"Трек, который стал основой для всей поп-музыки"

Простой и незамысловатый, но под него танцевали на дискотеках по всему миру в 1980-х.
Вот бывает такое - слушаешь песню и понимаешь, что это не твоё. Не нравится и всё тут. А потом начинаешь ловить её аккорды в других песнях этого жанра. практически в каждой находишь частичку того самого, который “не понравился”. именно к таким относится хит группы New Order с пугающим для русского уха названием Blue Monday…
Трек вышел 7 марта 1983 года и до сегодняшнего дня он остаётся самым продаваемым 12-дюймовым синглом.
Такая популярность удивила и его авторов. Дело в том, что группа хотела сделать простенькую песню, которую включала бы на фонограмме по окончанию концерта. А самим тихонько уходить в гримерную и распивать горячительные напитки.
New Order не всегда были “попсой”. Изначально ребята создали панк-группу Warsaw, еще в 1977 году. Со временем она трансформировалась в коллектив Joy Division и выпустила два альбома: Unknown Pleasures и Closer. Затем случилась беда - в мае 1980-го, покончил с собой их вокалист Иэн Кёртис.
После этого группа вновь трансформировалась, на этот раз уже в New Order и стала искать свой стиль и звучание. Всё это они нашли во время записи альбома Power, Corruption & Lies в 1983 году. Здесь отличился барабанщик Стивен Моррис, он заведовал драм-машиной Oberheim DMX и он же привнёс в звучание ритм-партию сбивки и остановки.
Также группа “позаимствовала” басовую партию из этого трека:
И ещё немного у этой исполнительницы:
Чтобы разнообразить вокал Бернарда Самнера, добавили хоровые партии, прямо как у этой группы:
И неожиданно для себя сделали хит. Он стал известен по всему миру, особенно его полюбили в Англии и США, там он твёрдо занял позицию клубного хита №1.
Ребята всё делали с душой, даже конверт для своей пластинки. Его создали в виде дискеты - для того времени это была в чём-то даже новаторским, остальные исполнители такими штуками вообще не занимались.
Как сказал вокалист группы, Бернард Самнер: «Я бы не сказал, что это мой любимый трек New Order, но как зажигалке, заставляющей танцевать, ему нет равных. Даже сегодня, когда в клубе начинается «Blue Monday», люди сразу заполняют танцпол!»
Заодно трек сделал их всемирно известной и обеспеченной группой. И он обязательно играет на всех западных дискотеках в стиле 1980-х. Этот сингл и стал прародителем всей последующей популярной и электронной музыки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Всё .
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Пи.з.д.ец ты иплан.А кому то тыкаешь.Утырок.
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А на х.у.й ты не хочешь пойти,дерьмоглот.
То-есть расцвет диско в 70-х, бит-музыка 60-х, рок-н-ролл 50-х это не поп-музыка???
Чтобы разобраться с определением, ты почитай, хотя бы, тётю Wику...
Кстати, и не припомню, что этот "шедевр" я когда-нибудь слышал.