Полувековая история популярности советского шлягера про поездку в тундру

Можно много спорить о том, популярна ли та или иная песня, но, пожалуй, единственным объективным критерием будет то, поет ли ее народ. И благодаря людям авторские песни нередко приобретают такую известность и распространение, что становятся действительно народными.
Развеселый ритмичный шлягер «Увезу тебя я в тундру» написали в 1971 году мэтры своего дела Михаил Пляцковский и Марк Фрадкин. Он вышел легким, задорным, с яркой музыкой и запоминающимся текстом. Естественно, желающих исполнить хит про тундру было немало.
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Впервые песню исполнил ВИА «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова на заключительном концерте III Всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни «Песня-73». Хотя она на тот момент жила уже два года и многократно перепевалась, именно этот коллектив был объявлен как первый исполнитель советского шлягера.
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В 1971 году песню уже исполняли участники популярного в 60-70-х дуэта Лев Полосин и Борис Кузнецов. Исполнители включили ее в состав своего мини-альбома. На эту песню несколькими годами позднее сняли очень качественный и яркий для тех времен клип.
Но признанным по мнению народа и лучшим исполнителем хита стал Кола Бельды – популярный артист советской эстрады 1950-1980-х годов. Благодаря самобытной манере исполнения песня приобрела особый колорит и проникновенность, за счет которых исполнитель создал с ней неразрывную связь.
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Ее Кола Бельды исполнил на «Песне-72». Хотя не обошлось и без технических накладок, с которыми, впрочем, певец легко справился.
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Исполнитель представил «Тундру» и на Международном фестивале в польском Сопоте, где занял второе место. С этого времени она стала неотъемлемой частью репертуара певца и его визитной карточкой. В 1977 году вышел клип.
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Сложно подсчитать все коллективы и исполнителей, спевших шлягер за 50 лет его существования. Так ярко, свежо и позитивно ее исполнил Дважды Краснознаменный академический им. А.В. Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии (руководитель Борис Александров, солист – Иван Букреев). Запись сделана в 1979 году.
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Вот еще одна достойная запись, заслуживающая внимания: исполняет хоровая группа Ижемского народного ансамбля песни и танца Коми АССР, солируют Харитон Артеев и Андрей Истомин.
Чье исполнение этой песни, по вашему мнению, самое яркое и достойное?
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и главное - никаких авторских прав - современные "певцы ртом" уже бы изошлись от злости
Вот татаро-еврейский вариант:
Ты увидишь - он без крайней.
Я тебе его дарю!
"Мы поедем, мы помчимся
На беременном верблюде,
И отчаянно ворвёмся прямо
В племя Виниту... Э-э!!!
Ты увидишь, что напрасно
Называют джунгли Раем,
Ты увидишь анаконду -
Я тебе её дарю...