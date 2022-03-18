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Трек, который стал основой для всей поп-музыки

Трек, который стал основой для всей поп-музыки (6 фото + 5 видео)

Автор:
18 марта 2022 01:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Поп-музыка   группА   дискотека   пластинка   сингл   танцпол   трек   хит   
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Простой и незамысловатый, но под него танцевали на дискотеках по всему миру в 1980-х.

Вот бывает такое - слушаешь песню и понимаешь, что это не твоё. Не нравится и всё тут. А потом начинаешь ловить её аккорды в других песнях этого жанра. практически в каждой находишь частичку того самого, который “не понравился”. именно к таким относится хит группы New Order с пугающим для русского уха названием Blue Monday…

Трек вышел 7 марта 1983 года и до сегодняшнего дня он остаётся самым продаваемым 12-дюймовым синглом.

Такая популярность удивила и его авторов. Дело в том, что группа хотела сделать простенькую песню, которую включала бы на фонограмме по окончанию концерта. А самим тихонько уходить в гримерную и распивать горячительные напитки.

New Order не всегда были “попсой”. Изначально ребята создали панк-группу Warsaw, еще в 1977 году. Со временем она трансформировалась в коллектив Joy Division и выпустила два альбома: Unknown Pleasures и Closer. Затем случилась беда - в мае 1980-го, покончил с собой их вокалист Иэн Кёртис.

После этого группа вновь трансформировалась, на этот раз уже в New Order и стала искать свой стиль и звучание. Всё это они нашли во время записи альбома Power, Corruption & Lies в 1983 году. Здесь отличился барабанщик Стивен Моррис, он заведовал драм-машиной Oberheim DMX и он же привнёс в звучание ритм-партию сбивки и остановки.

Также группа “позаимствовала” басовую партию из этого трека:

И ещё немного у этой исполнительницы:

Чтобы разнообразить вокал Бернарда Самнера, добавили хоровые партии, прямо как у этой группы:

И неожиданно для себя сделали хит. Он стал известен по всему миру, особенно его полюбили в Англии и США, там он твёрдо занял позицию клубного хита №1.

Ребята всё делали с душой, даже конверт для своей пластинки. Его создали в виде дискеты - для того времени это была в чём-то даже новаторским, остальные исполнители такими штуками вообще не занимались.

Как сказал вокалист группы, Бернард Самнер: «Я бы не сказал, что это мой любимый трек New Order, но как зажигалке, заставляющей танцевать, ему нет равных. Даже сегодня, когда в клубе начинается «Blue Monday», люди сразу заполняют танцпол!»

Заодно трек сделал их всемирно известной и обеспеченной группой. И он обязательно играет на всех западных дискотеках в стиле 1980-х. Этот сингл и стал прародителем всей последующей популярной и электронной музыки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Поп-музыка   группА   дискотека   пластинка   сингл   танцпол   трек   хит   
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16  комментариев
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8k
Виталий Касандров 5 часов назад
Впервые сие весьма слабое творение услышал в данном посте. Полная фигня по сравнению с более ранними и более распространенными диско-поп композициями. Нет этой композиции среди лучших 100 поп хитов. Так что пост фигня полная .
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9
jeanalezi 2 часа назад
какая-то убогость...
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24k
Ваня 2 часа назад
ох, в те много всякого подобного барахла выходило...
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590
basil pupkin 2 часа назад
Смело так утверждать. Хотя именно панки рождают нечто новое, им пофиг на клише.
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1k
Пошляк Стебаныч 5 часов назад
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11k
MihailoSerbiya 5 часов назад
Ой ребята как мало Ви знаете об окружающем Вас мире .Ви даже не поверите что ето не талантливии музиканти придумали а музика сделана на инструкциях смого Фреида .Ест откритие и закритие разработки Фреида . Хорошая музика создаётса из закритих за явност разработок Фреида . Подумаите когда ета музика появилас на свет ?Даааа, Ви правилно угадали . В самом пекле холодной воини между капитализмом и комунизмом .И что за цел етой музики била ? Если например пол мира любит музику Битлсов то Ринго Стар скажет что надо и пол мира ему поверит . Вот так и из за того создавалас музика которая нравилас всем . А как ето работает на самом деле ? Определёние набори нот заставляют определёние желези в организме виработиват хормони счастя . Потом мозги подсазнателно связивают ети чуства с определёним певцим или фронтменом групи .И человек не думая об етом потом путает приятную музику с личностю певца например и безгранино доверяет ему .Как ви думаете как мир докатилса до такого разложения какое у нас сегодня ?
Всё .
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235
Мурчелло Павел 59 минут назад
Да хорош уже.Человек не русский,в возрасте.Делает как может,как думает.А думает он правильно.Не обращайте внимания.
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235
Мурчелло Павел 55 минут назад
А чё с кукухой не так?Правильно он говорит.Изменение частоты звучания было намеренным.Новая частота звучания отрицательно влият на сознание человека.Даже на животных эксперимент проводили.Если ты ты тупой,это не значит,что все такие.
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235
Мурчелло Павел 53 минуты назад
шотябы.
---------------------
Пи.з.д.ец ты иплан.А кому то тыкаешь.Утырок.
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Мурчелло Павел 52 минуты назад
Или перестанешь писать?
-----------------------------------
А на х.у.й ты не хочешь пойти,дерьмоглот.
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15k
seller-k 5 часов назад
"Трек, который стал основой для всей поп-музыки"

То-есть расцвет диско в 70-х, бит-музыка 60-х, рок-н-ролл 50-х это не поп-музыка???
Чтобы разобраться с определением, ты почитай, хотя бы, тётю Wику...
Кстати, и не припомню, что этот "шедевр"
я когда-нибудь слышал.
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9k
Павел 7 часов назад
Для тех кому интересно как появляются хиты, и целыенаправления. Смотреть с 3:30
Ссылка www.youtube.com
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 7 часов назад
Из всего только альбом Донны Саммер знаю. На виниле звучал шикарно. Правда, если правильно помню - 1сторона на втором диске ну очень в другом стиле
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14k
Вася 9 часов назад
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