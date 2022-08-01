Группа Vaya Con Dios и история одного хита

Причём трек слышали все - стоит услышать первые аккорды и сразу хочется подпевать. И на этой песне они “выезжали” до самого распада коллектива. А вот их остальные композиции были не так популярны.
Бельгийская группа Vaya Con Dios появилась в 1986 году. В переводе с испанского её название переводится как “Ступай с богом”. Музыканты играли микс из джаза, латины и цыганской музыки.
Это одна из самых успешных бельгийских групп они продали более 10 миллионов копий альбомов и 3 миллиона синглов.
На момент основания коллектива Дэни было 33 года и ей очень хотелось “выстрелить” и сделать настоящий хит - так и получилось.
Песня Just a Friend of Mine стала очень популярна в Европе, а вот у нас её знают далеко не все.
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В первоначальный состав коллектива помимо Дэни входили Дирк Схауфс и Вилли Ламбрегт. Схауфс был басистом, а ещё играл на контрабасе и это придавало их музыке особый колорит. Чуть позже он серьёзно поругался с Дэни и ушёл из группы. К сожалению, Дирк увлёкся алкоголем и веществами, поэтому ушёл из жизни в возрасте 29 лет.
Ну а в 1990 группа выпустила второй альбом Night Owls:
Где и был их главный хит - Nah Neh Nah.
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Вот эту композицию и знают наши слушатели - а остальные их песни у нас не знает практически никто. Например, на том же альбоме была What’s a woman.
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Всего же Vaya Con Dios выпустила 6 студийных альбомов и 5 из них стали платиновыми. Что касается Nah Neh Nah, которая так полюбилась нашим слушателям - она рассказывает о том, что девушкам нужно собраться вместе и провести время с огоньком.
В 2010-м итальянский диджей сделал кавер на эту песню, а спустя год свою версию композиции выпустил немецкий хаус-дуэт Milk & Sugar. Композиция обрела новое звучание и заняла первое место в хит-парадах Израиля и Чехии. Также она вошла в топ-10 в Австрии, Германии, Голландии, Словакии, Бельгии и Швейцарии.
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Кстати, под названием Vaya Con Dios коллектив выступал до 1991 года, а потом под этим именем выступала только их вокалистка и автор композиций Дэни Кляйн, она же была и продюсером.
В последний тур Кляйн поехала в 2014 году, а потом завязала с музыкой.
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Johnny (хотя пела еще Пиаф)
Puerto Rico
I Don't Want To Know
ну никак не по одной песне запомнились
Я взяла трубку и позвонила
своим подругам, сказала:
“Встретимся в ‘Жемчужинах Кёрли’
для того, чтобы…”
Нэй, на на на
На шпильках и в модном наряде,
Я сбежала вниз по ступенькам,
села в такси и поехала
Нэй, на на на
Нэй, на на на
Нэй, на на на
На на на
Когда я открыла дверь, я увидела Элеонор
И Мэри-Лу, которые кружились на танцполе
Нэй, на на на
Вошла Сью в шелковом саронге,
Она провальсировала через комнату, пока играла эта песня
Нэй, на на на
Нэй, на на на
Нэй, на на на
На на на
Энни опаздывала,
Ей пришлось сбежать со свидания с
Нэй, на на на
Кёрли налил по новой,
В то время как пианист начал петь песню
Нэй, на на на
Нэй, на на на
Нэй, на на на
На на на
Было уже полчетвертого,
Но ночь была молода, и мы тоже,
Мы танцевали
Нэй, на на на
Боже, неужели мы так хорошо провели время?
Мы все еще пели, когда шли к выходу
Нэй, на на на
Нэй, на на на
Нэй, на на на
На на на