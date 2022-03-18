"Трек, который стал основой для всей поп-музыки"

New Order не всегда были “попсой”. Изначально ребята создали панк-группу Warsaw, еще в 1977 году. Со временем она трансформировалась в коллектив Joy Division и выпустила два альбома: Unknown Pleasures и Closer. Затем случилась беда - в мае 1980-го, покончил с собой их вокалист Иэн Кёртис.

После этого группа вновь трансформировалась, на этот раз уже в New Order и стала искать свой стиль и звучание. Всё это они нашли во время записи альбома Power, Corruption & Lies в 1983 году. Здесь отличился барабанщик Стивен Моррис, он заведовал драм-машиной Oberheim DMX и он же привнёс в звучание ритм-партию сбивки и остановки.