооле и с самого детства музыка была его жизнью. Он также стал ярым сторонником независимости Гавайев и был уверен, что его соотечественники стали гражданами второго сорта на своей же земле, которых вытеснила на обочину индустрия туризма.
Но при этом Камакавивооле был добр, отличался хорошими манерами и мирным нравом. Гавайцы любя называли его Нежным гигантом. И одна только песня сделала Израэля Камакавивооле самым успешным гавайским исполнителем.
В 1988 году он записал на студии в Гонолулу демо. Вскарабкался на стул, взял укулеле и за один дубли спел попурри из "Over the Rainbow" и "What a Wonderful World". Никаких мук творчества, сложных музыкальных вывертов, просто простой ритм, который был пойман в момент вдохновения.
"Facing Future» (1993).
"Facing Future» (1993).
Песня разлетелась по всему миру, оказалась в рекламе и кино. Её можно услышать в титрах фильма "Знакомьтесь, Джо Блэк" (1998). А оригинал Джуди Гарленд и "Волшебника страны Оз" мало кто помнит.
Песня стала символом надежды на более счастливые времена. А клип "Over the Rainbow" набрал более миллиарда (сейчас уже 1 202 300 000) просмотров на YouTube!
К сожалению, Израэль Камакавивооле скончался в 38 лет из-за осложнений, связанных с лишним весом. За год до того, как его песня стала известна на весь мир. Но его коллеги-музыканты и друзья уверены, что его дух живёт в этой мелодии. Она внезапно стала понятной и близкой людям со всего мира. Возможно из-за надежды на рай, который где-то все-таки существует.
Источник:
АНТИФИШКИ
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