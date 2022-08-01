Группа Vaya Con Dios и история одного хита

Бельгийская группа Vaya Con Dios появилась в 1986 году. В переводе с испанского её название переводится как “Ступай с богом”. Музыканты играли микс из джаза, латины и цыганской музыки.

Это одна из самых успешных бельгийских групп они продали более 10 миллионов копий альбомов и 3 миллиона синглов.

На момент основания коллектива Дэни было 33 года и ей очень хотелось “выстрелить” и сделать настоящий хит - так и получилось.