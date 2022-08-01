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Группа Vaya Con Dios и история одного хита

Группа Vaya Con Dios и история одного хита

Автор:
01 августа 2022 22:14
Сообщество : RealFishki
Метки: Vaya Con Dios   Бельгия   Музыка   группА   коллектив   композиция   песня   хит   
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Причём трек слышали все - стоит услышать первые аккорды и сразу хочется подпевать. И на этой песне они “выезжали” до самого распада коллектива. А вот их остальные композиции были не так популярны.

Бельгийская группа Vaya Con Dios появилась в 1986 году. В переводе с испанского её название переводится как “Ступай с богом”. Музыканты играли микс из джаза, латины и цыганской музыки.

Это одна из самых успешных бельгийских групп они продали более 10 миллионов копий альбомов и 3 миллиона синглов.

На момент основания коллектива Дэни было 33 года и ей очень хотелось “выстрелить” и сделать настоящий хит - так и получилось.

Песня Just a Friend of Mine стала очень популярна в Европе, а вот у нас её знают далеко не все.

В первоначальный состав коллектива помимо Дэни входили Дирк Схауфс и Вилли Ламбрегт. Схауфс был басистом, а ещё играл на контрабасе и это придавало их музыке особый колорит. Чуть позже он серьёзно поругался с Дэни и ушёл из группы. К сожалению, Дирк увлёкся алкоголем и веществами, поэтому ушёл из жизни в возрасте 29 лет.

Ну а в 1990 группа выпустила второй альбом Night Owls:

Где и был их главный хит - Nah Neh Nah.

Вот эту композицию и знают наши слушатели - а остальные их песни у нас не знает практически никто. Например, на том же альбоме была What’s a woman.

Всего же Vaya Con Dios выпустила 6 студийных альбомов и 5 из них стали платиновыми. Что касается Nah Neh Nah, которая так полюбилась нашим слушателям - она рассказывает о том, что девушкам нужно собраться вместе и провести время с огоньком.

В 2010-м итальянский диджей сделал кавер на эту песню, а спустя год свою версию композиции выпустил немецкий хаус-дуэт Milk & Sugar. Композиция обрела новое звучание и заняла первое место в хит-парадах Израиля и Чехии. Также она вошла в топ-10 в Австрии, Германии, Голландии, Словакии, Бельгии и Швейцарии.

Кстати, под названием Vaya Con Dios коллектив выступал до 1991 года, а потом под этим именем выступала только их вокалистка и автор композиций Дэни Кляйн, она же была и продюсером.

В последний тур Кляйн поехала в 2014 году, а потом завязала с музыкой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Vaya Con Dios   Бельгия   Музыка   группА   коллектив   композиция   песня   хит   
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6  комментариев
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7k
au3 10 часов назад
Don't Cry For Loui
Johnny (хотя пела еще Пиаф)
Puerto Rico
I Don't Want To Know
ну никак не по одной песне запомнились
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53k
А.Берестенко Час назад
Мне эта песня нравится
Ссылка youtu.be
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1k
rudenkov 2 часа назад
Нэй, на на на
Я взяла трубку и позвонила
своим подругам, сказала:
“Встретимся в ‘Жемчужинах Кёрли’
для того, чтобы…”
Нэй, на на на
На шпильках и в модном наряде,
Я сбежала вниз по ступенькам,
села в такси и поехала
Нэй, на на на
Нэй, на на на
Нэй, на на на
На на на

Когда я открыла дверь, я увидела Элеонор
И Мэри-Лу, которые кружились на танцполе
Нэй, на на на
Вошла Сью в шелковом саронге,
Она провальсировала через комнату, пока играла эта песня
Нэй, на на на
Нэй, на на на
Нэй, на на на
На на на

Энни опаздывала,
Ей пришлось сбежать со свидания с
Нэй, на на на
Кёрли налил по новой,
В то время как пианист начал петь песню
Нэй, на на на
Нэй, на на на
Нэй, на на на
На на на

Было уже полчетвертого,
Но ночь была молода, и мы тоже,
Мы танцевали
Нэй, на на на
Боже, неужели мы так хорошо провели время?
Мы все еще пели, когда шли к выходу
Нэй, на на на
Нэй, на на на
Нэй, на на на
На на на
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724
basil pupkin 3 часа назад
Ай на нэ на нэ... реально убойная цыганщина, пока не прочитал, чего там замешано, и не понял бы. Спасибо автору.
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18k
Corvus Corax 11 часов назад
Никто не знает? Школота.. у нас всю дискографию гоняли...
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16k
Dobryi_KOT 11 часов назад
What’s a woman, вроде, хорошо была известна. Nah Neh Nah - великолепная, забойная вещь, но как же её в своё время затаскали!
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