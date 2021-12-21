FISHKINET
Сообщество RealFishki 125 постов • 13 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Полувековая история популярности советского шлягера про поездку в тундру

Полувековая история популярности советского шлягера про поездку в тундру (5 фото + 6 видео)

Автор:
21 декабря 2021 13:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Кола Бельды   Популярность   Самоцветы   исполнение   песня   тундра   хит   
438
5
6

Можно много спорить о том, популярна ли та или иная песня, но, пожалуй, единственным объективным критерием будет то, поет ли ее народ. И благодаря людям авторские песни нередко приобретают такую известность и распространение, что становятся действительно народными.

Развеселый ритмичный шлягер «Увезу тебя я в тундру» написали в 1971 году мэтры своего дела Михаил Пляцковский и Марк Фрадкин. Он вышел легким, задорным, с яркой музыкой и запоминающимся текстом. Естественно, желающих исполнить хит про тундру было немало.


Впервые песню исполнил ВИА «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова на заключительном концерте III Всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни «Песня-73». Хотя она на тот момент жила уже два года и многократно перепевалась, именно этот коллектив был объявлен как первый исполнитель советского шлягера.


В 1971 году песню уже исполняли участники популярного в 60-70-х дуэта Лев Полосин и Борис Кузнецов. Исполнители включили ее в состав своего мини-альбома. На эту песню несколькими годами позднее сняли очень качественный и яркий для тех времен клип.


Но признанным по мнению народа и лучшим исполнителем хита стал Кола Бельды – популярный артист советской эстрады 1950-1980-х годов. Благодаря самобытной манере исполнения песня приобрела особый колорит и проникновенность, за счет которых исполнитель создал с ней неразрывную связь.


Ее Кола Бельды исполнил на «Песне-72». Хотя не обошлось и без технических накладок, с которыми, впрочем, певец легко справился.


Исполнитель представил «Тундру» и на Международном фестивале в польском Сопоте, где занял второе место. С этого времени она стала неотъемлемой частью репертуара певца и его визитной карточкой. В 1977 году вышел клип.


Сложно подсчитать все коллективы и исполнителей, спевших шлягер за 50 лет его существования. Так ярко, свежо и позитивно ее исполнил Дважды Краснознаменный академический им. А.В. Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии (руководитель Борис Александров, солист – Иван Букреев). Запись сделана в 1979 году.


Вот еще одна достойная запись, заслуживающая внимания: исполняет хоровая группа Ижемского народного ансамбля песни и танца Коми АССР, солируют Харитон Артеев и Андрей Истомин.


Чье исполнение этой песни, по вашему мнению, самое яркое и достойное?

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Кола Бельды   Популярность   Самоцветы   исполнение   песня   тундра   хит   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Алексей Час назад
как зима так часто в голове вертится....
и главное - никаких авторских прав - современные "певцы ртом" уже бы изошлись от злости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Maximvs Полчаса назад
Как только не переиначивали в народе этот шлягер.
Вот татаро-еврейский вариант:

Ты увидишь - он без крайней.
Я тебе его дарю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 44 минуты назад
Не спорю на счёт "народного шлягера", но мне эта песня "втемяшилась" в голову припевом, распеваемым нами, в конце 70-ых в пионер/лагере:
"Мы поедем, мы помчимся
На беременном верблюде,
И отчаянно ворвёмся прямо
В племя Виниту... Э-э!!!
Ты увидишь, что напрасно
Называют джунгли Раем,
Ты увидишь анаконду -
Я тебе её дарю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Час назад
Военный просто отжег)))))))) ногАААААААААААМ)))) зачет))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире "Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире Главный сентябрьский хит Главный сентябрьский хит "Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина "Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х Доктор Албан: где теперь исполнитель самого известного поп-хита 90-х История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния» История женщины, которой посвятили хит «Отель «Калифорния» «Трава у дома»: история гимна российской космонавтики «Трава у дома»: история гимна российской космонавтики
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35144



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
2
59
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
В Тюменской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
0
188
В Тюменской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси
Набирающие популярность в сообществах
Итальянец вместо португальца: станет ли рокировка полезной для «Спартака»?
0
13
Итальянец вместо португальца: станет ли рокировка полезной для «Спартака»?
Автовсячина
0
0
Автовсячина
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минутка милости
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#автомобили#Россия#автомир#подборка#дтп#фотографии#позитив
#фото#история#в мире#картинки#факты#Ynews#интересное#аварии#Москва#приколы
#интересно#животные#ватермарк#кино#СССР#Разное#дети#сша#криминал#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться